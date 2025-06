NEĆU BITI NIKOM SLAMKA SPASA: Aleksandra progovorila o Milovanu, pa otkrila da joj se poverenje u njega vratilo! Stavila sve karte na sto! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Aleksandra Nikolić nastavila je u Rajskom vrtu razgovor sa Drvetom mudrosti, te je otkrila kroz šta je sve prolazila tokom emotivnog odnosa sa njenim bivšim parnerom Urošem.

- Ja sma račica, emotivna sam. Ja sam ga žalila, veoma. On mi se jednom poverio da želi da digne ruku na sebe. On je meni rekao da bi želeo da ide u drugu zemlju, da čuvam dete i sebe. Rekla sam mu da ne sme da ide nigde, kako neko detetu i meni ne bi upao u stan. On je čovek koji nema savršenu prošlost, bavio se mutnim radnjama. Znam da sam ja bila tu za njega, a da se on meni us*ao u život. Nadam se da ću da nađem svoju sreću i da ću prodisati. Drvence, nisam ja glupa žena, ali sam dobra, a dobar i glup su braća. Mnoge stvari su me pogodile. Krivo mi je zbog svega s Milanom, nije mi lako zbog svega. Međutim, boli me i jer je on priznao da je sve lagao, četiri godine je lagao ženu i mene - kazala je Aleksandra.

- Vidim da se tvoj odnos sa Milovanom poboljšao, da li to znači da se tvoje poverenje u njega vraća? - upitalo je Drvo.

- Pa... ovo što je rekao za Uroša da mi je radio iza leđa, verujem u to. Znam kakav je Uroš i da je to istina. Međutim, ne mogu da mu verujem jer me je ipak predugo lagao. Ja slamka spasa nikome neću biti. Molim Boga da mi se ne pojavi neko ko će me opet izmanipulisati. Znam da je imao ljubavnice pre sebe, ali ja nisam morala da budem jedna od njih. Ako mogu da pomognem hoću, ako ne mogu, neću odmoći.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.