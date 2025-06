Kakva promena ploče Anđele Đuričić: Za samo 24 sata postala totalno neprepoznatljiva, palo priznanje koje će sve ostaviti u šoku! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anđelu Đuričić, koja je ove noći govorila o svom odnosu s Nenadom Marinkovićem Gastozom i Stefanom Karićem, ali i ostalim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Anđela zanimljivo mi je bilo što se sinoć nisi toliko mešala u izlaganje drugih ljudi - rekao je Darko.

- Niko me nije iznenadio, otprilike sam očekivala ono što sam čula. Već par dana se proteže po Beloj kući kako mene Aneli brani jer je imala takve postupke. Šta god da je, meni uopšte ne smeta. Meni je bilo ljudski kada je prišla da skloni Gastoza od mene jer sam bila u nervnom slomu, a ostalo me ne ugrožava i ne zanima. Ima pravo da priča šta želi, takvu situaciju sam imala i s Enom - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš sve što ti je Karić rekao protekle noći? - upitao je Darko.

- Verovatno nisam ispala korektna kada sam onako izrevoltirana izrekla sve ono. Izazvao je iz mene da sve ono kažem i verovatno nisam trebala, ali ne mogu da vratim vreme. Nije trebalo tako da bude i ako to nisam rekla kad je Osman iznosio ono, trebala sam do kraja onda da ćutim. Ja sam Gastozu već na samom startu sve rekla za Stefana i nisam htela da iznosim to o njemu jer je ispao korektan kada je tražio poligraf - rekla je Anđela.

- Otkad ti imaš loše mišljenje o Kariću? - upitao je Darko.

- Mislim i to loše, ali ima i kvalitete svoje i vrline. On ima dobre i loše postupke i to je tako. Mislim da je dokazao da je dobar prijatelj, tako da naravnoda postoje dobre stvari kod njega. Mogla sam mnogo ranije da kažem neke stvari i nisam trebala da ćutim. Činjenica je da je on bio korektan prema meni i mi se stvarno nismo svađali, ali moje mišljenje nije zavisilo od toga. U tom trenutku je iz mene izašlo ono najgore što mislim o njemu, a s druge strane ima i toga što je krasilo naš odnos. Ispalo je totalno drugačije, ali to ne menja da postoje njegovi kvaliteti - rekla je Anđela.

- Rekla si u petak da nisi pravo mišljenje o Kariću govorila da on i Gastoz ne bi došli u sukob, a ako se vodiš tom logikom zbog čega mišljenje o drugim muškarcima nisi prećutala? - upitao je Darko.

- Zato što se od samog trenutka nametalo da se oni ne podnose, čak je i Stefan rekao da misli da sam ja zakuvala njihovu netrpeljivost. Nisam želela da se to pripiše na mene jer ja stvarno nisam bila kriva i nisam želela da se to lomi preko mojih leđa - rekla je Anđela.

- Kakva je situacija s Gastozom? Totalno si promenila ploču - upitao je Darko.

- Mi smo proveli toliko vremena zajedno i on je otišao u bednu izolaciju, moram da brinem za njega i da budem tu za njega. Osećam potrebu da budem tu za njega i da mu učinim. On je meni danas jako nedostajao i falilo mi je da mu kažem: ''Ko te šiša'' - rekla je Anđela.

- Kako se osećaš kada ti je jutros rekao da te je bivši dečko šetao na povodcu, a sada si tako hladna prema njemu? - upitao je Darko.

- Ne želim da ponavljam svoju greške i zato je to tako, ali naravno da se ne bih pomirila s njim sutra. Previše mi nedostaje i volim ga previše - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić