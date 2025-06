Pao sam pod njegovu manipulaciju: Milovan ogolio dušu i progovorio o bivšoj ženi, priznao da će obaviti dugačak razgovor s njom! (VIDEO)

Otkrio sve!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Milovana Minića kako bi progovorio o odnosu s Aleksandrom Nikolić, ali i bivšoj ženi.

- Milovane, da li si stvarno sada svestan da su Uroš i Marijana zajedno? - upitao je Darko.

- Da, video sam ih svojim očima. Katastrofa mi je osećaj i ne znam šta bih rekao - rekao je Milovan.

- Šta je to što si na Marijani video što do sada nisi? - upitao je Darko.

- Ne znam šta se dešava, ali vidim da je dosta mršavija i totalno drugačija odnosno kao da je ne poznajem - rekao je Milovan.

- Da li si verovato da ćeš na takav način okončati brak? - upitao je Darko.

- Nisam verovao, ali kako je tako je - rekao je Milovan.

- Da li misliš da će Marijana hteti da razgovara s tobom? - upitao je Darko.

- Ne znam, rekla je da će me sačekati da obavimo razgovor, ali videćemo. Nikad neću neke stvari razumeti - rekao je Milovan.

- Kako se nosiš s tim što će Uroš dosta vremena provoditi s tvojom ćerkom kao što si ti s njegovom? - upitao je Darko.

- To je viša sila i ja tu stvarno ništa ne mogu. Ja nikada nisam njegovom detetu pričao loše o njemu, tako da ne mislim ni da će on. Što se tiče manipulacije, on je dokazao i pokazao ko je šta - rekao je Milovan.

Autor: N.Panić