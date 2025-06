Bez dlake na jeziku!

Luka Vujović danas je ceo dan proveo sam tumarajući po imanju i sve vreme, sudeći po ponašanju, razmišljajući o svom odnosu sa Aneli Ahmić koji je naleteo na još jedan kamen spoticanja. Naime, njih dvoje su raskinuli, a kako je ona danas tokom radio emisije rekla, za nju je Luka precrtan.

S druge strane, Anelin bivši partner, Asmin Durdžić potkačio je žestoko Luku i njegovu bivšu, ali i Lukinu majku, Biljanu Vujović.

- Smatram da su jedno za drugo i stvarno želim da Aneli bude srećna u ljubavi. Meni lično je presmešno to što je dobila sve ono što je lagala o meni, pa mi je simpatično kad joj dečko živi u dečjoj sobi ili vozi tatin auto. A što se tiče mame Bilje, mislim da je to samo njena želja da prikupi što više starijih žena za glasanje, smatram da nijedna normalna mama ne želi takvu ženu svom sinu - istakao je Asmin za Pink.rs.

Sada, Lukina majka Biljana rešila je da ne ćuti na ovu izjavu, te je tako žestoko uzvratila Durdžiću.

- Ja nisam materijalista, niti je ijedno moje dete, pogotovo Luka. Što ne znači da ne zna da uživa u životu. U velikoj meri je hedonista i kosmopolit. Za one koji ne znaju značenje te reči, to je građanin sveta. Nema većeg grada gde nije živeo i ko zna gde će sve i živeti i spavati. Ne znam zašto Asmin ima potrebu da potkači Luku. Ja bih lično volela da svi imaju dobar odnos ako Aneli I Luka ostanu zajedno. Smatram da je Stanija mlada dama koja je uvek vodila računa o svemu, a pogotovo o javnom oglašavanju. Volela bih da i Asmin to prihvati kao naviku i obavezu jednog mladog i uspešnog čoveka kao i oca jedne devojčice. Što se tiče Aneli, da, ja prihvatam izbore svoje dece, uvek i bezrezervno - rekla je Biljana, Lukina majka, a onda je dodala:

I ima još jedna stvar koja me veže nekako za Aneli, a to je njena anksioznost. Anksioznost sam doktorirala i pomoći ću joj maksimalno i na tom polju kao i na svakom drugom ako me bude pitala za savet.

Autor: Nikola Žugić