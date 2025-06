Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Nakon što je voditeljka Ivana Šopić ušetala u Belu kuću, učesnike Elite je suočila sa njihovim postupcima, koje su pokušavali da sakriju, ali nisu uspeli. Ono što je sasvim sigurno je da će se noć za nama dugo pamtiti.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde su ukućani mogli videti da je Anđela Đuričić zauzela krevetu Izolaciji iako je jasno videla da su tu stvari Ene Čolić.

- Samo sam se pogrešno izrazila. Ništa sklonila nisam, jasno se vidi. Ja sam videla koferčiće na Gastozovoj posteljini, a što je ona pobrkala nije moja stvar. On je spavao u svojoj posteljini, a ja u Sofinom krevetu. Enini koferčići su bili na Gastozovom krvetu - rekla je Anđela.

- Ja sam pretpostavljala da je roze posteljina od Sofi, jer sam znala da je to njihova. Namerno sve one šuruju - rekla je Ena.

- Šta ja imam sa tim što si ti pobrkala koja je čija posteljina - rekla je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Anđela Đuričić žestoko ogovara Enu Čolić i priča da je bolesnica i psihopata.

- Ja sam rekla da vidim kako Gastoz gleda Sofi i kako se ona smeška, ništa drugo nisam rekla. Ja sam reagovala i Sofi zna moj stav, a Gastoz nije moj dečko i neću da vodim tuđe ratove. Ako svi kažu da Peja može da radi šta hoće, što Gastoz ne može? Anđela hoće da bude dostojanstvena, a ja više pokazujem emocije. Vidimo ko je blestan i ko je neurotičan, pa se zato i ne palim na to. Ona o meni priča, ona se sa mnom bavi, a videli smo njeno ponašanje za stolom kad niko od nje ne može da priča, a kad ja ustanem da pričam ne mogu da govorim. Ona je rekla da se Peja sve vreme loži na nju i da me to boli, pominjala mi je dete, kako sam bila kr*s šema, kako po školi kruže klipovi da razvaljujem krevet - govorila je Ena.

- Svaka čast ovom dečko šta preživljava. Ja sam pre sedam dana bila samo u istoj prostoriji sa Pejom, nikad sa njim nisam sedela nasamo i u njegovoj blizini. Shvatila sam da je ona isključivo bila dobra sa mnom jer je nesigurna devojka koja smatra da bi Peja bio sa drugim ženama - rekla je Anđela.

- Reče Anđela koja je odaljila sve žene od Gastoza, toliko je bila nesigurna. Ona polazi od sebe, pa zato ovako komentariše - dodala je Čolićeva.

Ena Čolić izazvala je žestok sukob sa Milenom Kačavendom zbog spominjanja njenih sinova, nakon čega se cela kuća obrušila.

- Ja sam promenila mišljenje o njoj jer ustaje ovde i kaže Aleksandri da se druži sa njom da ne bi bila sa njenim dečkom, a sad ustaje i spominje Albanca koji nije bio tema od 14. septembra. Šta se promenilo nakon Markovog izlaska? Svađa u radiju se promenila- rekla je Sofija.

- Mesec dana joj zameram, sumnjam da tera rijaliti. Da ovaj dreš ima nešto sa mojim sinom - ubacila se Kačavenda.

- Kad pominje sina, ja ne mislim da je bila. Ne znam kakvi su Milenini sinovi - rekla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Nenad Marinković Gastoz flertuje sa Sofi Tikačenko.

- Mateja i Gastoz su mi preslatki, vidim da treba i Sofi i ja da se družimo i postaćemo nas dve drugarice. Ja ga poznajem i izgorela bih da je drugačiji na ovom klipu. Mateju vrlo dobro poznajem i mislim da ga Sofi nije odradila na taj način, ali iskreno pošto provode preme od decembra, malo mu je proradio ego i sujeta. Nije mu prijatno i dao je do znanja da mu to nije okej - govorila je Anđela.

- Nije, poenta je bila ta da sam komentarisao Gastozov i moj ondos i rekao da nije ispoštovao svog prijatelja i da smatram da ni on mene ne bi ispoštovao, kao što me nije pitao za Anđelu. On je sve preskočio - dodao je Mateja.

- Ja se ovde svaki dan nerviram. Iskreno ću da kažem da je ovaj klip Gastozov rijaliti i ovaj dan smo imali "Igru istine", on je njoj tad rekao da će da je pokupi do hotela i to je bilo posle toga. Ovo je perfidno radio da bi izazvao moju reakciju. Znaš kako je ovo spontano, kao kad je peti put pričao svoje snove. Iskreno, ja dobro znam njega u svakoj situaciji i na ovom klipu je čist rijaliti sa njegove strane, a kad kaže da je najlepša i slatka to nije. On sad hoće da okrene na sprdnju. Od ponedeljka se promenila njegova priča, sad je sve šala i zaj*bancija. Pre nije bio problem da kaže da je Sofi najlepša, a sad mu je Sofi lepa, a ja najlepša - rekla je Đuričićeva.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi dao svoj sud o Anđeli Đuričić.

- Priča se da je hladan i ja sam rekao: "Ovo mi je Gastoz dao bananicu, zaledila se", majke mi nisam ludirao na to, nije mi palo na pamet - rekao je Karić.

- Rekao je: "Ledena" - istakla je Anđela.

- To su vaši bolesni umovi - dodao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju još jednu u nizu svađa Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Potencira neke priče, za koje je stajala uz mene - rekao je Marko.

- Naravno da mu verujem, mene je izerviralo jer se on nasmejao kad je govorila Mima da je treba da čistim kuhinju. On ako se smeje svakome daje za pravo da veruje da je istina sve što je pričala za njega, mene i moju porodicu - dodala je Sanja.

- Šta je znači da ćeš da ga vratiš kod mamice? - pitala je voditeljka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala odnos Marka i Sanje.

- Slađa je obratila pažnju na bazenu kad se Sanja okačila Marku kao ogrlica, a on je šikanira. Sve baš dod etalja objasnila. Kao da moli nekoga za ljubav, tako je izgledalo. Ponižava ga na sve načine, a onda on okrene priču da mi ponižavamo. Ena je rekla da je Marko rekao Sanji u sobi da se ohladio od nje. Zašto si rekao to svojoj devojci? - pitala je Sofija.

- To je neistina. On je rekao da se nije ohladio - rekla je Sanja.

- Pravi muškarac se u svakom prostoru snalazi onako kako bi bilo najbolje za njegov odnos i njegovu devojku. Gde mogu verbalno, verbalno je zaštitim, gde mogu fizički, mogu fizički. To je njena stvar što tako priča - odbranio je Marko.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako je Luka Vujović dao Mileni Kačavendi prsluk za Sandru Obradović, koji je davnih dana poslao njen otac.

- Mislim da je to bilo jutros, videla sam da čavrlja sa Milenom - rekla je Aneli.

- Ne znam kako tebe nije blam da to bilo kad obučeš? Strah me je kad te vidim na šta ličiš. Ti ćeš sad verovatno da praviš žrtvu od sebe i pričaš da je uzeo prsluk koji ti ne namenio. Zamisli doneo prsluk koji je meni namenjen - govorila je Sandra.

- On je uzeo taj prsluk sebi, a ne ja. Nisam ga ni probala - dodala je Aneli.

- Evo ja sam ga uzela i poklanjam ga Mileni. Šta tebe boli k*rac gde je moj prsluk? - pitala je Sandra.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi objasnio aferu "Prsluk".

- Ne želim da dam nekome za pravo da to tumači na konto mojih izgovorenih reči - počeo je Luka.

- SInoć ispred ovih muškaraca da me ponizi moj muškarac, to je za mene najveće poniženje - istakla je Aneli.

- Ubacila me sinoć u crveno. Izvinio sam se sinoć deset puta, evo i sad s ejavno izvinjavam. Jutros smo se posvađali radi toga. Hoću da budem uz nju kao čovek jer mi je dala iskrene emocije. Igra rijaliti, ponižava me, došao je dan da neću to da trpim - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju svađu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza koja se desila tokom žurke za vreme muzičkih izazova.

- Našla se zbunjena bez potrebe, samo je trebala da izađe na binu. Ja sam se trudio se je smekšam, a posle mi je prebacila bradavicu na pupak. Posle je iz celog tog zbuna pokrenula priču sa Sofijom i sve je otišlo u p*čku materinu. Ja sam hteo da joj predam štafetu i oraspoložim je - govorio je Gastoz.

- Ja sam se trudila da ga ne slušam šta priča jer kad slušam samo se iznerviram. Ja sam čula tokom najave pokvarenu lisicu Sofiju koja je govorila: "Bravo, Gastoze". Ja sam čula i to ne treba niko da mi potvrđuje, aplaudirala je da bih ja čula. Sanja i ja smo Tetovki posvetile pesmu i nju smo rešile. Što se tiče njega iznervirala me je prvo ona jer mi je dobacivala, takav je bio dan - pričala je Anđela.

- Potrudiću se još više da te nerviram, do kraja - dodala je Sofija.

Anđela Đuričić zaratila je sa Sofijom Janićijević, te se umešao i Nenad Marinković Gastoz kako bi smirio situaciju.

- Zašto sad ona okreće priču? Zašto hoće da nabedi da ona nju ne provocira? - pitao je Gastoz.

- Nije istina - ponavljala je Anđela.

- Obe ste iste! - povikao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju još jednu svađu Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Ja sam njemu baš malopre rekla da ne bude tako hladan prema devojci dok ga grli i ljubi. Mislim da mu je prekipelo od svega - rekla je Mima.

- Sanja je teška i čudna, ali je pokazala ljubav. Ja njih ne komentarišem jer su mi dragi, a ne jer nisam čuo - dodao je Terza.

- Kad je ona rekla da se slažem sa Mimom ja sam ponovio šta je ona rekla da bi videla kako se ja osećam kad ona ponavlja tuđe reči. Ova je od prvog dana zaljubljena u mene i to je pokazala. Ko god se javi svi ste zaljubljeni, ko god je ustao da me pljuje i ima frustracije prema mojoj devojci i ljubomoru na moju vezu - vikao je Marko.

- Na šta i koga da budemo ljubomorni? - pitala je Mimas.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom se Stefani Grujić žali na oca svog deteta, Danijela Dujkovića Munjeza drugim ukućankama.

- Slagala je za Daču, odgovorila mi je istog momenta: "Nisam jela tvoj ručak zato što je sa povrćem", a ovde je rekla kako mi je lagano sve rekla. Znači slagala si me - rekao je Munja.

- Nisam htela da jedem hranu od tebe - istakla je Stefani.

- Nikad nećete čuti da pljujem Stefani kod nekoga, a ona ode sa Bebicom, Teodorom i Dačom. Za razgovor između žena nemam nikakav problem. Mirimo se jer ja potenciram na tome jer je volim - rekao je Munja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju svađu Aneli Ahmić i Luke Vujovića jer je on Sanju Grujić nazvao Sandra.

- Bitno je ovo što je dobacivao dok je trajao klip - rekla je Aneli.

- Ovo je najveći lažov i manipulator. Ona je rekla da sam smetljar jer sam rekao da sam lep kao Riki Martin. Sve što smo ispod jorgana ikad pričali ona je sve rekla, da li mislite da je ona ćutala, a samo ja pričao? Ja ništa nisam rekla - govorio je Luka.

- Ne bih ovog dečka da dovodim u crveno - rekla je ona.

Jordanka Denčić Džordi posavetovala je Nenada Marinkovića Gastoza da prekine komunikaciju sa Sofijom Janićijević zbog Anđele Đuričić, a on je izneo da mu nije jasno što njegova bivša devojka menja ploču kad im je problem u odnosu nastao oko laži koje ona ne želi da reši već mesec dana.

- Sofija nju namerno provocira, a ona je zaljubljena - rekla je Jordanka.

- Ona meni kaže da joj se više ne obraćam, a mi ni ne komuniciramo - govorio je on.

- Ona je nju provocirala na žurki - dodala je Džordi.

Nenad Marinković Gastoz bacio se u akciju muvanje Kristine Buđevac, a ona nije mogla da sakrije koliko je oduševljena njegovom pojavom, pa se sve vreme smejala dok je pričao kao "luda na brašno".

Međutim, njega je sve vreme slušala i njegova bivša devojka Anđela Đuričić, koja je stajala iza ćoška i pratila kako se on ponaša i šta priča sa drugim devojkama.

- Tu sam i sve slušaml nije znao da sam tu i zaj*bao se - dodala je Anđela.

