Petak u Eliti je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Te su se upravo iz tog razloga, sinoć predstavnici Pink.rs i Red portala, Darko Tanasijević i Jovan Ilić - Joca novinar, naoružali škakljivim pitanjima, kako bi raskrinkali odnose u Beloj kući. Ana Radulović bila je njihov domaćin, kao i svake nedelje.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi mu odgovorio na mnogobrojna pitanja o odnosu s Anđelom Đuričić.

- Rekao si da za Anđelu imaš da izvučeš nešto iz rukava što joj se neće svideti. Šta je to? - upitao je Darko.

- To sam provukao kroz Slađu jer nisam ja hteo da čujem mnoge stvari, ali nisam hteo da pitam to lično ja. Ove sezone je njoj bitno da ostane dostojanstvena, a nisu joj bitne emocije. Ja sam ove godine teren i poligon da ispravi neke greške od ranije i da pokaže da se promenila. Emocije o kojima ona priča, ja ih ne vidim. Njoj bi bilo poniženje da osobu koju voli želi da vrati, a izgubila je zbog svojih laži. Ona ne može da se ponizi ako hoće da se pomiri sa mnom - rekao je Gastoz.

- Zbog čega joj je priča drugačija od dela? - upitao je Darko.

- Da li veću težinu ima tvoje da si se ohladio ili uvrede, poniženja i marširanje koje svakog dana dobijaš od nje? Šta bi bilo kad bi se ti hvatio za svaku svoju reč kao što ona to radi tebi? - upitao je Darko.

- Ona ima želju da ugazi mene na svaki mogući način, ali ta joj priča ne pije vodu - rekao je Gastoz.

- Anđelu si ovde nedelje više puta morao da podsetiš zbog čega ste raskinuli, zašto ona to stalno pokušava da baci i drugi plan i sve svali na tebe? - upitao je Darko.

Drvo mudrosti pozvalo je Aneli Ahmić da dođe kako bi joj dalo tortu za rođendan Luke Vujović s obzirom na to da je tražila da to dobije za njegov rođendan. Ona nije krila sreću, te je odmah krenula ka njemu.

- Zdravo miljenice moja, kako si? - upitalo je Drvo.

- Nervozno zato što je Luki rođendan, a mi smo u svađi i ne znam kako treba da se ponašam i da mu čestitam - rekla je Aneli.

- Aneli, tražila si tortu i ja nisam zaboravio - reklo je Drvo.

- Hvala ti puno na torti, kako da mu priđem? - upitala je Aneli.

- Aneli, nešto moraš i sama da uradiš - reklo je Drvo.

Drvo mudrosti ispunilo je želju Aneli Ahmić i donelo joj tortu kako bi ulepšala rođendan Luke Vujovića, te se ona iz Rajskog vrta odmah uputila ka Luki, koji je ostao u šoku jer se ovakvom iznenađenju nije nadao.

- Ovo sam tražila od Drveta kad smo bili u vezi i srećni. Želim ti puno zdravlja, ljubavi i puno novca kao i da ti porodica bude dobra. Zaželi želju i duni u svećice - rekao je Luka.

Luka Vujović pobegao je vidno tužan iz Bele kuće nakon što mu je Aneli Ahmić priredila iznenađenje, zbog čega su mnogi ostali u šoku. Stefan Karić mu je prišao kako bi saznao zbog čega je Luka tako tužan, a on je otkrio koliko mu teško pada što je devet godina sam slavio rođendan.

- Šta ti je brate? - upitao je Stefan.

- Sve mi se skupilo. Deset godina nisam slavio sa porodicom, a od toga devet na užasnom mestu sam. Devet godina nisam imao poruku za rođendan, tako da sam navikao da sam provedem 24h i svaki je isti bio. Otvorim čokoladu, popijem sok i to je to. Hvala vam - rekao je Luka.

Aneli Ahmić videla je da Luka Vujović sam tuguje u dvorištu na svoj rođendan, te je otišla do njega i pokušala da mu podigne raspoloženje, što nije uspela.

- Napunio si 36. godina, budi malo srećniji - rekla je Aneli.

- Jesam - rekao je Luka.

