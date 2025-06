MEGAEKSKLUZIVNO! Aleks Nikolić je prva učesnica ELITE 9, Željko Mitrović potpisao ugovor: Ovo će biti najmoćnija sezona do sada! Vlasnik TV Pinka otkrio sve o novim formatima (VIDEO)

Televizija Pink se uveliko priprema za novu televizijsku sezonu, koja će prema rečima vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića, biti ubedljivo najjača do sada.

Gledaoce očekuju brojne nove emisije iznenađenja, serije, filmovi, kvizovi, ali i nova deveta sezona Elite - ubedljivo najgledanijeg rijaliti programa na našim prostorima.

Prva učesnica Elite 9 sa kojom je Željko Mitrović potpisao ugovor je pobednica Zadruge 6 - Aleksandra Nikolić, a čelnik Pinka najavio je još ugovora za učešče u najgledanijem rijalitiju koji će danas biti potpisani.

- Aleksandra Nikolić je upravo potpisala ugovor za Elitu devet, ona je bila pobednica Zadruge 6 i ja joj želim mnogo uspeha. Ali danas ćemo potpisati još nekoliko velikih ugovora zato što se približavamo sezoni koja će po svim aspektima, ja to uvek kažem ali ova će stvarno biti po svim aspektima najmoćnija sezona, čak moćnija i od prethodne i od one od pre 4 godine gde je isto bilo mnogo iznenađenja. Ti znači pored ovog strateškog projekta Elita 9, biće 4 ili 5 novih formata, dnevna serija 'Nasleđe', imaćemo i dve serije nedeljne tako da će biti mnogo igranog programa, oko 40 filmova domaćih je spremno za ovu sezonu plus nekoliko formata, Pinkov kviz, Pinkove zvezde, još jedan od formata koji je polurijaliti tako da spremamo se punom snagom tako da će ovo biti sezona koje ćemo se dobro sećati. Neka dobro svi zapamte šta sam rekao, nije još ni krenula, a ja sam siguran kada su rezultati i kada je gledanost u pitanju da će biti svakako jedna od najdominantnijih ikada - istakao je Željko Mitrović.

Nakon potpisivanja ugovora za novu sezonu Aleksandra Nikolić je rekla da će ona biti ono što jeste.

- Čast mi je i zadovoljstvo što ću biti učesnik Elite 9, jako se radujem, srećna sam, biću ono što jesam, gledaoci me znaju, publika me zna i obećavam zanimljiv program- rekla je Aleksandra.

Televizija Pink lider je na tržištu vec 31 godinu i izbor je miliona gledaca širom regiona koje ove jeseni očekuje spektakularan program, ali i brojna iznenađenja.

Autor: Jovana Nerić