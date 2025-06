Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sreda je rezervisana za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević, naoštio se pre ulaska u Belu kuću sa pitanjima na koja ste najviše želeli da čujete ogovor, a učesnicima nije bilo lako da progovore o brojnim temama, koje su zaobilazili u širokom luku. Ono što je sasvim sigurno, to je da će se o noći koja je za nama, dugo pričati.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, koje se ticalo njegovog odnosa sa Anđelom Đuričić.

Ako jedno ustane i kaže nešto u besu, odmah ostaje drugo i priča suprotno od onoga što oseća. Da li to treba da rade dve odrasle osobe?

- Iskompleksira me kad dođe i kaže mi nešto, udari mi na sujetu i ja onda udarim kontru. Ne želim da razgovaram sa njim, sve sam mu rekla. Koliko god me zanima, zanimam mnogo više sebe. Ne bi mi se dopalo njegovo ponašanje i njegovi izlasci. Nek se više fokusira na svoje drugarice. Sa njim sam kao sa emotivnim partnerom završila. Ne vidim da bi mi odgovaralo. Emocije su me mnogo više vodile, ali sad sam odlučila da se vodim razumom. Svaki dan razmišljam je l' moguće da smo toliko vremena zajedno. Da ne bi dolazilo do toga da gledam po portalima šta on radi, najbolje je da pružimo ruku jednom drugom i da prihvatimo - rekla je Anđela.

- To je priča za malu decu. Ona zna koliko me voli. Jesmo kao deca. Malo se igramo sa sujetom i egom, to nam je malo zajedničko. Do razgovora nije došlo jer ona ne želi da ga ima. Mislim da bih joj okrenuo mozak za par minuta i zato beži od mene. Kada dođe do tog momenta da nema kud oda se pretvori u normalnu osobu i kaže stvari kakve jesu. Znam da me izbegava. Glumi ribu jaču, a za minut zaplakaću, to je naš odnos trenutni. Samo da se završila kobna nedelja i da je ona normalna - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je takođe bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li ti nedostaje Anđela, ali nemoj da budeš ironičan nego odgovori iskreno? - glasilo je pitanje.

- Nedostaje mi, 92% lepih slučajeva i momenata koje smo imali. Niko neće da mi veruje, ne znam koja emisija je bila, želeo sam da kažem da mi nedostaje, ali ona je nešto pričala i onda me iznervira i ja joj vratim duplo. Okej je sad što u izolaciji glumimo da smo mrtvaci. Imao sam juče stan up u izolaciji, pevao sam joj tri refrena i cerekao sam se tri minuta i ona je samo rekla "Bože". Ne znam kako je izdržala, ali mi je jutros donela vodu - govorio je Gastoz.

- Jesam, naravno donela bih bilo kome - dodala je Anđela.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Kažeš da je Sofi čudna, svi priča jedno, a tebi drugo, da li vidiš da se ona igra sa svima vama pa i na podeli budžeta?

- Znam kojim je očima gledam. Ona je meni izuzetno draga i lepa, zadrži mi se pogled na njoj. Ona mi je na izvolte, da želim nešto ja bih uradio. Ona meni istu tu priču priča, a sa strane ispada da čeka od mene prvi korak, po Miminim rečima. Ja ne bih ulazio u te korake. Kad kažem ona se vadi da je htela zadatak... Svaka priča se iskarikira. Bilo mi je bitno da smo na istim talasnim dužinama. Odlučio sam da ne produbljujemo nešto - rekao je Gastoz.

- Hteo si da tražiš zadatak da je izvedeš - rekao je MIlan.

- Tad sam bio besan. To je istina. Ne želim da mislim da je htela da me iskoristi, ne želim da se povampirila od prvog puta kad je podignuta, želim samo da verujem njoj. Kad treba da se iskaže ono što misli, ona se možda pogubi. Nije mi prijatno da je gledam pogubljenju - rekao je Gastoz.

- Neću da dozvolim da se iskompleksiram. Ja bih voleo da budem žrtva. Ja sam rekao da ćemo se družiti što i stoji dok ona bude želela, pa i ako bude sa Gastozom. Kad je počela priča između nas dvoje ja sam rekao da imam emociju prema jednoj devojci spolja. Gledam je kao, mala, klinka. Nisam doživeo na načinda možemo da budemo zajedno. nikada mi nije to proradilo. Mene kad radi to se za dva dana završava. Ovo je isključivo prijateljstvo. Ljudi ne čuju šta Sofi govori. Devojka putuje po svetu sama, ona je drugačija

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Na kraju nominacija Nenad je pustio suzu od dragosti kad si se nasmejala. Njegova ljubav je toliko velika, a ti poričeš ono što si pričala da osećaš mesecima. Šta je sa tvojom ljubavi jer osim uvreda i bezobrazula ništa nismo videla? - glasilo je pitanje.

- Da, one je pričao da planira da me isporuči tati i da se ohladio. Što se tiče njegove velike ljubavi ljudi imaju pravo tako da vide, ja to tako ne vidim. Moje emocije ne vide osim bezobrazluka. Bes, razočaranje, povređena sam i to sve izlazi iz mene -

- Uradi nešto filmski i dolaži mi da me voliš, šta samo k*njaš? Zadrži me imaš 20 dana - dobacivao je Gastoz.

Milena Kačavenda i Jordanka Denčić pokušale su da otvore oči Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi se sklonio od Sofi Tkačenko.

- Je l' rekla u sredu da ne želi da bude povezivana, a sad priča o špagetama. Ona je dva dana sedela. Kako se izmakla kod Matijevića i Ene - rekla je Kačavenda.

- Šta treba da uradim? - pitao je Gastoz.

- Mima je rekla - rekla je Džordi.

Anđela Đuričić u suzama je priznala koliko je razočarana u Nenada Marinkovića Gastoza zbog flerta sa Sofi Tikačenko.

- Ja sve znam, ali se iznova razočaram. Najjače mi je kad kažu da ja menjam, a nisam rekla ništa drugačije. Šta sam rekla? - rekla je Anđela.

- On govori gadne stvari iz inata i nabacuje se devojci. Rekao mi je da se iznervirao kad je rekao za zadatak pre dva dana - dodala je Jelena.

- Što se ja ne popnem na nečiji polni organ kad se iznerviram? Mogla bih - nastavila je Anđela.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

Da li je moguće da se vas dvoje ni oko čega ne slažete?

- Nije moguće jer nije istina. Ne slažem se baš. Imamo neke prepirke i nesuglasice, ali se slažemo kad pričamo normalno - rekla je Aneli.

- Najbitnije je da treba se slažemo sa nekim osnovnim stvarima. Sve što ona kaže ja kaže suprotno, ali i ja kad kažem ona kaže suprotno. Mi smo prešli granice. Dozvoilili smo neke stavri koje ne smeju da se dese u zdravoj vezi. Ona ima emocije i ja prema njoj - rekao je Luka.

- Što bi mi raskidali ako se ne slažemo. Neslaganje je možda moja ljubomora. Posvađamo se oko gluposti, ali ništa niej dugotrajno - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Hipotetički da je Zlata Petrović na pitanje da li bi posle svega išla na ručak sa Enom "Da, dočekaću je i zagrliti", šta bi na to rekla? - glasilo je pitanje.

- Pa ja ne verujem u to. Imam osećaj da to nije istina... Svako pitanje koje smo dobili o njenim izjavama od spolja uvek mi je ostavila utisak da je ozbiljna gospođa. Zahvaljujem joj se što posle svega komentariše mene. Brendiraću svoju rakiju, pa neka joj Peja odnese da kaže kakva je. Meni je neprijatno i stidim se kad treba da pričam o njoj. Ja ako treba da je vidim na toj bini ne bih imala hrabrosti da joj priđem, a ako bi mi prišla javila bih se ponizno - rekla je Ena.

- Neka idu njih dve na vermunt, a ja ću na pecanje. Šalim se, ako je to majka rekla smatram su je bolele neke situacije koje su se dešavale, ali ona vidi da sa Enom neću nastaviti odnos i da će ispasti čovek ona prema njoj. Majka ne mrzi Enu, nikad nije mrzela osobe sa kojima sam bio. Nema prava da mrzi Enu, niti je bila u tom nekom fazou da se svađa i vrišti, pa i na tom finalu ili kad god da se sretnu mislim da bi izbegla situaciju da se posvađa sa njom - govorio je Peja.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić su se odvojili kako bi ponovo prodiskutovali o njenom bivšem mužu i njegovoj bivšoj ženi.

- Nije trudna ali rade na tome - rekao je Munja.

- Pre tri dana mi je rekla da je sve blokirala. Sada je čula ovu priču verovatno - rekao je Milovan.

- Ako ih ne zanima šta gledaju svi?! Svi fini i divni! - odgvoorila je Aleks.

