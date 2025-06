Anđeli Đuričić će se tresti tlo pod nogama: Pegi najavio njeno žestoko raskrinkavanje, ubeđen da je imala cilj da je Gastoz ostavi! (VIDEO)

Neće joj biti dobro!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Pegija, Gastozovog prijatelja, koji je ove noći raskrinkavao laži Anđele Đuričić i otkrio da će uskoro u svojoj emisiji izbaciti Anđeline klipove u kojima je kontradiktorna.

- Pegi da li misliš da je Gastoz nju omalovažavao u nekim momentima? - upitala je Dušica.

- Jeste, ali ja sam pričao o njoj. Anđela nije pitala šta je Pegi rekao već je odmah okrenula priču da je Gastozovi prijatelji napdaju zbog klipova. Ona je krenula s tim da su ti klipovi trauma, a nju niko nije terao da snima to - rekao je Pegi.

- Da li misliš da je Anđela samo trebala da bude iskrena kada je u pitanju Pavle? - upitala je Dušica.

- Da, ali nije to poenta. Ja sam bio ogorčen na Pavla jer je pričao laži jer on ne da nije Nenadov najbolji prijatelj nego ni blizu. On je ustvari menadžer koji je Nenadu sredio par nastupa, a Nenad mu je revanširao što ga je vodio na ručkove. Pavle nije dinara dao da se Gastoz izvuče iz zatvora, znači nije dao dinara. Navodno kad je izašao mu je ponudio nastup, a ponudio mu je nastup jer je Gastoz u tom momentu bio aktuelan - rekao je Pegi.

- Da li je ljudski da ukoliko pomogneš svom drugu da mu sad prebacuješ? - upitala je Dušica.

- Naravno, o tome i pričam. Ja sam siguran da on nije imao nikakav s*ks sa Anđelom, ali sam opet siguran da ga je ona izmanipulisala. Bila je sponzorka u toj situaciji jer ona unutra izjavljuje da je on bio njen fan i to nije u redu. On je bio njen fan, a ceo grad zna da je vozila njegov auto. Muškarci su ovce za šišanje i mislio je da će dobiti, pa se trudio oko nje i bilo mu je zanimljivo da izlazi s njom. Nenadu nije zasmetalo to s Pavlom već LAŽI jer ona od starta priča nešto. Ja imam klipove koje ću da izbacim na profil na Tik toku koji će se zvati: ''Menstrualni cirkus''. Sad me Burazengije zatrpavaju Anđelinim lažima i to ćemo da komentarišemo na zanimljiv način. Ona je navodno zaboravila sve, a seća se šta je Mića pričao u prvoj Zadruzi. Ona zaboravi autobus, minđuše, kumin odlazak ranije i tako dalje. Zbog čega ona uporno laže? Moja teorija je da ona ustvari nije zaboravila već je sve to napravila da bi dovela do toga da je Gastoz ostavi zbog svih tih laži - rekao je Pegi.

Autor: N.Panić