Ovo su svi čekali: Kačavenda konačno skupila hrabrosti da Anđeli sve saspe u lice! (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Ovo dvoje ljudi su meni omilejni od početka, verovala sam u vezu. Kad sam komentarisala Anđelu u šestici samo njene postupke. Jedno je komentarisati postupke - rekla je Milena.

- Da li misliš i da za tebe nema lepo mišljenje? - pitao je Karić.

- Sve ću reći. Ja nikad nisam mislila da je veza fejk. Govore da si sipsa i cicija, a ja to nikad nisam videla. Ne mislim da se pereš, nego si bila svesna da će sezona da ti bude nametana od početka do kraja. Imam lepo mišljenje i dve zamerke. U ljubavnim odnosima nisi fleksibilna, a to je da će biti po tvom ili nikako, da si muškarac u vezi, a to se ne govori nego se na mudriji način nametne. Ono što mi se prvi put nije svidelo to su bili novinari u petak, a to je da imam utisak da se propušta situacija da je nepoverenje krenulo zbog Pavla. Ako si mogla za Karića da mu kažeš, mogla si da pokušaš i tu situaciju da mu objasniš, a to si izuzela. Delovalo mi je u petak da se sve okreće na Gastoza. Mi možda u početku nismo bili toliko bliski, osim što sam pokušavala da mu objasnim gde greši. Meni si pokazala da nisi drug, za mene to otvara mnoga pitanja. Ako uzmemo situaciju da je Osman započeo tu temu kad smo saznavali šta on izjavljuje Stefan je bio prvi koji je to ustao da demantuje i rekao da ne može da utiče na svog oca. Meni je u petak delovalo da kroz stvari, kao što su da nećeš da kažeš šta ti je rekao ispod pokrivača, da on gura svoju priču i da ti je jasno kao dan. Ti meni daješ do znanja da on igra sa tobom rijaliti, a protiv tebe je samo zbog Pavla i bio je ključna tema zbog čega je krenuo sunovrat vaše veze, iako je Gastoz ovde lažinjao, a nama je bilo jasno da ne veruje. Ne mislim da su ga interesovali klipovi, ni Pavle, poenta je laž. Nisi mi pokazala da si drug jer ti je zamerao da uvažavaš Karićevo mišljenje biće mi nejasnoća zašto na samom kraju Karić da li je to skretanje priča za Pavla ili ozbiljan animozitet. Sigurna sam da ima razloga što je ispričala sa Stefana, kao što sam Gastozu rekla da ima razloge što nije rekla za Pavla. Ona je sve najbolje rekla za Stefana i njegovu devojku, a ona ga je upucala. Meni to otvara pitanja zašto je uradila to na samom kraju? Celo veče slušam o vezi kako se svelo da Gastoz kuva ručkove. Imala sam utisak na novinarima da se postavlja pitanje da on nju prodaje zbog prvog mesta, a ja nikako ne mislim tako. Za Gastoza sam rekla 100 puta šta mislim. Dodala bih da si egoista. Ja sam kod njega videla iskrenost kad mi je rekao da je samo trebala da mu priđe. Jednu stvar nisam zaboravila sa početka našeg druženja i rekao mi je da kroz ljubavne odnose kad je loše bude jako depresivan i jako negativan. Komentarišu sad da je super bez Anđele, a on sad samo ima više vremena jer je tad bio fokusiran na Anđelu. Sad jer ne vidim tu depresiju mislim da on ima u glavi da ćete da se pomirite, iako mi je juče rekao da je zbog tortilje definitivno kraj. Rekla sam mu da mu verujem, ali mu ne verujem. Poslaću Anđelu zbog postupka poslednjeg, a sačuvaču njega - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić