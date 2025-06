NERVNI SLOM ANĐELE ĐURIČIĆ: Sofija je demolirala uvredama, Gastoz pomenuo Karića i doveo je do totalnog PUCANJA! (VIDEO)

Nikad veći haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju svađu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza koja se desila tokom žurke za vreme muzičkih izazova.

- Našla se zbunjena bez potrebe, samo je trebala da izađe na binu. Ja sam se trudio se je smekšam, a posle mi je prebacila bradavicu na pupak. Posle je iz celog tog zbuna pokrenula priču sa Sofijom i sve je otišlo u p*čku materinu. Ja sam hteo da joj predam štafetu i oraspoložim je - govorio je Gastoz.

- Ja sam se trudila da ga ne slušam šta priča jer kad slušam samo se iznerviram. Ja sam čula tokom najave pokvarenu lisicu Sofiju koja je govorila: "Bravo, Gastoze". Ja sam čula i to ne treba niko da mi potvrđuje, aplaudirala je da bih ja čula. Sanja i ja smo Tetovki posvetile pesmu i nju smo rešile. Što se tiče njega iznervirala me je prvo ona jer mi je dobacivala, takav je bio dan - pričala je Anđela.

- Potrudiću se još više da te nerviram, do kraja - dodala je Sofija.

- Dr*lja iz Tetova ne može da me nervira, mene nervira samo moj dečko. Što se tiče Gastoza on je taj koji dopušta da me Tetovka uzima u prljava usta i ja moram da se blamiram sa tim ribama. Ti mi ovo radiš jer se dogovaraš sa ovim ribama da ih j*beš napolju - govorila je Anđela.

- Ja sam rekao da bih se video sa Sofijom i dok smo bili u vezi, a ovo je sad ženska svađa. Meni nije nužna potreba da se vidim sa njom. Meni se ne sviđa ovo što se dešava i ne mešam se. Nikad nisam rekao da ću da je j*bem napolju - rekao je Gastoz.

- Naša prva velika svađa ovde kad je bio mrtav pijan i kad smo pričali. Ti si bio tad toliko pijan da si rekao: "Ma druže koja Sofija? J*bao sam ih takvih koliko hoćeš u životu, ti me zanimaš". Ja sam tad rekla da smo sve rešili što se tiče Sofije - otkrila je Anđela.

- Rekao sam to - potvrdio je on.

- Poenta je samo jedna, a to je da me ne ubacuješ sa Tetovkama u raspravu jer da nisi dogovorio sa njom snimanje, ona te ne bi pitala da li ćeš da je izj*beše - rekla je Anđela.

- Nije normalno ni da pričaš šta ću ja da radim jer si to ti rekla. Devojke, podijum je vaš - poručio je Gastoz.

- Ovaj rečnik, ovaj prstakluk i funjarski stajling nije moj nivo. Ja bih mu dala lovu da te izj*be jer ti za bolje nisi. Mene je mnogo blam šta on meni radi - rekla je Anđela.

- Lažov, k*rva, tri frajera, j*bala se sa Gastozom, j*bala se sa Zvezdanom. Drago mi je da su Sanja i Anđela u istom košu jer su i pripada - govorila je Sofija.

- On daje dr*ljama materijal da pričaju o meni. Idi u Tetovu, budi sa Albom - dodala je Đuričićeva.

- Što se tiče animiranja čuli smo juče da si i ti animirala. K*rvetino, sedi ili idi pljuni. Ona se ovde čereči tri sezone, radi sve i svašta, ovde cinakri prijatelje. Zašto Anđela uvek prebaci temu na druge i ima konflikt sa svima? Jer nema sa kim da se druži, njoj je dosadno kad nema emisije. Nju je Gastoz izj*bao i to smo videli - rekla je Sofija.

- Mene je sramota da se raspravljam sa ovom osobom jer je njen rečnik primitivan. Ona ne zna ni padeže da ubode. Reči su joj takve da me je sramota, a što se dela priča Marko Stefanović je objasni kad je rekao da ga je sramota da deli prostor sa tobom - govorila je Anđela.

- Nju su j*bali usred lajva, žao mi je što opet nema takvog dečka da te smiri dok mi komentarišemo. Šta to nije jasno da si dr*lja? Ja nikad nisam bila kombinacija - rekla je Sofija.

- Kariću, je l' možeš da pitaš da priča o klipu? Da li je realno da Anđela njega čuje sa kraja stola? Da li je to realno? Kariću, samo je pitaj da li je to realno? - pitao je Gastoz.

- Alo, tebi pričam nemoj da okrećeš priču. Nije istina, ja tebi pričam. Okrećeš jer hoćeš da j*beš Sofiju - urlala je Anđela.

- Ona mene ne j*be 5% - dodao je Gastoz.

- Nije fer da mi se okreće priča, namerno se okrenuo ka tamo - govorila je Anđela.

- Ti si k*rva i on to zna - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić