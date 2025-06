Nova tura poniženja za Anđelu Đuričić: Pavle je javno unakazio, pa otkrio da li zna nešto o odnosu nje i Karića!

Šok preokret!

O odnosu Pavla Jovanovića i Anđele Đuričić mesecima unazad spekuliše ceo region, a ni dan danas mnogim gledaocima najgledanijeg rijalitija ''Elita 8'' i čitaocima portala Pink.rs, nije baš jasno šta se među njima dešavalo mesecima i u kakvom su odnosu bili.

Kao bomba odjeknulo je saznanja da je Stefan Karić muvao Anđelu Đuričić dok je bio zauzet, što je mnoge ostavilo u šoku. Još veća enigma u celoj situaciji jeste zbog čega je Anđela Đuričić devet meseci ćutala o tome ukoliko je nevina u toj priči?

Upravo iz tog razloga pozvali smo Pavla Jovanovića kako bi nam napravio paralelu svog odnosa sa Anđelom Đuričić i Karićevog odnosa s njom. Odnosno ukoliko je ćutala za Pavla i nedeljama unazad lagala sve o tom odnosu, a on tvrdi da su bili zajedno - Postavlja se pitanje da li je isto uradila i za odnos sa Stefanom Karićem.

- Nemam komentar i ne interesuje me ova tema - odgovorio je Pavle, a onda smo želeli da saznamo zbog čega već neko vreme pokušava da izbegava pitanja o Anđeli Đuričić, na šta je on odgovorio:

- Ta tema me ne zanima, oglasio sam se samo u svoju odbranu zbog toga što je iznela laži o meni i vređala me. Ja od ovoga imam samo blam i sramotu, a sramota me i blam me je što sam umešan i pomenut u vezi s njom - odgovorio je Pavle i mnogima pojasnio kako stvari stoje.

Autor: N.Panić