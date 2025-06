KAO METAK U ČELO! Marko Đedović žestoko udario na Pavla Jovanovića, pokušao na sve načine da opere Anđelu! Njegove DOKAZE bacio u vetar! (VIDEO)

U novoj epizodi emisije "Rijaliti rešetanje" Joca novinar ugostio je Marka Đedovića, bivšeg rijaliti učesnika "Elite 8".

Marko Đedović je ovom prilikom detaljno prokomentarisao ljubavni odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali se osvrnuo i na Pavla Jovanovića koji tvrdi da je bio u emotivnoj vezi sa njom.

- Meni su oni bili omiljeni par. Ja sam bio super i sa njom i sa njim. U izboru između njih, Anđela mi je draža, ali u izboru od ostatka kuće draži mi je Gastoz. Sa mnom se najmanje vređao. ‚Nedozvoljene supstancem, zatvor, za sve su ga optuživali ti ljudi koji sve to isto rade, a možda su i oni bili u zatvoru. Mislim da se Gastoz ohladio još prvi put kad je pokušavao da izađe iz veze, ali je video tad da to ne nailazi na dobre komentare, pa je krenulo sve u ovu vratlomiju - rekao je Marko, pa se osvrnuo na Pavla Jovanovića:

- Tu nije bilo vatre ni ulja jer je hlađenje još ranije krenulo. Idealno pokušan da se iskoristi momenat da se on distancira, da ne bude kriv ili meta nas ukućana ili gledalaca. Priča sa Pavlom Jovanovićem je smehotres totalni. Dokazi, ovo i ono, ja ništa nisam video. Ljudi u kući funkcionišu na način mržnje prema nekome. Dok su mrzeli Gastoza, Anđela ga je branila i zavadila se sa svima. Sad su dobri sa Gastozom, on je nekako na njihovoj strani, pa je njihova mržnja prešla na Anđelu. Bitan faktor zbog čega više mrze Anđelu jeste jer je ona dobra sa mnom. Ne smeju na mene jer znaju da će dobiti povratnu, ne svi naravno. Oni što su ispod svakog nivoa, njihovu frekvenciju ne čujem. Gastoz je ušao u vezu sa Anđelom sa spoznajom da je ona Pavlova devojka. On je nju naon mesec dana veze pitao da li je bila sa Pavlom. Olako je pređeno preko toga jer je bilo: "Ološu, Zlatibor". Pitanja novinara na kojima joj se postavlja pitanje da je neko sačuvao otpremnice od brze pošte. Sačuvaj Bože, tri godine. Zašto čuvaš otpremnice od Anđele Đuričić!? Ne poznajem ga, znam ono što su ukućani pričali. Kao nisam psihopata, ali evo otpremnica. Slika sa Zlatibora, slika sa instagrama. Nije baš sve kako oni pričaju unutra. Gluvom pričati i ćoravom namigivati je isto - zaključio je Marko.

Autor: A.Anđić