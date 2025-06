Noć koju niste smeli da propustite!

Sinoć je u Beloj kući bila emisija "Nominacije". Takmičari su birali između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Vidi se tvoje ponašanje kad si slobodan, možda ne emotivno, vidi se razlika u tvom ponašanju. Ti si govorio da ti ona u nekim trenucima guši prirodu, nisi bio šta jesi i bio si drugi Gastoz i momak koji je pokazao stvari koje nije trebao. Treba uvek da se vodiš svojim srcem i svojim osećanjima i nikad da se ne menjaš ni zbog koga. Ja iskreno vidim veliku razliku, bez obzira što nas spajaju da se ne znam kako družimo. Jordanka je uvek govorila da treba da se pomirimo, a ja sam govorio da se nikad nismo ni posvađali. Nisam njega baš ovde štedeo. On sad ima više slobodnog vremena, pa ga više viđam nego ranije - pričao je Stefan, pa nastavio o Anđeli:

- Što se tiče Anđele ove prilike smo imali vremena da čujemo mišljenje koje ima o meni i iskreno začudio sam se i razočarao sam se. Nisam očekivao da će da mi kaže neke stvari, vezano za stvari za koje sam na sudu. Nisam očekivao da će na kraju rijalitija da pokaže svoj stav, a zarad čega samo ja znam. Posle sam razmišljao ako je Mići prodala, zašto ne bi mene? Hvala Bogu da se neke stvari otvaraju i da se pokazuje, dosta lažnih druženja, ali nadam se kao i svake godine da ću da filtriram prijatelje. Ovde smo već treću sezonu i raspravu nismo imali osim ove sezone. Bilo bi skroz bezveze i nebuloza da ja nju sad ostav. Razmišljao sam da joj ne zameram zbog nekih situacija koje je doživela, ali smatram da mi je ugrozila vezu, rekla je ono što bi mi najveći nerijatelj izneo i to nisam očekivao i naravno da ću nju da pošaljem - rekao je on.

Sofija Janićijević dobila je sledeća reč. Svojim rečima najavila je ozbiljno kopanje po prošlosti Anđele Đuričić, te najavila njenom totalno uništenje:

- Ne volim kad me neko provlači, a pogotovo ne osobe za koje smatram da zbog svojih grešaka i prošlosti nemaju pravo da me savetuju. Ja tebi i Gastozu nikada nisam ugrozila vezu, a jedini dečko koji mi se dopao je Terza. Gastoz i ja nikada nismo ostali nasamo, uvek je tu neka osoba. Mislim da si jako pogrešila kada sam ja u pitanju i moja greška nije dovoljan razlog da me onako vređaš i onakve stvari meni izgovaraš. Ti i Uroš ste isti i ja to vidim. Izvrćeš u trenutku i lažeš, vređaš na sve moguće načine. Jedina provokacija upućena tebi je bila na ovoj žurki, a Gastoza ću pominjati do kraja. Čim izađem ću naći sve o tebi od tvoje 18. godine i dokazati da si ober k*rvetina - rekla je Sofija, pa se osvrnula na Gastoza:

- Ne mislim da su bili fejk, ali ova veza svakako ne može da funkcioniše. On je totalno drugačiji tip i nije neko ko može da smiruje devojku četrdeset minuta. U ovom slučaju ću naravno ostaviti Gastoza - rekla je Sofija.

Aneli Ahmić šokirala je sve ukućane svojim potezom, pokušala je da spusti loptu sa Anđelom, a Gastoza gurnula u blato:

- Baš mi je drago što su Sofija i Ena nominovale pre mene i pokazale su ko su i šta su. One nemaju pravo da kažu njoj nešto jer su tri puta gore od nje. Mislim da si ovde sama isforsirala sukob sa mnom i da ti to nije bilo potrebno. Smatram da si pogrešila jer prema tebi nisam imala zlu krv. Spoznala sam dve Anđele u tebi, a to je Anđela koja izaziva na konflikte i Anđelu koja je dobra. Uvek za tebe imam opravdanje zbog toga što si doživela i prošla, a ako tvoj partner to ne može da shvati, onda ti ni ne treba. Ne dopada mi se tvoje ponašanje u poslednje vreme za stolom, izgledaš kao neartikulisana. Mislim da je tvoja i Gastozova veza bila fejk i milslim da niko od vas nije imao emocije. Isforsirala si kada si rekla da smo se Gastoz i ja nabijali na bini, nadam se da ćeš videti taj klip i da će ti biti lakše. Ja nemam nameru da te pljujem sem kad previše pričaš i to me mnogo nervira kod tebe - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Gastoza:

- Što se tiče ovog kepeca ovde, sve najgore mislim o njemu. Tačno se vidi da dolazi iz rupčage, fali ti vinjak ispred da piješ. Ne mogu da verujem da lik stoji i pravda se Eni koju je vređao, a Sofiji s kojom se muvao. On meni nema pravo da kaže da sam glupa jer je on sve pokazao i dokazao svojim postupcima. Nikada te nisam čula da si nešto pametno rekao, tvoja izlaganja nikome nisu smešna. Mislim da si loš čovek i loša osoba, nemaš nikakav kvalitet. Ti si veći folirant nego Anđela i zato ću poslati njega. On je mene napao jer se uplašio da će me narod podržati. On ima mržnju prema meni jer se boji da li ću ja ispasti žrtva - rekla je Aneli.

Mateja Matijević je ovaj put ozbiljno udario na Gastoza. Zbog Sofi Tkačenko iskompleksirao ga je kao niko nikad:

- Dve osobe toliko suštinski različite da boli koliko nisu jedno za drugo. Svesni smo da su oni svesni da nisu jedno za drugo. On totalno fleksibilan, ona totalno zategnuta. Njega je radilo što je Anđela njega odbijala, ali to nije dovoljno da je zavoli. On je meni drag čovek i što se tiče šoumenstva, on je pretalentovan i duhovit. Mislim da si jako sujetan, da si totalni ego manijak i da mislim da ne krećeš ka Sofi jer si svestan da ne možeš da je osvojiš - rekao je Mateja.

Luka Vujović uputio je najbrutalnije reči na račun Anđele:

- Anđela jeste imala greške i ja ih nisam pominjao. Momci koji joj pominju izolaciju bi život dali da su bili na mestu tog momka i da su bili sa Anđelom. Ona pored toga što je prepotentna, mnogo je i arogantna, ima drskost u sebi i od nje humor nisam video, nešto što bi trebalo da krasi devojku od 20 i kusur devojka. Ja sam video programiranu devojku koja ide kao robot i to mi je previše, a da je takva napolju ne bih joj se javio ni kao komšija. Sve mi deluje kad si skočila da braniš Enu da si to uradila zbog Aneli, a izgleda da ti nisi imala lepo mišljenje o njoj. Njene postupke si osudđivala sa strane, a branila ih za stolom. Što se Gastoza tiče sve sam rekao prošle nedelje i nemam šta da ponavljam. Zameram mu doskočice koje je imao za Aneli. Ja ću da ispoštujem Aneli, pa ću da ostavim osobu koju je on. Ustvari, ispoštovaću Karića i ostaviću Gastoza - govorio je Luka.

Ivan Marinković dočekao konačno svojih pet minuta, pa spustio na zemlju Anđelu i Gastoza. Razložio ceo plan njihove igre zbog finala:

- Oboje gledaju većinu ljudi s visine, oboje su u glavi ovde najbolji. U svojim poslovima nisu zadovoljni i dolaze ovde. Gastoz je drugačiji od nas jer je pevač i jer je svakodnevno na televiziji. Vidim da mu Anđela zamera odnos sa mnom, ali to i jeste zapravo on. Mislio je da će moći da izgura ovo i da ima dobar želudac, ali je pokazao da nema. On se takmiči s Anđelom, to je evidentno. Mnogo realnije mi je da je Gastoz hteo da da do znanja Kariću da zna neke stvari i da zbog toga ne može da bude dobar s njim - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Anđelu:

- Mnogo više gorih stvari imam da kažem za nju odnosno da je okarakterišem kao neurotičnu. Ona je za mene jedna nesrećna žena kada je ljubav u pitanju i samo ovde sebe može da uzdigne i izdigne. Nju može da opere samo neko kao Gastoz, to je žena koja nema nijednog prijatelja. Ona je osoba koja je zarad višeg cilja spremna da proda sve oko sebe. Ona sa ljudima poput Jordanke, Uroša i Slađe ne bi sela u životu na kafu. On mi je malo više draži od Anđele i šaljem nju - rekao je Ivan.

