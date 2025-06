Peja otkriva da li je Ena dobrodošla u njegov dom!

Jovan Pejić Peja je danas za emisiju "Premijera vikend specijal" progovorio o svom privatnom životu, odnosu sa bivšom suprugom Zlatom Petrović, ali i o odnosu njegovog sina Jovana Pejića i Ene Čolić u rijalitiju "Elita".

- Moram da kežam da sam uvek uzimao dovoljno, nikad novca dosta, ali uzimao sam dovoljno. Dva puta sam bio na letovanju u Opatiji, bio sam sad u Grčkoj i vodio sam majku koja ima 80 godina. Baš je bilo super -rekao je Peja.

- Čujemo se redovno, sad smo u boljim odnosima nego kad smo bili u braku. Ja volim Zlatu kao sestru, sada je takvo mišljenje sa moje strane. Ona je temperamentna i puna ljubavi - rekao je Peja o Zlati, a onda orogovorio o novoj devojci i ulozi oca u kojoj planira ponovo da se ostvari.

- Ja sam rekao da hoću i dete, nikakav problem. Želim da se podmladim i živim dok sudija ne odsvira kraj. Nije sve u parama, sreća je u ovome, imam prijatelje koji me zovu -rekao je Peja.

Peja o zlatnoj svadbi Zorice i Kemiša:

- Čestitam im do srca, ovo je kao zlatna svadba. Nek vam je srećan brak, čuo sam da ste pregurali 40 -rekao je Peja.

Peja o učešću sina u "Eliti" i odnosu sa Enom Čolić:

- To je moja najveća sreća, uz njega sam i podržavam odabire. Ko god bude bio pored njega, ja ću to podržati. Oni su od same priče bili nosioci te priče, ali Ena i Peja su od samog početka aktuelni. Ja ti gledam malo blaže, možda jer ne psuje mene. Normalno je da gleda da ga povredi kad se svađaju, voli Peja svoju majku i ona gađa gde njega najviše boli. Jovan je dete koje je iz epruvete, mi smo vantelesno dobili Jovana. Mislim da sam uspeo da joj otovorim vidike, ona je svarmenea, pametna i mislim da sam joj otovorio vidike. U rešetanju sa Jocom, video si koliko je bila nasmejana -rekao je Peja.

- Zaljubila se -dodao je voditelj.

- O, havala Bože -rekao je Peja.

- Ena vređa majku, ali sve ćemo progutati zarad njihove sreće. Dete možeš da vaspitaš do njihove 15. godine, posle može da radi šta hoće. Ona mi se čini malo luda u nekim trenucima, ali je ukapirala igru. Ona je stvorena za rijaliti, ona ode u pab kod Miće i u sekundi se seti Jovana. Biće mi drago da ih ugostim, vrata su im otovorena, a pokušaću Zlati da objasnim da se ne pobije sa Enom -rekao je Peja.

Autor: M. V.