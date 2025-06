POKUŠALA JE DA ME KONTAKTIRA NAKON NASILJA! Maja Marinković progovorila o Caru i Aleksandri Nikolić: Nemoguće da obe lažemo...

Maja Marinković i Aleksandra Nikolić optužile su Filipa Cara za nasilje, a kako Maja tvrdi, Aleksandra je navodno pokušala da stupi u kontakt sa njom posle incidenta.

Maja je sad otkrila detalje veze sa Filipom.

- Naš odnos je prešao svaku meru, nadam se da sam naučila lekciju. Neka bude što dalje od mene jer smo kobni jedno za drugo. Spomenuću i Aleksandru, nemoguće je da obe lažemo i da opet pričamo iste stvari. O Aleksandri Nikolić nemam nikakvo mišljenje, da se razumemo. Kad se cela ona situacija desila ona je pokušala da stupi u kontakt sa mnom, nisam to želela.

Da podsetimo, Aleksandra je otkrila jezive detalje veze sa Carem.

- Prijavio me je socijalnoj službi! Da ne izvodim dete, da nemam uslove... Njima je bilo neprijatno kad su došli! Pozvao je socijalno, rekao je da sam nemajka, da moje dete nema normalan život. Znaš kakav je to osećaj...To je šok! - rekla je Aleksandra Nikolić i navela još mnogo toga iz komunikacije sa Filipom Carem.

- Govorio mi je jednom prilikom preko telefona: "Platiću klinca dok budeš šetala bebu da priđe i da te izbode nožem", zamisli! Jezivo! Svašta je radio kad je saznao da se pojavio neko u mom životu ko me poštuje, vrednuje - dodala je Nikolićeva.- Odlučila sam da odem u Beč, legalno sam prešla granicu, preselila sam se ovde u Beč. Imamo vizu i moje dete i ja. Živim normalan život. Upleo me je odmah opet u svoje budalaštine. Zvala sam ga i rekla sam mu da sam počela jedan biznis ovde. Rekla sam mu da može da dođe da vidi dete, nije nijednom došao! Pričao mi je da sam ja u Beču sa drugim muškarcem, što bi mi sad slao pare kad je tako... - kazala je Aleks.

- Uperio je pištolj u glavu, jer nije normalan! Nasrćeš na majku... Preti ubistvom meni, majci, ocu, pa da će da se ubije... Kunem vam se ljudi, on je za lečenje, on nije dobro, ko ga strpa u bolnicu taj će mu pomoći - isticala je Nikolićeva, pa otkrila šta joj je bilo najtraumatičnije.

"Otac ga je skidao sa mene"

- Bacio se na mene, posvađali smo se oko slanja poklona u rijaliti. Govorio mi je: "Ubiću te", skidao ga je njegov otac sa mene, bežala sam! Uhvatio me je za gušu, krenuo je da me davi! Bila sam trudna, šesti mesec. Vukao me je za kosu, po čitavom stanu me je razvlačio, pa me je šutnuo! Uzeo je nož, govorio je da će ubiti mene... "Ubiću i tebe i to u stomaku", tako je pričao, skamenila sam se - istakla je potom Aleks.

- Sestra mi je odmah rekla da se momentalno vratim, da odem od njega. Pričala sam sa njom, nije htela da čuje. Bila sam u jednom kafiću, pa me je zvao i pretio da će sve u kafiću pobiti, upucati - rekla je Nikolićeva, pa otkrila da je on zbog toga od policije dobio zabranu prilaska.

"Krila sam od svih..."

- Ja sam krila od svih da sam se porodila, zvala sam ga tada da dođe po mene da me izvede iz bolnice, a on mi je rekao: "Pa, jao, je l' moram ja da dođem?". Ni cvet nisam dobila od njega, ali je došao po mene na moj nagovor. Posle mi je prigovorio što mi je platio, što sam par dana ležala u bolnici, to je bilo nekih 50.000 dinara - navodila je Aleks.Car negira Aleksandrine optužbeFilip Car se nakon toga oglasio."Ljudi molim vas, pište Alji i Aleksandri da me ubace u lajv, da im postavim ja par pitanja. Bezbedni su, iza kamere su, nisam naoružan, ne mogu nikoga da prebijem, nisam pijan i drogiran, nema oružije kod sebe, čega se boji sad preko ekrana, samo hoću par pitanja da je pitam" - govorio je Filip Car, pa nastavio:

"To što priča da sam van rijalitija bio gori, nije tačno, ja nisam u životu gori bio, nego što sam bio u rijalitiju. Ljudi molim vas sad je stvarno nastao cirkus. Priča joj je totalno nepovezana" - govorio je Filip Car.

"Ona me je progonila i opsedala, želela je da budem njen i pravila je haos, otac mi je svedok da je sve izmislila. Sve je izmislila, ali je tačno da je bila u bolnici, bolnica je pozvala potom policiju, oni su došli i napravili su zapisnik. Rekla je da ju je bolelo uho i da ju je boleo kuk, policija mi je došla na vrata i stavili su me u pritvor, a ubrzo je donet iskaz o tome da nema osnova da sam počinio fizičko nasilje, jer ona nije imala nikakve povrede - zaključio je Filip.