Lepi Mića nije štedeo reči na račun Anđele. Ozbiljnim rečima joj uputio najgoru želju koju nekome možete poželeti, pa sve iznenadio svojom nominacijom:

- Ona njega hoće da predstavi kao da je on najgori i da je toliko iritira. Pravi sliku da ona vapi za pomoći. Njen otac je rekao da podržava moje stavove, a nikad nije hvalio zeta. Tvrim životom da Anđela o njemu misli sve najgore. To je Anđelica, ona je pokazala šta misli o Gastozu, Kariću i meni, a to je sve najgore. Ona je devet meseci lagala da je Karić divan dečko, da je divan prijatelj, a ona čoveku rekla sve najgore što postoji na svetu. Ona će sutra da se p*piša po svakome i zato su dobar spoj jer ništa na svetu ne poštuju. On njoj može da dođe pijan, da bude celu noć sa k*rvatinama, a onda da ga pita šta će da pojede. To su emotivni leševi koji nemaju gram emocija. Ako Bog da oni će zajedno da bude ceo život jer je najveća nesreća kad ljubiš nekog koga ne voliš. Ostaviću Anđelu, poslaću Gastoza - rekao je Mića.

Uroš Stanić izneo svoj stav o svojoj bivšoj drugarici, ovim rečima je isponižavao i zakucao kao nikad do sad:

- Krenuću od moje bivše drugarice. Ona je najveće razočaranje moje ove sezone. Imali smo lepe momente ove sezone, bio sam iskreno uz nju. Pokazala je nepoštovanje i da joj nikada nisam bio drug, već me koristila. Boli me što je za mene imala samo bol u preponama. S njom sam završio svaki vid komunikacije i pomirenje ne dolazi u obzir. Odelo ne čini čoveka već duša, a ti dušu nemaš. Ti si patološka lažovčina, jedan prevarant. Čuli smo na koji način si kroistila Pavla koji ti je bio sve sem druga. Upetljala si se u laži i pokazala nepoštovanje prema dečku. Smatram da ste ti i Karić imali s*ks i da si samim tim pokazala nepoštovanje prema Andrei. Karić ti je bio bitniji od sopstvenog dečka, ostala si imuna na njegov odabir omiljene i ostala si imuna na svaki vid provokacije koji je bio na Gastozov račun. Sada želiš da spinuješ i zataškaš priču za Gastoza. Stav i mišljenje nemaš, to si pokazala sa Sanjom. Tvoj obraz košta čaša vina i samo kad tebi odgovara, pokazala si kakva si glumica. Mislim da si bila fejk u vezi s Gastozom i da si ispala nekorektna prema svom dečku i da si ispala odvratna prema njemu jer si mu nabila rogove. Pucaš na prvo mesto i imaš isključivo emocije prema sto hiljada evra. Gazila si od starta do prvog mesta i to je bio tvoj cilj ovde. Pokušala si da ne pominješ pokojnike, ali si mnogima pominjala. Svakog muškarca si ovde uvredio, pa i čoveka koji može deda da ti bude. Smatram da si jako zla i da se nećeš oprati od sopstvenih postupaka. Umesto da se baziraš na Gastoza, ti si bazirana na ljude oko sebe i da te dožive kao žrtvu. Sve radiš po šablonu, ti si programirana ličnost. Jako mi je čudno što u Zadruzi 5 i 6 si ti žrtva svojih muškaraca, a totalno je obrnuto. U sukobu sa Sofijom mi ispadate obe presmešne jer se takmičite ko je veća ljubavica. Kariću nemaš pravo ništa da zameriš jer se družiš sa deklarisanom nasilnicom Jelenom Ilić - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Gastoza:

Dačo Virijević pokušao je da zaštiti Anđelu, pa je svojim rečima žestoko ukanalio Gastoza zbog Pavla Jovanovića:

