MILOVAN NA APARATIMA! Uroš mu vodi sveže razvedenu ženu Marijanu na Ibicu: Koferi spremni, idemo! (FOTO)

Kakav šamar realnosti za Milovana Minića i Aleksandru Nikolić!

Danima iza nas se u najgledanijem rijalitiju ''Elita 8'' povela priča o zbližavanju Aleksandre Nikolić i Milovana Minića posle brutalnih uvreda koje su kako takmičari, tako i gledaoci imali prilike da slušaju.

Oni su pokušali da se izvuku i otkriju svima da su se zbližili jer im je oboma palo teško saznanje da su Marijana Minić i Uroš Jovanović, odnosno njihovi bivši partneri, uplovili u emotivnu vezu. Prilikom gostovanja u ''Radio Amneziji'' po povratku sa suđenja, Milovan je ogolio dušu i otkrio zbog čega je tužan.

- Ne znam da li ću uspeti sve da sprovedem i kažem kako mislim. Želim da se neizmerno zahvalim ocu, majci, bratu i sestru koji su pored ove bruke došli juče na sud da mi pruže podršku. U momentu kada smo se parkirali na parking ispred suda, tada su se parkirali i Uroš i Marijana. Tada sam doživeo težak nokaut. Mi smo obavili to bez ikakvih problema kratko i jasno, a ono što znam jeste da je Marijana prošla veliki pakao napolju i veliku osudu naroda. Video sam nešto na njoj što nikad nisam do sada. Kako se to zove i šta je to, ja ne znam. Shvatila sam da je on njoj bio kao neka podrška u tim trenutcima, ali ja s njim nisam imao nikakvu komunikaciju. Tražim milimetar snage da se izdignem i pronađem neki mir - rekao je Milovan.

Ipak, po svemu sudeći čini se da je Uroš Jovanović zajedno sa Marijanom rešio da Milovanu Miniću zada nikad teži udarac i njegovu bivšu ženu odvede na putovanje iz snova. Naime, na svom Fejsbuk profilu oglasio se Uroš i otkrio da on i Marijana upravo poleću na Ibicu:

Kako će Milovan Minić reagovati kada ovo sazna, a zasigurno je da mu neće biti lako kao ni Aleksandri Nikolić, ostaje nam da ispratimo sve detalje.

Autor: N.Panić