STIGLA NJEGOVA PRESUDA: Đedović otkrio sve DETALJE o odnosu Anđele i Karića, a evo da li ima mesta pomirenju nje i Gastoza! (VIDEO)

U novoj epizodi emisije "Rijaliti rešetanje" Joca novinar ugostio je Marka Đedovića, bivšeg rijaliti učesnika "Elite 8".

Anđela Đuričić nedavno je obelodanila informacije o njenom odnosu sa Stefanom Karićem. Otkrila je kako ju je Stefan muvao, čak i dok je bio u emotivnoj vezi sa svojom sadašnjom devojkom Andreom. Tom prilikom, Marko Đedović je dao svoj sud.

- Za te poruke znam i to znam mesecima unazad. Čuo sam je dok je sa jednom osobom pričala, a ta osoba je videla valjda te poruke. Kad je bila rasprava ona je rekla: "Još uvek vas tolerišem i trpim, za sve vas sam gospođa". Posle toga sam pričao sa Stefanom u hotelu, a on mi je rekao: "Jedina stvar koja bi mogla da se porotumači kad sam joj rekao nešto kao da smo bili pametni". Ja znam detalje. Ona mi je rekla i Stefan mi je rekao. Mislim da nisu bili zajedno, ali i da jesu, šta je tu problem? Koga briga i da su u kombinaciji bili? Nije njihova težina u rijalitiju ista kao Kristine i Munje. Svi su zanemarili za to da Gastoz nije pitao kad je ušao sa njom u vezu da li je bila sa Pavlom. Anđela nije promenila priču. U šestici je pričala da nije bila sa njim, pa i u osmici, a Pavle u šetici priča da nije bila sa njim, a sad priča da jeste. Prevrne se lako sve u svoju korist - rekao je Marko, pa progovorio o pomirenju Anđele i Gastoza:

- To jeste realna opcija za sve one koji veruju da se ljubav naručuje preko interneta. Gastoz se pre dva tri meseca ohladio. Anđela ima udela u tome. Imamo jedan fenomen koji se trenutno dešava, a to je da svi ljudi koji su govorili da su oni sve fejkovali, tumače stepen povređenosti sad njih u tom odnosu. To je jeftino kokošaranje. Ne mogu od azbuke da krenem da ti objašnjavam slova - rekao je Đedović.

Autor: A.Anđić