Iskrena do koske!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditelji Anastasija Buđić i Panda ugostili su pevačicu i bivšu učesnicu rijalitija "Zadruga", Marijanu Zonjić, kao i bivšu učesnicu "Elite 7", Slađanu Lazić Bošković. Naime, one su na samom početku progovorile o odnosu Stefana Karića i Anđele Đuričić.

- Koliko se ja sećam ona je bila i kod njega kući, ispratila sam Osmanove neke izjave, uvek se podsmevao kada je Anđela u pitanju, tako da nešto zna. Karić je neko ko nikada ne bi priznao ništa. Cela ta priča mi je čudna, mada mislim da je digao ruke od svega jer će uskoro kraj - rekla je Marijana.

- Je l' vam Karić liči da bi muvao drugu devojku dok već ima devojku - pitala je Anastasija.

- Ako mu je ta veza klimava, da, uradio bi, kako da ne. Nema potrebe ona da laže, verovatno ona ima poruke crno na belo. Možda i ćuti on zato što je istina, ko zna - rekla je Zonjićeva.

- Ona je težak folirant! - dodala je Slađa Lazić.

- Verovatno je iznervirao taj odnos između nje i Gastoza, možda se uplašila da će Karić da ispriča nešto Gastozu, pa je istrtljala sve na vreme - rekla je Zonjićeva.

- U petici je bilo priča i ostavljen je prostor da se misli da li ste imali neki odnos, a on je tada bio zauzet - rekla je Anastasija.

- Nije ostalo ništa, hvala Bogu pa tamo imaju kamere, pa je pušteno da se ništa nije desilo. Ne možeš ljudima ništa da demantuješ, svako ima svoje mišljenje. On je tada bio sa Jovanom, bio je veran sto odsto. Bili smo okej drugari, kao drug je ekstra, mi smo šetali to jutro. Tu je ispao skandal koji uopšte nije postojao, muka mi je više tog povezivanja sa njim. I on i ja smo bili u šoku kada su došla ta pitanja, eto, kada smo izašli, sećam se da ga je Jovana čekala napolju. Popričao je sa njom, pa mi je prišao i rekao mi je: "Bio je haos, povezivali su nas". Tamo postoje kamere, ne može ništa da se sakrije - rekla je Marijana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić