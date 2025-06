Više si jurila za njim od 12 dana nego za mnom: Anđela pokušala da obrne ploču na pitanje za Mateju, Gastoz je ugasio u tri poteza! (VIDEO)

Ponovo spinuje priče!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zašto za sve situacije imaš dvostruke aršine? Nije u redu da Gastoz priča sa ostalim devojkama, ali je u redu da ti i tvoj bivši dečko se sve češće smeškate i provede celu podelu budžeta pričajući i smeškajući se - glasilo je pitanje.

- Jeste, opčinjena sam, vratile su mi se emocije od 12 dana za njim - govorila je Anđela.

- Pa vidim da si za njim više jurila od 12 dana nego za mnom - dobacio je Gastoz.

- Jeste, otkinula sam na njega opet. On je meni rekao: "Da li je realno da ćeš da pobediš", a ja sam rekla da ne mislim. On je rekao da sam bila njegova žrtva i da sam bila treće mesto. On je meni rekao da ću biti Gastozova žrtva i da ću biti prva. Mene su u nedelju pitali ko će da pobedi i rekla sam Gastoz, a kad sam ramzišljala sama sa sobom rekla sam sama sebi da će Aneli da pobedi kad sam sve sagledala. Posle toga smo nabrajali superfinaliste i ja sam mu rekla da mislim da je najispravniji ove sezone - govorila je Anđela.

- To što nam j*be vezu i priča da sam ja fejk? - pitao je Gastoz.

- Kladili smo se da ću ja da pobedim u 300 evra šoping u Zari - otkrila je Anđela.

- Anđela podržava Anđelu da bude prvo mesto i to samo jer je odbio Sofi. Nikad mi neće biti jasan, dobro rekao mi je da misli da ona hoće priču sa njim. Kako gledaš na to da čovek devet meseci govori da sam fejk i sabotira našu vezu i želi mu prvu mestu? Za njim je tračala i bili su 12 dana zajedno, a za mnom neće iako smo bili devet meseci zajedno? On je njoj rekao da je vodi na koncert - dodao je Gastoz.

- On je za tih 12 dana pokazao stav, a ti si ćutao mesecima i išao pod tepih, a sad je puklo i budiš se - rekao je Munja.

- Anđela podržava momka koji misli da sam bio u fejk vezi sa njom, a ne priča o tome da je prevario svoju devojku sa mama kombinom. Ja sam najgori, ali kad Anđela ima takve stavove ne pije mi vodu - pričao je Gastoz.

