UGROZILA SI MOJU VEZU: Karić se bez dlake na jeziku obratio Anđeli i Gastozu, primetio da je on PROCVETAO bez Đuričićeve! (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Što se tiče ove nominacije imali smo priliku da komentarišemo Gastoza, malo sam se začudio kad je Anđela rekla da ima loše mišljenje o meni, a nisi izdvojio vreme da mi kažeš, a da imaš nešto da mi kažeš rekao bi mi. Stojim pri svakom svom stavu i komentaru za vašu vezu koji sam rekao. Muškarci smo, treba da izneseš svoj stav. Mnogi ljudi su ovde želeli da vide nas u sukobu, da psujemo i da se vređamo, da vide kriv između nas i drago mi je da im nismo dali materijal. Pokazali smo da rijaliti može da bude na naš način i svašta nešto da se kaže, pokaže stav, nadmudrivanje nam je bilo simparično i iskreno da ti kažem da nisi bio deo rijalitija ne znam da li bih neku temu komentarisao. Između nas smatram da ne postoji mržnja, možda rivalitet kao muškarci, a to mi je normalno i prirodno. Smatram da nema ni prevelike simpatije, ali van crnog stola imamo dosta zajedničkih tema i interesovanja. Imaš svoje prijatelje i svoj život i jedino mogu da nas spoje naše zajednički prijatelji, ali da se čujemo i viđamo, kako ti, tako i ja jedva čekam da provodim vreme sa svojim prijateljima. Voleo bih da čujem ako imam loše mišljenje o meni - govorio je Stefan.

- Ja sam ti rekao nekoliko puta, kad ti je četvorka bila užasna, a to je vrsta zaj*bancije. Shvatio sam da se ti kao muškarac ne bi ponašao tako prema devojci, pa smo shvatili da si ti takav, a ja ovakav. Rekao sam da želiš da te Andrea vidi drugim očima, a smatram da voliš burniji život, više žena, kombinacije i sve dok nisi u vezi. Kad si mi se čudio gledao sam te kao da si svetac - rekao je Gastoz.

- Bio si sa Anđelom za koju sam smatra da ne bi prihvatila takve šale. Bilo mi je čudno da uvlačiš svoju devojku, a da je neka sprdnja bilo bi mi okej da se našališ - dodao je Karić.

- Dva mentola pijana - rekao je on.

- Ako Anđela aludira na to što je ona rekla, ja na to ne mogu da pomislim jer ja sud nisam. Ja to nisam video, povezan si ti, pa neka sud kaže i ne bih voleo nikad da pomislim da si takav lik. Što je rekla za muvanje to mi je rekao kad su vas spajali, ja sam rekao da mi ne pravi problem ni da ste na noć bili zajedno - pričao je Gastoz.

- Čudi me da si nas podigao za izolaciju nakon toga, ako je tako predstavila - rekao je Stefan.

- Ja sam hteo da pravim tenziju i zaj*banciju, hteo sam da se našalim, ali je otišlo u p*zdu materinu - dodao je Gastoz.

- Vidi se tvoje ponašanje kad si slobodan, možda ne emotivno, vidi se razlika u tvom ponašanju. Ti si govorio da ti ona u nekim trenucima guši prirodu, nisi bio šta jesi i bio si drugi Gastoz i momak koji je pokazao stvari koje nije trebao. Treba uvek da se vodiš svojim srcem i svojim osećanjima i nikad da se ne menjaš ni zbog koga. Ja iskreno vidim veliku razliku, bez obzira što nas spajaju da se ne znam kako družimo. Jordanka je uvek govorila da treba da se pomirimo, a ja sam govorio da se nikad nismo ni posvađali. Nisam njega baš ovde štedeo. On sad ima više slobodnog vremena, pa ga više viđam nego ranije - pričao je Stefan, pa nastavio o Anđeli:

- Što se tiče Anđele ove prilike smo imali vremena da čujemo mišljenje koje ima o meni i iskreno začudio sam se i razočarao sam se. Nisam očekivao da će da mi kaže neke stvari, vezano za stvari za koje sam na sudu. Nisam očekivao da će na kraju rijalitija da pokaže svoj stav, a zarad čega samo ja znam. Posle sam razmišljao ako je Mići prodala, zašto ne bi mene? Hvala Bogu da se neke stvari otvaraju i da se pokazuje, dosta lažnih druženja, ali nadam se kao i svake godine da ću da filtriram prijatelje. Ovde smo već treću sezonu i raspravu nismo imali osim ove sezone. Bilo bi skroz bezveze i nebuloza da ja nju sad ostav. Razmišljao sam da joj ne zameram zbog nekih situacija koje je doživela, ali smatram da mi je ugrozila vezu, rekla je ono što bi mi najveći nerijatelj izneo i to nisam očekivao i naravno da ću nju da pošaljem - rekao je on.