- Neću otići zbog tebe inače bih... - rekao je Milovan.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Milovanu Miniću.

Da li si stvarno mislio da se žena neće razvesti od tebe, mada vidimo da nije i ona neka svetica?

- Znao sam, ali ovo sve sad. Da je to Uroš, čovek koji je takav kakav jeste da bude sa mojim detetom, čovek koji nosi pancire i koristi sve i svašta to me nervira. Moje dete neće boraviti sa takvim čovekom. Nema razgovora jer je uradila ovo što je uradila. SVe što sam je pitao je slagala, ali ćemo rešavati stvari kad izađemo. Da je bilo koji drugi čovek ništa ne bih rekao, ali pošto znam kon je taj čovek i da ona sve zna, po cenu života to nije smela da dozvoli. To dete treba da boravi tamo - rekao je Milova.

- I on je provodio vreme sa njegovim detetom - rekla je Aneli.

- On meni kaže da ja podržavam. Šta imam da podržavam ili ne. On nije dobro, a ja sam sve dala od sebe. Šta je priznao meni ili njoj, šta očekuje i od mene i od nje? Šta da radim. Mene taj čovek ne zanima. Uroš je hteo decu, ja nisam htela sa njim decu. On je rekao da će napraviti nekoj drugoj, pa nek su živi i zdravi. On veruje u neka svoja ubeđenja - rekla je Aleks.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Kako tako pametna ne vidiš da Gastoz poteže temu o Sofi i veliča je uvek kad mu kaže "vožnja, ko te j*be", pa nije on Snupi da mu se tako obraćaš. Posle uvreda naravno da će da mu prija lepa reč - glasilo je pitanje.

- Helga mu se dopala, pa će morati da se navikne jer će samo nju da ima. Iz besa i razočaranje biram da mu kažem te reči jer sam povređena i svaki put me zaboli kad čujem šta priča sa strane sa drugim devojkama, šta se dogovara. Meni naši planovi nisu u glavi, izjalovilo se i sad kad čujem kako je spremio planove sa drugim devojkama nije mi prijatno da to slušam. Ja mogu da se našalim, ali da radim neke stvari ne bi mu bilo prijatno. Što se nje tiče ne mislim da je jer mu nešto ja govorim, mi i dok smo bili zajedno uvek je imao toplu reč. Tako je bio i sa mnom na početku, vrlo mi je poznat taj početak, ali njemu ovaj kraj nije, ali biće. Džaba pokušava da me smekša da bi nekog uverio da nije ohlađen prema meni, jer mene ne može. Sad kad sagledam realno činjenica je da nije zagrejan za mene kao što je bio i lakše mi je. Ja sam njega počela da volim kad sam to i rekla. Ja kad bih ostala dobra sa njim imala bih nadu da će sve sutra da dođe na svoje mesto, a mislim da on uvek nađe neki razlog da kaže nešto loše za našu vezu i neki razlog da se ne pomirimo. Ne želim da verujem u laži, hoću sad da vidim istinu - govorila je Anđela.

- Ona o klin, ja o ploču, vreme prošlo i ništa nije rekla. Ona se trudi nešto da predstavi, a misli drugačije. Ja sam sebi u ovom odnosu izgledam ovako, nag*ženo i samo čekam da mi ga stavi i kaže da me voli. Nešto mi je u glavi, ali namerno neću da kažem, neka kotrlja koliko može, a onda ću da izvučem nešto iz rukava što joj se neće svideti. Ona priča kao da sam ja nešto najgore što joj se desilo, a znamo svi zbog čega smo ovakvi. Ne želim više da stavljam na sto, a ona ispod stola. Nisam veličao Sofi, verovatno ima "Igra istine" kad sam je pitao da je poljubim i tu sam bacao fore i sam sebi bio zanimljiv. Ja ne vidim da izdižem Sofi i nju spuštam - pričaoe j Gastoz.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Bravo majstore! Top je bilo noćas, tako se to radi.

- Ja sma mislio da se malo zaj*bavamo, ali na početku su Sofija i Anđela kao ulje i so i onda je sve otišlo... Bilo je super. Hvala Kariću, Mateji i Kariću, i Nebi takođe. Posle Terze u đakuziju - rekao je gastoz.

- Stavrno je bila super žurka. Bilo je zanimljivo. Uvek su nam bile organizivane super žurke, ali nam je sinoć falilo to i onda je on napravio to, pa nam je bilo savršeno - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje je bilo za Aneli Ahmić.

Čovek ti kaže da ne želi biti sa tobom, deset puta od ponedeljka ti je to rekao, a ti ga kumiš i moliš. Što to radiš?

- Ne shvatam ga za ozbiljno. Smeta mi što me izbacivao iz kreveta i što smo odvojeno spavali. Rekao je da će me kazniti. U tom momentu mi nije bilo smešno. Nije spavao sa mnom. Jedino mi to smeta - rekla je Aneli.

- Ja vidimd rugačije nego Aneli. Ja sam jednom izašao, a ona poslednja tri puta. Ona je tog stava da izazi i vraća se, a meni daje za pravo da mislim i potvrdim. Ona je u jednoj sekundi toliko nervozna, a u drugoj sve normalno. Meni više ispadam ja jadan jer sam dozvolio to. Ja ne mogu da utičem na to da ona izlazi iz kreveta. Posle toga dođe dan da ne pričamo. Svelo se na to da mi pričamo kad ona odluči. Više puta se ona ponizila, a više puta i ja. Izgleda tako i jeste tako, ona se u iše bori za naš odnos u poslednje vreme. Sve mi je nejasno

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto navlačiš Luku da se diskvalifikuje? Ko si ti da te ne bi komentarisali? Pa i ti sve komentarišeš, to je svačije pravo - glasilo je pitanje.

- Je l' sam ja rekla da nemaju pravo? Ja nisam skočila na njega, svađala sam se zbog njega i Anđele. Ja nisam rekla da ne sme da govori, Luka je tako reagovao, a ja to nisam tražila. Ja nisam niko i biću niko do kraja jer teram svog muškarca na diskvalifikaciju - rekla je ona.

- Nisam nikad rekao da je ona kriva. Ne treba tebi da bude bitno šta gledalac kaže. Ti nisi kriva, niti mene možeš da dovedeš do diskvalifikacije. Kao što je rekla u utorak da joj gušim prirodu, tako i ona meni. Hoću da me pusti, ne govorim ništa protiv nje. Ovo je bilo direktno između Munje i mene, on je pokazao da je moj prijatelj, nikad mu Stefani nisam uvredio - dodao je Luka.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Na Igri istine si rekla da nisi mislila ništa ozbiljno sa Gastozom, što si dečka zavlačila osam meseci da bi sad bila žrtva u narodu?

- Moram i ja njega malo da iskompleksriam. Jako sam besna, razočarana i povređena. Planove koje smo pravili ostali su samo meni, a on ima nove. Kad čujem šta radi sa strane, ja namerno dođem i kažem ne bi nešto videla u njemu, a na kraju vidim čoveka koji se ohladio - rekla je Anđela.

Nakon niza skandala koji su ga ispratili poslednjih dana, ali i razvoda braka, Milovan Minić totalno se povukao u sebe.

Nedavno je saznao da su njegova bivša supruga Marijana i bivši muž njegove ljubavnice Aleksandre Nikolić, Uroš u emotivnom odnosu, što ga je pogodilo najjače do sad.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofi Tikačenko.

- Zašto ulaziš u wc dok se Gastoz kupa i namerno ga zapitkuješ neke stvari? - glasilo je pitanje.

- Nisam ništa specijalno zapitikivala. Ne znam kad se tuširao, ulazim kad mi se p*ški. Svi komuniciraju kad se tuširaju, sa svima komuniciram i oni sa mnom i to nije ništa novo. Meni je to normalno - rekla je Sofi.

- Fokusiraću se na to da se u ovoj kući vode da imaju stavove i ne brane ljude nego stavove, a moja situacija je idealna da pokažu koliko mene ne voli. Pokazuju koliko nemaju stavove, oni meni gotive i dokazali su da su se p*pišali po stavovima, a zalažu se ovde godinama. Da je bilo ko drugi u pitanju drugačije bi se komentarisalo. Zalagale su se druge stvari kad su veze u pitanju, a sad je sve drugačije. P*pišali su se po stavovima jer mene ne vole i to 98% ljudi - govorila je Anđela.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Anđeli Đuričić.

Zašto nisi odreagovala kaad te Karić izabrao za omiljenu, nego si se smeškala i videlo se da ti je bilo drago?

- Rekla sam to i onda, istina je da je on znao te stvari. Dosta me on sputavao, to je realno. Preko glave mi je toga - rekla je Anđela.

- Devojka nije ušla zauzeta sa Gastozom - ubacio se Karić.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zašto za sve situacije imaš dvostruke aršine? Nije u redu da Gastoz priča sa ostalim devojkama, ali je u redu da ti i tvoj bivši dečko se sve češće smeškate i provede celu podelu budžeta pričajući i smeškajući se - glasilo je pitanje.

- Jeste, opčinjena sam, vratile su mi se emocije od 12 dana za njim - govorila je Anđela.

- Pa vidim da si za njim više jurila od 12 dana nego za mnom - dobacio je Gastoz.

- Jeste, otkinula sam na njega opet. On je meni rekao: "Da li je realno da ćeš da pobediš", a ja sam rekla da ne mislim. On je rekao da sam bila njegova žrtva i da sam bila treće mesto. On je meni rekao da ću biti Gastozova žrtva i da ću biti prva. Mene su u nedelju pitali ko će da pobedi i rekla sam Gastoz, a kad sam ramzišljala sama sa sobom rekla sam sama sebi da će Aneli da pobedi kad sam sve sagledala. Posle toga smo nabrajali superfinaliste i ja sam mu rekla da mislim da je najispravniji ove sezone - govorila je Anđela.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Da li posle Anđelinog priznanja da te ne voli i dalje veruješ da je to laž?

- Anđela mene i dalje voli - rekao je Gastoz.

- Ima emociju, ali poštuje sebe. Ti ne postojiš za ovu devojku. Ona ide napolje na jahtu, a ti ideš sa Sofi! Malopre ima problem sa mnom jer smo mi ljubomorni što on neće da bude sa Sofi. Težina ima sa Anđelom, a ne sa Sofi. Boli te Anđela. Neće da te juri i da se ponižava. Neće da bude Ena i ja, neće da bude kao u šestici. Ne možeš da kažeš da ti se sviđa Sofi, a da onda pričaš o spotovima! Ne možeš da je provociraš i iskompleksiraš jer je ona devojka koja veruje u sebe - rekla je Poršelina.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Draganu Stojančević.

- Sinoć si se u pidžami vratila na žurku i uvijala svima, zašto smeš tako samo kad nema Matore? - glasilo je pitanje.

- Igrala sam sa Anđelom i malom Sofi jer je bila takva pesma. Ja mogu tako i sa Jovanom, mi uvijamo zajedno, a ja uvijam isto i sa njom i bez nje - rekla je Dragana.

- Ona da ima emocije ovo ne bi dozvolila. Matora se ovde sprda i to je to. Ja kad sam imala situacije sa njom nisam ni sa mamom mogla da pričam, pa joj je i to smetalo - dodala je Stefani.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Aneli Ahmić.

Zašto očekuješ da Luka brani tvoje ispade čak i kad ti pljuješ njegove drugare?

- Mržnja se širi. Ja vidim da je on pristrasniji prema svojim drugarima nego meni. Nikad mu neću braniti da se sa nekim druži. Nije prvi put da Munja meni to spominje. Ovo nije naš prvi sukob. Ja i Stefan direktno nismo imali sukob. Komentarisao je da smo mi žene ljubomorne jer je Sofi omiljena kod muškaraca. Ja ne trebam da budem omiljena, nego treba da budem samo kod svog muškarca. Mislim da je Luka služben večeras sa mnom - rekla je Aneli.

- Možete da je vređate ako vas prva napada, a onda ću ja vas i to je to - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Borislavu Terziću Terzi.

Da li planiraš da izvedeš Sofiju na posebnu večeru? Vidi se da se topite od sreće i osmeha kad pričate. Ova žurka je sve potvrdila. Držite se ovde zajedno, nikad se ne zna napolju šta može da se desi.

- Svi znaju kako se družimo i ponašamo. Trebamo da ostanemo u dobrim odnosima i odemo na taj ručak. Ovako je sasvim super i korektno da se družimo. Nikad ne reci nikad. U ovom trenutku ne vidim nas dvoje zajedno. Otišao sam u svoj krevet, pa sam se probudio u Slađinom krevetu. Mislim da je ovako najbolje. Prija mi i ona to zna, prijam i ja njoj. Ona je meni rekla te neke stvari, da je povređena kad sam se odvojio od nje. Da može da se vrati vreme sve bi bilo drugačije. Tu sam uz nju do kraja. Nije mi svejedno. Da je ona ušla u neki odnos, verovatno bi mi to proradilo - rekao je Terza.