- Karić ima veću animozitet prema Anđeli čim je bolji sa Gastozom. Gastoz je rekao da si ti kriva kad su te vređali, a to štosi rekla da su NN očevi im ne daje za pravo da ti pričaju sve. Ja ću tebe da branim kao osobu i svoj stav. Moje mišljenje o Gastozu je još gore. On je rečno prase, valja se u svom mulju. Mislim da si najveći folirant. Ti da nisi ušao u vezu sa Anđelom bio bi najveći cirkuzant i tvoja reč ne bi imala smisao jer bi se verovatno muvao sa Mrvicom, Kristinom i Sofi i te devojke bi ti prolazile kroz ruke. Ulaskom u vezu sa Anđelom si došao do prve teme, video si da je ona prva na lestvici u rijalitiju i pokazao si da si folirant kad braniš Anđelu od Bebice i Ene, ali ne od Terze, Munje i Ivana. Kako momak može da ima tolike emocije i da kaže da bi najviše voleo da ima emocije sa Sofijom jer bi Anđela pravila haos? On gleda šta je bolje za rijaliti i kako da napravi od Anđele ludaču. Devojka ne može da trpi laži u koje je uvaljuješ, kao i za Pavla. Naravno da ću da ostavim Anđelu - govorio je Dačo.

Sofi Tkačenko svojom nominacijom dala ponovo zeleno svetlo Gastozu, pa Anđelu jednom rečenicom potkačila:

- Od početka si mi uvek bio preduhovit i ti jako ceniš svoju slobodu. Radiš ono što želiš i ne pristaješ na pravila imaginarijuma. Drago mi je što mi veruješ da nikada nisam imala lošu nameru prema tebi i isto tako znam da ti nemaš lošu nameru prema tebi. Bio si jako pažljiv prema meni i ostao si dan danas. Kad god vidiš da sam smorena, uvek pokušavaš da me oraspoložiš i pozoveš me da sedim i tvojim društvom. Naravno da mi prija kad me hvališ, kao što bi mi i svaki komentar prijao. To što si umislio da možeš da smuvaš svaku ribu, ja ti ne zameram jer sam i ja umislila da su svi zaljubljeni u mene. Ostavljam mog dragog druga Gastoza - rekla je Sofi.

Milena Kačavenda konačno skupila shrabrost i progovorila, pa Anđeli sručila svoje pravo mišljenje u lice:

- Sve ću reći. Ja nikad nisam mislila da je veza fejk. Govore da si sipsa i cicija, a ja to nikad nisam videla. Ne mislim da se pereš, nego si bila svesna da će sezona da ti bude nametana od početka do kraja. Imam lepo mišljenje i dve zamerke. U ljubavnim odnosima nisi fleksibilna, a to je da će biti po tvom ili nikako, da si muškarac u vezi, a to se ne govori nego se na mudriji način nametne. Ono što mi se prvi put nije svidelo to su bili novinari u petak, a to je da imam utisak da se propušta situacija da je nepoverenje krenulo zbog Pavla. Ako si mogla za Karića da mu kažeš, mogla si da pokušaš i tu situaciju da mu objasniš, a to si izuzela. Delovalo mi je u petak da se sve okreće na Gastoza. Mi možda u početku nismo bili toliko bliski, osim što sam pokušavala da mu objasnim gde greši. Meni si pokazala da nisi drug, za mene to otvara mnoga pitanja. Ako uzmemo situaciju da je Osman započeo tu temu kad smo saznavali šta on izjavljuje Stefan je bio prvi koji je to ustao da demantuje i rekao da ne može da utiče na svog oca. Meni je u petak delovalo da kroz stvari, kao što su da nećeš da kažeš šta ti je rekao ispod pokrivača, da on gura svoju priču i da ti je jasno kao dan. Ti meni daješ do znanja da on igra sa tobom rijaliti, a protiv tebe je samo zbog Pavla i bio je ključna tema zbog čega je krenuo sunovrat vaše veze, iako je Gastoz ovde lažinjao, a nama je bilo jasno da ne veruje. Ne mislim da su ga interesovali klipovi, ni Pavle, poenta je laž. Nisi mi pokazala da si drug jer ti je zamerao da uvažavaš Karićevo mišljenje biće mi nejasnoća zašto na samom kraju Karić da li je to skretanje priča za Pavla ili ozbiljan animozitet. Sigurna sam da ima razloga što je ispričala sa Stefana, kao što sam Gastozu rekla da ima razloge što nije rekla za Pavla. Ona je sve najbolje rekla za Stefana i njegovu devojku, a ona ga je upucala. Meni to otvara pitanja zašto je uradila to na samom kraju? Celo veče slušam o vezi kako se svelo da Gastoz kuva ručkove. Imala sam utisak na novinarima da se postavlja pitanje da on nju prodaje zbog prvog mesta, a ja nikako ne mislim tako. Za Gastoza sam rekla 100 puta šta mislim. Dodala bih da si egoista. Ja sam kod njega videla iskrenost kad mi je rekao da je samo trebala da mu priđe. Jednu stvar nisam zaboravila sa početka našeg druženja i rekao mi je da kroz ljubavne odnose kad je loše bude jako depresivan i jako negativan. Komentarišu sad da je super bez Anđele, a on sad samo ima više vremena jer je tad bio fokusiran na Anđelu. Sad jer ne vidim tu depresiju mislim da on ima u glavi da ćete da se pomirite, iako mi je juče rekao da je zbog tortilje definitivno kraj. Rekla sam mu da mu verujem, ali mu ne verujem. Poslaću Anđelu zbog postupka poslednjeg, a sačuvaču njega - govorila je Milena.

Jovan Pejić Peja ovom nominacijom odlučio da ostane veran Eni Čolić, te je poslao Anđelu u Izolaciju:

- U poslednje vreme mi se ne sviđa njeno ponašanje. Imali smo normalan odnos i komunikaciju. Sviđalo mi se što mnogi ljudi nisu imali uticaj na nju i što je imala svoje mišljenje. Ne sviđaju mi se ženske svađe u kući, tako da mogu da provučem i Anđelu kroz to. Služio sam joj kao oružje da povredi Enu i sam sam kriv za to. Mislim da je ona zaslužila posle svih događaja da bude pobednica, a što se tiče realnosti voleo bih da Karić pobedi. Nikad se nismo posvađali žestoko, ali smo imali jednu mini raspravu. Kad bih gledao koga ću da ostavim, nikada se nisam posvađao sa Anđelom, ali sam sa Gastozom bliži i ostaviću njega - poručio je Peja.

Sanja Grujić napravila je presedan tokom svog izlaganja. Odlučila je da Anđelu neće gaziti i kanaliti u čoporu, pa podržala njeno pomirenje sa Gastozom:

- Ja o njoj uvek imam isto mišljenje, ali nikada je neću gaziti u čoporu kao što nije ni ona mene. Mislim da je u ovoj vezi ispala čovek i mnogo bolja, a sada je dostojanstvena i ne dopušta muškarcima da joj priđu. Ukoliko ćete se miriti, ja ću to podržati i ostavljam Anđelu - rekla je Sanja.

Kristina Buđevac ostavila je najžešći udarac za sam kraj. Jednom rečenicom unakazila Anđelu, a Gastoza vinula u nebesa:

- Sanjam tebe, spavam sa njom. Ostavljam Gastoza, a šaljem Anđelu - rekla je Kristina.

Anđela Đuričić nije mogla ni da sanja reče od Nenada Marinkovića Gastoza koje je doživela. U dva poteza joj natrljao prošlost na nos:

- Ne znam gde će da pokaže kad joj se ovde gubim već mesec dana. Ovde sam se krio mesec dana da bih ti dokazao da sam ozbiljan s tobom i prolazio sam ozbiljne testove, ali njoj je sada ispod časti. U ovoj ljubavi ne može ponos da bude na prvom mestu, a u onoj sezoni je mogla dva dana da ide na povodcu da mi nekom dokazala ljubav - rekao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da u Izolaciju odlazi Matea Stanković, što je izazvalo veliku pometnju u Kačavendinom klanu.

Kristina Buđevac danas je zakucala svojom ''Nominacijom'' kada je Anđeli Đuričić saopštila da nju Nenad Marinković Gastoz sanja dok s Anđelom spava. Iako su mnogi ovo shvatili kao šalu, Kristina je sada priznala da zbog prizora koji je videla u Gastozovim gaćama, ne može da dođe sebi.

Nedugo nakon šokantnih otkrića o Gastozu, Kristina je nastavila da pronalazi način kako bi ga odvukla u krevet.

Odnos Aleksandre Nikolić i Milovana Minića već danima unazad nikome nije jasan, a iako se spekulisalo da će među njima doći do pomirenja - oni su to oštro demantovali. Ipak, čini se da su Milovanu sada popustile kočnice, te mu je ruka završila na Aleksandrinim leđima i počeo je da je mazi.

Autor: A.Anđić