- Ne bih rekla baš. Dođi da te zagrlim, ajde i ti mene drugarski zagrli. Srećan ti rođendan, želim ti zdravlje i sreću, ali i da ti porodica bude srećna i mirna. Želim ti da ti sin bude srećan i da poraste veliki, kao i mnogo para + besna kola jer ti to najviše voliš - rekla je Aneli.

- Da li ti je sumnjivo jer Anđela nikad nije iznela detalje o dopisivanju sa Karićem kad je on udarao na tebe i vašu vezu? Zbog čega je onda uvek bila na njegovoj strani, slušala ga više nego teme, hvalila na sva usta i isticala u odnosu na sve, pa nekad čak više i od tebe? - upitao je Darko.

- Više on uspe da dopre do nje i nekako joj je uvek on bio fokus. Umesto da moja devojka sasluša mene, njoj je fokus uvek bio on i to mi je smetalo. Samo trebam da cimnem Karića i da je on smiri - rekao je Gastoz.

- Da li je Anđela tebi već duže vreme stvarno pričala u krevetu da je on nasilnik i tako dalje? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadnom Marinkovićem Gastozom.

- Koji je tvoj utisak na sve što smo čuli od Gastoza? - pitao je Darko.

- Od samog početka sve sam zaboravila, ja sama sa sobom komentarišem i ništa ne bih znala da izdvojim. Ima pravo tako da priča i ne ljutim se. Pričam i ja gluposti, pa ću da prepišem da su ovo njegove gluposti. Ja najbolje znam kad je on iskren, a ovo večeras je bilo 50-50. On mene sad hoće da radi na sujetu i kompleks, kao što i ja njega hoću. Kod mene to više ne prolazi, celu vezu sam dala svoj maksimum, njegova loše postupke sam iznivelisala koliko sam mogla, a sad je već previše grešaka i postupaka. Imala sam i ja nešto moje što mu se nije dopalo. Previše je svega da se pravimo da ništa nije bilo. Ja bih se uvek vratila na stvari koje su se desile, da ću da je isporučim, da se ohladio, da jedva čeka da diše punim plućima, kad je podigunut za potrčke sa Sofi, njegovo flertovanje, izjavu da mu se sviđa i nikad ne bih mogla da budem mirna sa njim - govorila je Anđela.

- Anđela, aludirala si da se Gastoz promenio od ponedeljka. Da li sumnjaš da je to zbog procenata? - upitao je Darko.

- Već od nedelje je krenuo da mi baca neke udice, ali i na kraju nominacija je krenuo da se smeje i gleda me. Onda je uhvatio moj osmeh koji je bio iskren i pomislio je da će se nešto promeniti. Naravno da ovi ljudi to ni ne znaju jer ljudi ne znaju njegova dobacivanja - rekla je Anđela.

- Gastoz je rekao da čeka da mu kažeš da ga voliš, da ga poljubiš i da gori sve. Da li ćeš to uraditi? Da li misliš da je nakon svega i red da ti napraviš prvi korak, ako sagledaš razlog vašeg raskida? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Stefanom Karićem koji se promenio. On je otkrila da li je pokazala poštovanje prema Nenadu Marinkoviću Gastozu u periodu dok je hvalila i uvažavala Karića, a on je znao da su se dopisivali.

- Jesam, uvek sam ga ispoštovala jer kad je potegnuta te tema da lije nešto postojalo ili nije znao je sve od samog starta. Ne bavim se time da pokazujem ljudima poruke, ali na koji način bih mu to dokazala kad neko priča da smo imali nešto više? Najlakše mi je sve da mu pokažem, pa neka tumači. Najbitnije je bilo da kažem, tad sam najviše ukazala poštovanja - rekla je Anđela, a onda nastavila:

- Gastozovo pravo mišljenje o Kariću neću da iznesem. Drago mi je da je Gastoz promenio mišljenje o njemu. Kad mi je bilo dosta komentara, govorila sam njemu u krevetu i znao je šta sam mu pričala u krevetu. Nisam iznosila to kad sam trebala i to je istina.

- U februaru je Karić bio nominovan, kad ga je Gastoz stavio za potrčka. Ovo jebilo tvoje obraćanje njemu na nominacijama: - Što se tiče Stefana mi imamo odličan odnos, tako će da ostane. Za mene si dobar prijatelj i partner, za mene si to pokazao i pre tri godine i sad, dobar si sigurno i sin. Što se tvog učešća tiče volim da čujem tvojekomentare, jer si realan. Naš odnos mi smeta i nadam se da nikad neće da sedesi da nas moj partner povezuje jer mi to smeta, sigurno sam da ne prija nitebi jer si zauzet dečko i znaš da su te priče bez osnova. Može da se prutumačizbog našeg poštovanja, ali onda to može da se protumači sa svakim sa kim sepoštujem da se tu nešto događalo. Stvarno ništa loše nemam da ti kažem. Ono štose dogodilo sa Gastozom kad si me provukao, izvinio si mi se i neću da tizamerim jer ne mislim da si imao lošu nameru, samo je tako ispalo. Kulturan,vaspitan i sve što je već pokazao. Želim ti sve najbolje i što bolji plasman,zaslužuješ na osnovu svega dobrog što si pokazao - govorila je Anđela. Kad se tvoje mišljenje o njemu promenilo, pa je za tebe postao naslnik, folirant i lažni moralista? - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefanom Karićem o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić koji se promenio. On je otkrio da Anđeli ipak to ne zamera, ali da ga je razočarala.

- Zbog čega čvrst stav imaš samo kad se radi o Gastozu? Zamerila si mu jer je Marku čestitao rođendan i prozivala si ga, a onda ti pevaš sa Sanjom i braniš njihovu vezu? Pravila si haos kad je Mimi hteo da da kinder jaje i plakala jer ćeš sa njom ići na sud jer te je optužila da si se bavila prostitucijom, a onda ti je Mima dobra kad treba da ti kupi čašu vina i sa njom imaš odličnu komunikaciju? - upitao je Darko.

- Mima i ja isključivo imamo poslovnu saradnju, nikada mi nije kupila flašu vina. Što se tiče prvog primera, ja sam isključivo bila objektivna kada je komentarisanje njihove veze u pitanju i to ako se ne dopada ukućanima, to nije moja stvar. Sanja je mene pozvala i u tom trenutku sam iskoristila momenat koji je izgovorio i meni i njoj zbog osobe koja je mene prozivala - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Uroša Stanića da prokomentariše dešavanja između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Zbog čega ti je Anđela pretila tužbom tokom "Pitanja gledalaca"? - pitao je Darko Tanasijević.

- Anđela mije rekla da sam na pogrešnoj strani i da sam omražen jer branim Gastoza. Jedna osoba je rekla da je Anđela bila animir dama u Igalu i ja sam to komentarisao i rekao sam Munji, a ona je meni pretila tužbom. Rekla je da ću da vidim komentare kad izađem i da sam na pogrešnoj strani i da sam omražen jer branim Gastoza. Rekla je da treba da se plašim spoljnog sveta. Ti treba da se bojiš jer si lažov, ovde smo o tebi saznali za etno sela, nakit, za Karića, a za mene se ništa ne otkriva. Ja sam rekao da razumem Gastozove drugare koji pokušavaju da mu otvore oči, da vide šta se dešava i pokušavaju da ga trgnu. Ja nisam video, dok nisam čuo šta pričaš sa Karićem i kako se se muvala sa njim i dogovarala da ideš sa njeovom devojkom na ručak. Ti si sponzoruša koja je Pavla muzla za novac. Rekla si da sam omražen jer branim Gastoza, a sve i da jesam pričaću šta mislim. Ti pričaš kao da je Gastoz tebe mesecima pravio budalom, a ne ti njega za Pavla i Karića. Ti si imala visok prag tolerancije, a sad kad si u škripcu napominješ situacije koje ti nisu smetale. Pataloška si lažovčina koja je magarčila ovog dečka, vređaš ga, ponižavaš ga, rekla si da će biti poznat jer je tvoj dečko, Gastoza svi znaju po lepi stvarima, po pesmama, a ne znam po čemu tebe znaju, po šestici? - govorio je Uroš.

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Sofiju Janićijević koja je progovorila o Anđeli Đuričić, ali i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Zbog čega Anđela krivi Gastoza za vaš sukob, kad su provokacije obostrane, a i vaš sukob je počeo tako što je ona prva tebe u negativnom kontekstu provukla nekoliko puta? - upitao je Darko.

- Drago mi je što si to rekao jer ona uvek baca otrovne strelice kod mene. Ja nikada ne bih bila s Gastozom, ali sam namerno rekla to da je isprovociram - rekla je Sofija.

- Jednom si kod Drveta rekla da nećeš dozvoliti da se Gastoz odvoji od tebe kao što je to uradio od drugih žena i da bi ti time pokazao da je nula muškarac. Kako komentarišeš to što je sinoć rekao da zbog Anđelinog mira više neće sedeti sa tobom? upitao je Darko.

Luka Vujović u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrio je da je doneo odluku da zauvek stavi tačku na odnos sa Aneli Ahmić.

Šta se dešava sa tobom i sa Aneli? - pitao je Darko.

- Prosto ne ide, više nije bitno da li je ona kriva ili sam ja kriv. Počela je u meni da izaziva nešto što ne valja, krenuo sam da je vređam, pa je mesec dana nisam nijednom uvredio, pa sam joj sinoć rekao da je štrokulja. Razlog je Sandra, pet meseci me ubeđuje da mi se ona sviđa, da ću biti sa njom, pa da ću da se javim Điđi, da mi se sviđaju Sofija i Aleksandra. Ona je tražila zadatak da predam prsluk i rekla mi je da je tražila da bi to prešla u Odabrane, a onda nakon toga potencira Sandru. Ja sam bio u čudu kad sam čuo za zadatak, a ona mi je rekla da se ne svađam mnogo da ne počne da sumnja. Na nominacijama da nije bilo prsluka ne bi bilo svađe sa Sandrom. Sedeo sam i razmišljao danas ceo dan. Mnoge stvari koje pričamo ispod jorgana ovde iznosi, dodaje... Ona se namerno svađa sa mnom da bih ja nešto rekao. Ona je završila sa mnom, stavila tačku kao sa Janjušem. Ne vidim poentu da iznosi šta sam joj rekao ispdo jorgana - govorio je on.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi progovorila o odnosu s Lukom Vujovićem.

- Ja sam odlučila da ispoštujem njegovu odluku. On koristi Sandru, a ja ono što osećam moram da kažem - rekla je Aneli.

- Da li je Luka kriv što takmičari pričaju da si aljkava i štrokava? - upitao je Luka.

- Da, tako je - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do novog sukoba između Aneli Ahmić i Ene Čolić.

- Sandru sam upozorila da će da je uvlače opet u njihovu priču. Ako su prsluk tražili kao zadatak, oboje su bolesni - rekla je Milena.

- Ja to nisam znao. Ona je meni rekla da se ne ljutim, bila je kod Drveta i da moram da dam prsluk tebi jer će Sandra da me napadne - dodao je Luka.

- Ako je ovo istina, a s*re mi se od zadataka... Ide kraj rijalitija, videli su da su nebitni, a Aneli gubi tlo pod nogama i to što ona nije u vinklu je zbog toga jer misli da neće biti prvo ili drugo mesto. Oni su oboje za ustanovu, uvlače Sandru, a on to prihvata. G*vna mi se jedu, zadatak se ne rade besmisleno. Ja sam prsluk uzela i odnela iza kreveta. Ako je njima Sandra potrebna, da li ova skrndej od žene jedino što ima od zadataka da traži je Sandra? - dodala je Milena.

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Milovana Minića kako bi progovorio o odnosu s Aleksandrom Nikolić, ali i bivšoj ženi.

- Milovane, da li si stvarno sada svestan da su Uroš i Marijana zajedno? - upitao je Darko.

- Da, video sam ih svojim očima. Katastrofa mi je osećaj i ne znam šta bih rekao - rekao je Milovan.

- Šta je to što si na Marijani video što do sada nisi? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić o njenom odnosu sa Milovanom Minićem i saznanju da je njen bivši muž u ljubavi sa njegovom bivšom ženom.

- U kakvom je stanju Milovan? Rekla si da ćete posle Elite morati kod stručnjaka - rekao je Darko.

