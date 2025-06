ZBOG NJEGA SI DVA DANA ŠETALA NA POVODCU: Nikad brutalnije poniženje Anđele Đuričić! Gastoz pukao, posle ovih reči nema nazad! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi odgovorili svojim cimerima na žestoke prozivke ove noći, ali i kažu kako su se osećali dok su slušali mišljenje o njima.

- Mnogo mi je bilo tenzično da sedimo ovako i da se ne konsastujemo kao da smo najveći neprijatelji. Baš jedan odvratan i ružan osećaj, kao što bi rekao Miroslav Ilić: ''Bili smo drugovi, ljubav probali, a sad smo ništa'' - rekao je Gastoz.

- U ponedeljak kad budemo komentarisali ću verovatno tad biti žustrija. Ostajem pri onome što sam rekla da mi je Gastoz jedina bitna nominacija, ali on nije bio u mogućnosti tako da me ostali nisu zanimali. Ovo je gubitak i za mene i njega, ali on je taj koji je želeo da izgubimo i raskinuo sa mnom. Ozbiljan gubitak je za jedan par koji se ovde borio devet meseci. U mom i njegovom slučaju bi jedina pobeda bila da smo izašli ruku uz ruku. Sve je to ispalo drugačije i žalim za tim, ali ne želim da pokazujem to ovde - rekla je Anđela.

- Ne znam gde će da pokaže kad joj se ovde gubim već mesec dana. Ovde sam se krio mesec dana da bih ti dokazao da sam ozbiljan s tobom i prolazio sam ozbiljne testove, ali njoj je sada ispod časti. U ovoj ljubavi ne može ponos da bude na prvom mestu, a u onoj sezoni je mogla dva dana da ide na povodcu da mi nekom dokazala ljubav - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić