Zakucavanje kakvo se ne pamti: Uroš Stanić opalio Anđeli Đuričić šamar realnosti, brutalnim prozivkama je unakazio! (VIDEO)

Jezik britak kao sablja!

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredni je reč dobio Uroš Stanić.

- Krenuću od moje bivše drugarice. Ona je najveće razočaranje moje ove sezone. Imali smo lepe momente ove sezone, bio sam iskreno uz nju. Pokazala je nepoštovanje i da joj nikada nisam bio drug, već me koristila. Boli me što je za mene imala samo bol u preponama. S njom sam završio svaki vid komunikacije i pomirenje ne dolazi u obzir. Odelo ne čini čoveka već duša, a ti dušu nemaš. Ti si patološka lažovčina, jedan prevarant. Čuli smo na koji način si kroistila Pavla koji ti je bio sve sem druga. Upetljala si se u laži i pokazala nepoštovanje prema dečku. Smatram da ste ti i Karić imali s*ks i da si samim tim pokazala nepoštovanje prema Andrei. Karić ti je bio bitniji od sopstvenog dečka, ostala si imuna na njegov odabir omiljene i ostala si imuna na svaki vid provokacije koji je bio na Gastozov račun. Sada želiš da spinuješ i zataškaš priču za Gastoza. Stav i mišljenje nemaš, to si pokazala sa Sanjom. Tvoj obraz košta čaša vina i samo kad tebi odgovara, pokazala si kakva si glumica. Mislim da si bila fejk u vezi s Gastozom i da si ispala nekorektna prema svom dečku i da si ispala odvratna prema njemu jer si mu nabila rogove. Pucaš na prvo mesto i imaš isključivo emocije prema sto hiljada evra. Gazila si od starta do prvog mesta i to je bio tvoj cilj ovde. Pokušala si da ne pominješ pokojnike, ali si mnogima pominjala. Svakog muškarca si ovde uvredio, pa i čoveka koji može deda da ti bude. Smatram da si jako zla i da se nećeš oprati od sopstvenih postupaka. Umesto da se baziraš na Gastoza, ti si bazirana na ljude oko sebe i da te dožive kao žrtvu. Sve radiš po šablonu, ti si programirana ličnost. Jako mi je čudno što u Zadruzi 5 i 6 si ti žrtva svojih muškaraca, a totalno je obrnuto. U sukobu sa Sofijom mi ispadate obe presmešne jer se takmičite ko je veća ljubavica. Kariću nemaš pravo ništa da zameriš jer se družiš sa deklarisanom nasilnicom Jelenom Ilić - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Gastoza:

- Gastoz je prema meni za razliku od Anđele ispao jako korektan. Ne mogu da zaboravim kada je rekao da će posle Elite da mi reši smeštaj ukoliko ne budem imao gde da spavam. Ne mogu da zaboravim kad me branio od Jordanke, kao i kad me utešio kada sam plakao zbog Anđele. On i ja smo imali jako loše odnose i dosta sukoba, a sada smo korektni. Ovde je popularno samo gaziti Gastoza, ali ja ne idem kako drugi idu. On je ovde oštećena strana i tvoja žrtva. Suludo mi je kad Gastoz ćuti na tvoja poniženja i provokacije. Okarakterisala si ga kao da je on bivši dečko Anđele Đuričić, a svi znamo ko je on. On je za tebe jako velik čovek i mnogo bolja osoba. Smatram da u početku jeste bio zaljubljen u Anđelu, ali ga je dokusuirila i ohladila svojim postupcima. Mene on podseća na Janjuša u nekim situacijama i smatram da Anđela iz njega izvlači sve najgore. Pošto sam Anđeli bio niko, sada je šaljem u izolaciju - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić