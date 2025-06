Prodala me zbog prvog mesta: Karić razvezao jezik i brutalno opleo po Anđeli Đuričić, pa provalio i Gastozovu taktiku! (VIDEO)

Sve ih čita!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Stefana Karića, koji je ove noći govorio o svom odnosu s Anđelom Đuričić, ali i ostalim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Stefane, čuo si pre neki dan kako je Anđela u februaru govorila o tebi. Šta misliš sada? - upitao je Darko.

- Više je ni ne slušam, ono što mi je rekla mi je bilo dovoljno da shvatim kakvo mišljenje ima o meni i ko je ona bila druženje sa mnom. Ona nije ušla s Gastozom pod ruku ovde nego je provodila vreme i sa mnom i Mićom, pa je tad mogla da mi kaže šta misli - rekla je Karić.

- Zbog čega onda Anđela nije štitila dečka od ostalih muškaraca? - upitao je Darko.

- Tako je, da je to uradila sada bi joj bila validna vadilica. Ne mislim da je njeno mišljenje bilo od samog starta takvo već je to uradila zbog rijalitija. Želi da pokupi moje hejtere isto tako pominje Jovanu da bi pokupila njene glasače, ali meni je ovo mnogo poznato i više puta viđeno ovde. Mene je samo prodala zarad cilja, odnosno da bude prvo mesto. Pomislio sam da pokušava u meni da izazove da joj se suprodstavim da bi se sa mnom sukobila jer smo mi kao neki konkurenti. Ja ne smatram da sam među favoritima i blizu prvog mesta. Oni se tresu za crnim stolom, a to su Aneli i Anđela, kao i Gastoz što se upalio od procenata. Aneli je sada spustila loptu s Anđelom da je ne bi napravila žrtvom jer je pre sedam dana ućutkivala Slađu i Munjeza da je ne napadaju da ne bi ispala žrtva. Poenta je što je Aneli po procentima shvatila da se Anđela lansirala u nebesa i sada pokušava sa Gastozom da se izbori za drugo mesto. Ovo je isključivo borba za plasman, kao što je i između Anđele i Gastoza. Anđela je htela da sačuva Gastoza od mene, a nije htela da ga sačuva za sebe - rekao je Karić.

- Kako se Anđela seća šta si ti radio u ranijim sezonama, a ne seća se kako je otišla s Pavlom na Zlatibor? - upitao je Darko.

- Upravo o tome pričamo sve vreme, ali ja neću da je peckam - rekao je Karić.

- Da li je ovo taktički da ona podseti ljude na tvoje greške? - upitao je Darko.

- Očigledno, vidim da je većini kuće krivo što mene neko ne maršira ili uđe u sukob sa mnom. Anđela meni kaže da ja imam lažni autoritet, a kakav je autoritet njen nad Jordankom? Uroš je izvukao svoje d*pe iz te priče, a Jordanka im je ostala lojalna - rekao je Karić.

- Kako se to Gastoz upalio od procenata? - upitao je Darko.

- Njemu nije Luka u glavi da može da ga izazove već stalno provocira Aneli dok priča. Luka je totalno prolupao i on nema neko poštovanje i osećaj da treba malo da ukoči. Te neke situacije mi daju za pravo da pomislim da to radi namerno. Ozbiljna je borba, voleo bih da pobednik ove sezone bude neko totalno neočekivan samo da bih gledao njihova lica - rekao je Karić.

- Da li ti je Anđela dala neki znak sinoć obzirom da je obukla odelo koje ima Andrea? - upitao je Darko.

- Nisam video, ali ne može da me podseća na Andreu jer mojoj Andrei mnogo bolje stoji - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić