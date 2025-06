RETROSPEKTIVA ODNOSA ANĐELE I KARIĆA: Hvalila ga na sva usta, zbog njega išla protiv Gastoza, a onda mu je postala NAJVEĆI DUŠMANIN!

Zašto je Anđela promenila mišljenje o Stefanu pred sam kraj rijalitija, a imala je mnogo povoda da o njemu sve iznese tokom cele sezone?

Odnos Anđele Đuričić i Stefana Karića tokom cele sezone privlačio je dosta pažnje i mnogi su spekulisali da se između njih dvoje desilo nešto više od prijateljstva u spoljnom svetu, ali su oboje to uvek demantovali.

Međutim, pre par dana podigla se velika prašina kad je Anđela iznela da je Karić sa njom flertovao preko poruka, ali i otkrila da o njemu nema uopšte lepo mišljenje, već da ga smatra nasilnikom koji se lažno predstavlja.

Mnoge je iznenadilo da Anđela ima takvo mišljenje o njemu jer ga je tokom cele sezone isticala i bila u odličnim odnosima sa njim, što govore i klipovi koje možete da pogledate u nastavku ovog teksta.

Njih dvoje su u istoj, prvoj, grupi ušli u Belu kuću, gde su na samom početku privukli veliku pažnju, pogotovo jer su oboje rekli da ulaze slobodni.

Iste noći su ugrabili i priliku da se osame i razgovaraju, dok su njihovi cimeri razgledali Belu kuću i imanje.

Na početku rijalitija Anđela je i dosta vremena provodila sa Stefanom, čak i sama, a i kad je Nenad Marinković Gastoz počeo da flertuje sa njom, Karić je bio prva osoba kojoj se obratila za savete.

Na samom početku rijalitija tokom jednog zadatka Anđela je navela Stefana među najlepše muškarce, ali ne i Gastoza, koji joj je tad već poklanjao pažnju.

Tokom jednog od prvih žešćih sukoba Anđele i Gastoza, Stefan je smirivao Anđelu, a ona je rado prihvatala njegove savete.

Stefan je u tom periodu radio i na njihovom pomirenju, pa je Gastozu prenosio poruke od Anđele.

Anđela je čak odlazila i kod Karića na sređivanje frizure, dok bi verovatno svom dečku u to vreme žestoko zamerala da mu "o glavi" radi devojka koja je pokušavala da ga smuva, po njenim rečima.

Kako je vreme prolazio Gastoz je počeo sve više da sumnja u Anđelin i Karićev odnos, pa je otvoreno pokazivao ljubomoru i priznao da mu smeta što pažljivije sluša njega, kao što i on ima veću moć da je umiri od njega koji joj je partner.

Takođe, Karić je u većini situcija bio uz Anđelu, pa su udruženim snagama ratovali sa Gastozom, ali u tim momentima ona nije iznosila za stolom svoje pravo mišljenje o njemu, niti da su se dopisivali pre "Elite".

U Belu kuću počela su da dolaze i pitanje o odnosu Karića i Anđele, pogotovo otkako se pročulo da su zajedno bili na rođendanu Filipa Cara.

- Rođendan je bio posle "Zadruge 5", a preko TikTok-a sam se upoznala sa njegovom devojkom. Zvali su me da idemo na ručak nas troje. Hoću samo da kažem da se nismo usaglasili s mišljenjem, njegovo mišljenje je drugačije od mog. Naravno da to ne mislim - pričala je Anđela.

Gastoz je vremenom počeo detaljnije da prati odnos Anđele i Karića, pa je i Stefanovo sedenje u njenoj blizini shvatio kao provokaciju, dok ona nije to gledala istim očima kao on.

Kako je tenzija rasla pukla je tikva između Gastoza i Karića, pa su iz dana u dan tokom decembra meseca počeli da imaju sve brutalnije sukobe i žeste provokacije, a mnogi su tad komentarisali da se Đuričićeva nije zauzela za svog partnera, a kako sad saznajemo imala je čime i da ga brani.

- Ja sam rekao i njeno mišljenje, a ona nije htela da ulazi u sukobe jer ste se pomirili. Ja to nisam znao. Čemu potreba da je pitaš da li misli tako? - pitao je Karić.

- Jer mi je krivo da ima mišljenje kao ti. Pitam se odakle joj ta žica, a ti si ga doneo njoj - govorio je Gastoz.

U jeku najžešćih sukoba Gastoza i Karića desila se i Stefanova nominacija. Njega je tad za potrčka izabrao upravo Gastoz, a Anđela je te noći za njega imala samo reči hvale.

- Što se tiče Stefana mi imamo odličan odnos, tako će da ostane. Za mene si dobar prijatelj i partner, za mene si to pokazao i pre tri godine i sad, dobar si sigurno i sin Što se tvog učešća tiče volim da čujem tvoje komentare, jesi realan. Naš odnos mi smeta i nadam se da nikad neće da se desi da nas moj partner povezuje jer mi to smeta, sigurno sam da ne orija ni tebi jer si zauzet dečko i znaš da su te priče bez osnova. Može da se prutimači zbog našeg poštovanja, ali onda to moe da se protumači sa svakim sa kim se poštujem da se tu nešto događalo. Stvarno ništa loše nemam da ti kažem. Ono što se dgoodilo sa Gastozom kad si me provukao, izvinio si mi se i neću da ti zamerim jer ne mislim da si imao lošu nameru, samo je tako ispalo. Kulturan, vaspitan i sve što je već pokazao. Želim ti sve najbolje i što bolji plasman, zaslužuješ na osnovu svega doborg što si pokazao - govorila je Anđela.

- Da li si osetila da sam neprijatelj tvoje veze? - pitao je Karić.

- Nisam to osetila, nego nemate dobro mišljenje jedno o drugome, pa se pomoli na meni - rekla je ona.

Najveće sumnja o njihovom odnosu definitivno je potegla Stefanova odluka da Anđelu uzme za omiljenu, ali još veću prašinu napravila je njena reakcija koja je bila blaga, a s lica nije skidala osmeh.

- Šta da kažem? Naravno da nije mislio da ću da dolazim u hotel. Šta sad treba da kažem? Neću da dolazim da spavam tamo, nije imao tu nameru. Ja sam u šoku - smejala se ona.

- Ne vadi, traži neki konflikt - dodao je Gastoz.

- Mislim da je veće poniženje za Anđelu bilo kada je on poveo Matoru u hotel nego ovo sad - rekao je Karić.

Novi haos nastao je kad se pročulu "Eliti" da Stefanov otac sumnja da je njegov sin sa Anđelom imao nešto više od prijateljstva. Đuričićeva je tad najavila tužbu za njega, a Stefan je tražio poligraf da dokaže da to nije istina.

Međutim, ono što je mnogima sumnjivo koji komentarišu rijaliti na društvenim mrežama je to da Anđela ni tad nije iskoristila informaciju o dopisivanju sa Karićem da odbrani sebe.

Kako je tenzija rasla tako su se pojačavali i sukobi Karića i Gastoza, ali se Anđela nije toliko mešala u to.

Noć pred raskid Anđele i Gastoza, ona je pristala da sredi Stefanovu prizuru jer ga je Luka unakazio, a ovaj njen potez izazvao je lavinu komentara.

Kad je došlo do pucanja veze između Anđele i Gastoza, zbog laži o Pavlu Jovanoviću, Stefan je i dalje bio uz Anđelu i branio je od napada.

Međutim, preokret se desio kad su nakon raskida Gastoz i Karić počeli da provode vreme zajedno, što Anđeli nikako nije odgovaralo, pa je počela žestoko da ih pljuje.

Samo dan pre nego što je Anđela odlučila da iznese sve što misli o Kariću i detalje njihovog odnosa desio se ozbiljan haos, kad je ona za stolom osula rafalnu paljbu po Stefanu.

Ubedljivo najveći haos desio se kad je Anđela prošlog petka pukla i iznela sve detalje o dopsivanju sa Karićem, optužila ga da je to radio svojoj devojci iza leđa, a onda i otkrila da o njemu ima najgore mišljenje i da je nasilnik.

Ova dešavanja promenila su Stefanu mišljenje o Anđeli, a zbog promene priče o njemu postao je uveren da je sve uradila kako bi imala što bolji plasman i izborila se za prvo mesto na samom kraju rijalitija.