- Ovde je škrt na rečima i to me jako nervira. Imam osećaj da on misli da sam igrala igru da bi on neke stvari demantovao, a istinski sam uz njega. On treba da bude kakav jeste, glasan i jasan. On ostavlja prostor da ljudi imaju loše mišljenje o meni. Neću da se svađam sa njim, a mene su juče opet svi gazili. Ja uvek stavljam ljude ispred sebe, nije mi žao jer sam takva i ne mogu protiv toga, ali neka se onda založi i bude kakav treba. Ja sam ovih dana super, ali mislim da sam u šoku i da nisam svesna šta se desilo. Ja sam mu pomogla, tu sam za njeg i kometnari drugih ljudi me ne interesuju. Možda ja treba da idem kod stručnjaka - govorila je Aleksandra.

- On negde misli kad pričate da ti opravdavaš Uroša i Marijanu - dodao je Darko.

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Ivana Marinkovića kako bi progovorio o Milovanu Miniću i Aleksandri Nikolić.

- Nije moguće da njoj nijedan muškarac u životu nije dobar i da je svaki momak gazio najstrašnije. Podsetiću gledaoce na mnoge stvari ovih dana na sve stvari jer se s njom svi sprdaju - rekao je Ivan.

- Reci šta imaš i mrš u p*čku materinu, reci lepo, a nemoj da ismevaš neke stvari. Ja ću tebi da j*bem mater i nemoj da se sprdaš s nekim stvarima - rekao je Milovan.

- Ti si jedan majmun, dokle ti mene više omalovažavaš? Ajde bre gledaj svoje dvorište, ostavi mene na miru - rekla je Aleks.

Jovan Ilić razgovarao je u emisiji "Pitanja novinara" sa Sanjom Grujić o njenom odnosu sa Markom Stefanovićem, koji je poslednjih dana imao turbulencije.

- Sve ću da promenim iz korena, videću da li ću da nastavim da radim ili ću da se vratim svom društvenom životu. Mislim da sam se ugušila i sve što me je činilo srećnom sam eliminisala, a ni Marko ne može da bude srećan ako mene po ceo dan čeka u stanu. Marko je rekao da ćemo da nastavimo kao pre, a ja mislim da imamo malo godina da bismo živeli kao dva penzionera. Ne moramo da se bahanališemo, ali treba da poradimo na tome i zaslužili smo - rekla je Sanja na samom početku.

- Zašto su Ena i Sofija pričale da je Marko tebi rekao da se ohladio? - pitao je Joca.

- On je meni rekao da se nije ohladio, ali je Ena okrenula priču da se ohladio. Ja sam taj dan izazivala stres i tenziju, a Marko je na sve moguće načine pokušavao da me smiri. Kad su se slegle strasti i kad smo pričali normalno rekao mi je da ne bi tolerisao moje ponašanje da se ohladio. Zamerio mi je kad sam izmislila da me napada sa Urošem, jer on nije zaslužio da kažem laž da on nekog huška i napada me - dodala je ona.

Voditelj Joca Novinar pozvao je Jovanu Tomić Matoru kako bi progovorila o svojim sukobima sa Stefani Grujić.

- Matora, šta se dešava sa Stefani? - upitao je Joca.

- Udara najniže, želi da me degradira u svakom smislu. Priča o parama, hoće da ispadne da sam sav novac potrošila na alkohol, ali nisam. Mi smo kupovale stvari za rijaliti i šta nam je sve potrebno, a ostalo me više ne zanima. Ja se večito ovde pravdam, ali da se vraćam na početak - to ne želim. Munja koristi sve stvari koja ona kaže i to mi pada teško. Ja prema Stefani nemam empatiju i prema njoj nema ništa, ali mene je njena mama obožavala - rekla je Matora.

- Moji roditelji nisu dali da ona uđe u kuću - rekla je Stefani.

Nenad Marinković Gastoz večeras je u emisiji "Pitanja novinara" jasno stavio do znanja da ne veruje u emocije Anđele Đuričić i priznao da zatvara svaku mogućnost za njihovo pomirenje.

Međutim, izgleda da je Anđela odlučila da mu pošalje signal preko pidžame, pa je za poslednju noć u njihovoj izolaciji odlučila da obuče komplet za spavanje koji je dobila od zajedničke podrške, a na gorem delu pisalo je "Ja volim mog dečka".

