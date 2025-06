Anđela Đuričić pokušala da sve preokrene u svoju korist: Gastoz je gazi bez milosti, ona još jednom dokazala da je kraljica spinovanja! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadnom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela, aludirala si da se Gastoz promenio od ponedeljka. Da li sumnjaš da je to zbog procenata? - upitao je Darko.

- Već od nedelje je krenuo da mi baca neke udice, ali i na kraju nominacija je krenuo da se smeje i gleda me. Onda je uhvatio moj osmeh koji je bio iskren i pomislio je da će se nešto promeniti. Naravno da ovi ljudi to ni ne znaju jer ljudi ne znaju njegova dobacivanja - rekla je Anđela.

- Gastoz je rekao da čeka da mu kažeš da ga voliš, da ga poljubiš i da gori sve. Da li ćeš to uraditi? Da li misliš da je nakon svega i red da ti napraviš prvi korak, ako sagledaš razlog vašeg raskida? - upitao je Darko.

- Trenutno sam u vožnjici, dala sam pun gas i upalila sam nitro. Čovek ne zna šta će od sebe - rekla je Anđela.

- Ti s tvojim nudlama možeš samo deset metara da potrčiš - rekao je Gastoz.

- Moja ljubav više nije dovoljna - rekla je Anđela.

- Da li je normalno da Gastozu kažeš da će on i Pavle zajedno da se zadovoljavaju na tvoje intimne snimke? - upitao je Darko.

- Rekla sam zato što je rekao da će da se vidi s njim, zato što im je to jedino preostalo kada sam ja u pitanju. Preko glave mi je svega, a period koji je bio takav nisam ni pričala kako je to bilo. Spojila sam njegove - rekla je Anđela.

- Priznala si nakon svega i nove detalje o Pavlu, etno selu, minđušama. Šta misliš da li se Gastoz sad oseća kao još veća budala kad si mu i to prećutala i zbog čega je to bilo toliko strašno da mu se kaže? - upitao je Darko.

- Briga me baš, ja se toga ni ne sećam. Da me vi niste pitali, ne bih se ni setila jer to nije bilo ni nakon Zadruge 6 ni prošle godine da bih se ja toga prisećala. Gastoz mi je mnogo dosadan, ali neću ti dati pristup nikada više. On mene urniše sve vreme, ja ne mogu da pričam - rekla je Anđela.

- Znači on ti je posle Zadruge 6 dao minđuše? - upitao je Gastoz.

- Je l' si dobro? Ovo sve radi da bi izazvao moj revolt, ali moja emocija je mnogo jača od onoga što bih ja želela da kažem - rekla je Anđela.

- Koje su ovo tralala priče? - upitao je Gastoz.

- Vožnja - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić