Karić matirao Anđelu: Ona pokušala da hakuška kuću da napade Sofi, Stefan pomenuo Mateju i izazvao lavinu prozivki! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofi Tikačenko.

- Zašto ulaziš u wc dok se Gastoz kupa i namerno ga zapitkuješ neke stvari? - glasilo je pitanje.

- Nisam ništa specijalno zapitikivala. Ne znam kad se tuširao, ulazim kad mi se p*ški. Svi komuniciraju kad se tuširaju, sa svima komuniciram i oni sa mnom i to nije ništa novo. Meni je to normalno - rekla je Sofi.

- Fokusiraću se na to da se u ovoj kući vode da imaju stavove i ne brane ljude nego stavove, a moja situacija je idealna da pokažu koliko mene ne voli. Pokazuju koliko nemaju stavove, oni meni gotive i dokazali su da su se p*pišali po stavovima, a zalažu se ovde godinama. Da je bilo ko drugi u pitanju drugačije bi se komentarisalo. Zalagale su se druge stvari kad su veze u pitanju, a sad je sve drugačije. P*pišali su se po stavovima jer mene ne vole i to 98% ljudi - govorila je Anđela.

- Što se mene tiče mogu da se j*bu i neka p*še k*rčeve. Ja nisam ovde otac, muž, ni tata. Ja sam rekao Sofi da se ne ponaša kao k*rvatina, a tad su meni rekli da od nje pravim k*rvu. Napadni svog dečka i pitaj koga je zvao na Rajsko ostrvo - rekao je Mića.

- On me ne zanima - rekla je Anđela.

- Kad je Gastoz pokrivao Sofi i tad je svima ovima bilo to potpuno normalno i ništa sporno jer je Anđela tad prihvatila Gastozovu prirodu. Ne znam šta je sporno sad Anđeli i njenim pušip*čkama? Sve žene koje u desetom mesecu odjednom ne vole Sofi i sve te devojke su one o kojima sam pričao da bi p*šile k*rac Gastozu. Sofi je bila jedna od najboljih i niko joj nije video mrlju. Ja sam taj mrzitelj vez ai prvi bih rekao, ali ja ovde ništa ne vidim i to nema veze s mržnjom prema Anđeli. Meni je čudno otkako je počekla priča Gastozi i Sofi ona nije ni u jednom trenutku nije rekla da bi sebe odbranila rekla da ima emocije prema Mateji. To mi je jedino čudno. Smehotres mi je da u desetom mesecu nešto vidi. Jedina koja me oduševljava u ovoj situaciji i ne pokazuje gram sujere je Ena koja je stala uz Sofi. Ovo je klasična ženska sujeta - govorio je Ivan Marinković.

- Ena ima prava da zamera Peji, iako nisu zajedno i on ne sme da se povezuje sa ženama - rekla je Jelena.

- Ja sam bila na Anđelinoj strani i svoj stav nisam promenila. Ja sam rekla Sofi da se umešala u moj odnos drugačije bih je komentarisala, ali Anđeline ratove da vodim neću. Ona ima mnogo šlihtara u kući i pristrasnih koji su uz nju. Peja kad flertuje sa nekim ali kad pokušava namerno da se ubaci pola stola mi se sladi. Ja ne histerišem i ne pravim haos - dodala je Ena.

- Ja sam se ponižavala i nikad to sebi neću opet da dozvolim. Sve sam ja to radila i više ne radim. Vređam, ali paćenica više nisam - poručila je Anđela.

- Ovi ljudi ispadaju smešni koji kažu da treba da osudimo Sofi. Ona ovde nema nikoga, slobodna je devojka i ima pravo da radi šta hoće. Devojke koje komentariše imaju mržnju jer je omiljena među muškarcima i druže se muškarci sa njom. Sve devojke koje su skočile i muškarci da je napadnu, a kako ste zaboravili da je Anela rekla da će sa Matejom da se viđa i da ide na koncerte? To niko nije komentarisao i time mi daju za pravo da mislim da imaju mržnju prema Sofi - komentarisao je Karić.

- Ne blamiraj se, Kariću. Da je meni sreće da imam ove što p*še kao Karić - odbrusila je Anđela.

- Što si ljubomorna? - pitao je Karić.

- Kome ona plasira ovu priču i ko će ovo da p*puši? Ona ovo želi da plasira - rekao je Gastoz.

- Ja mislim da mu vrlo odgovara spajanje Gastoza i Sofi da bi prikrio svoje namere, merkaju se dok je ona u kupaćem, tako da koristi Gastota da prikrije stvari koje on radi. Što se Gastoza tiče znate moje mišljenje šta on radi. Ja ću svakome da pričam šta mislim, a oni su se p*pišali po stavovima - govorila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić