Sofija imala tajni plan za Anđelu?! Odmah se suočila sa Enom, u sve upletena i Maja Marinković (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelji radio emisije "N.N." ugostili su Sofiju Janićijević i Enu Čolić, koje su progovorile o njihovom odnosu, ali i o odnosima po Beloj kući.

- Ena, zašto ne podnosiš Sofiju, pošto to pokazuješ iz dana u dan - pitao je Dača.

- To nije istina. Uopšte nije istina, nikada nije izašlo nešto u vidu pitanja ili bilo kakvog klipa...Ne, mislim da se Sofija izdvojila, tj. da ne smatra mene svojom drugaricom, ja protiv nje baš nemam ništa - rekla je Ena.

- Sofija, da li si ti ikada smatrala Enu drugaricom - pitala je Teodora.

- Smatram je kao rijaliti drugaricu, tako nas je i Peja nazvao. Pre deset minuta mi je Slađa prišla i rekla kako sam ja tebi rekla kako ću da diskvalifikujem Anđelu kao što je Maja i da ću biti gora - rekla je Sofija.

- Bože me sačuvaj, to nije istina, nije slično rečeno ništa, a nismo se ni videli u garderoberu - rekla je Ena.

- Mislim da folira neke stvari, svađa i sukob s Aneli nije tek tako, po mom mišljenju je ničim izazvan. Izgledalo mi je sve veštački. Bilo bi bolje da si u fejk odnosu sa Pejom zbog ponašanja - rekla je Sofija.

- Da, znam, objasnila mi je na šta je to mislila...Mi smo kod Drveta trebali da predložimo da se posvađamo sa svima, rekla sam mu: "reci da poznajem njenog sina", on je rekao da ne može i ja sam rekla: "okej, nećemo", to je trajalo 10 sekundi - rekla je Ena.

- Sofija, je l' radiš ovo sa Gastozom iz inata ili da potvrdiš tu kafu u avgustu - pitao je Bebica.

- Zaista ništa ne radim sa Gastozom, ništa ne radimo, ako se nađemo u istoj prostoriji, ne treba da bežimo jedno od drugoga. Uopšte ne pričamo, kao da sada sedimo on i ja, nemamo druženje toliko blisko - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić