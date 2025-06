Šok optužbe!

Aleksandra Nikolić stigla je u Rajski vrt, kako bi sa Drvetom mudrosti popričala o trenutnom situaciji koja se dešava. Podsetimo, njen bivši muž uplovio je u emotivnu vezu, sa bivšom ženom Milovana Minića, s kojim je ona bila dok je bio oženjen, te je ova priča podigla veliku prašinu.

- Kako si? - upitalo je Drvo.

- U blažem sam šoku, ali se dobro držim. Ne znam kako da opišem to kako se osećam. Definitivno sam u čudu - odgovorila je Aleksandra.

- Kako je na tebe delovala informacija da su Milovanova bivša žena i tvoj bivši muž u vezi? - upitala je Aleksandra.

- Verovala sam u to i onda kada je moja majka to rekla. Iskreno, jeste čudno, ali ako je tako moralo, ja se ne mešam u njegovu odluku. Meni lično, ovo deluje kao udaranje kontre, ali može da bude i da ih je sudbina spojila. Vreme će sve pokazati. Meni je najvažnije da je moje dete dobro - istakla je Aleksandra.

- Šta misliš o Urošu nakon svega? - upitalo je Drvo.

- Ja nemam odavno emocije prema njemu, pa me to nije sad pogodilo. Možda mi bude čudno kad ih budem videla zajedno. Ja sam se u životu napatila, ne mogu sad o tome da vodim brigu. Ne znam da li je Urošu cilj da povredi mene ili Milovana. On je ranije u besu govorio da će biti sa Milovanovom ženom. S njene strane jeste možda iskrena emocija, s njegove ne znam. Nije zdrava priča, ali nije ni Milovanova i moja bila. Veoma me je to pogodilo kada je još moja majka pričala o tome, možda sam to odbolovala tada - rekla je Aleksandra.

- Deluje mi kao da Milovana i tebe veoma boli sve to što se dešava. Kakav je tvoj odnos sa Urošem? - upitalo je Drvo.

- Psihički me je zlostavljao. Nije bio dobar prema meni. Voleo je da popije. Njegove emocije su varirale od ljubavi do mržnje. Kad sam ostala trudna sa njim, on je otišao na Ibici, bila sam sama tokom trudnoće, bilo ga je baš briga za mene. Živela sam u Novom Sadu, on u Somboru, on me je namolio da živimo zajedno. Kad smo počeli zajednički život, bio je veoma hladan. Nezainteresovan za dete i mene. Nije se zanimao za mene i neke moje želje. Od dana kada sam ja sve to rešila da ostavim iza sebe, onje krenuo da se ponaša još gore. Nikada nije bio fizički nasilan, ali je prema meni bio jako loš. Veoma me je vređao, govorio je da sam debela i stalno mi je nešto prebaciovao. Koliko god sam ja pokušvala da ga distanciram, on me je stalno zvao i ucenjicao. Govorio je da ću crći od raka, pričao mi je da sam pro*titutka. Vređao me je kako je stigao. Malo mi je problem da se prisetim svega sa Urošem, jer sam se turdila da potisnem sve to. Pretio mi je i govorio da se pazim mraka. Ucenjivao me je jer je znao da sam se namučila kroz život i da sam bila u teškoj materijalnoj situaciji, jer nisu roditelji mogli da mi pomognu. Nije mi dao da imam slobodu, već me je terao da budem samo sa detetom. Kad je ćerkica progovorila, ispitivao ju je šta sam ja radila, da li je neko bio kod nas. U svakom slučaju, naš odnos je bio loš i nikada mi nije oprostio jer sam od njega otišla. Pokušavala sam lepo sa njim, ali nije pomoglo. Mislim da je sve ovo, neki vid osvete, ali mora da zna da meni više ne može da se osveti. Nadam se da ću ja da dobijem starateljstvo nad detetom. Marijana ga je tek sad upoznala, on je sad sigurno dobar prema njoj na početku. Moja ćerka će jednog dana morati da sazna istinu, to je tako - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.