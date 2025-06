Preokret!

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tansijevića, te je tom prilikom progovorila o odnosu s Lukom Vujovićem, za kojeg tvrdi da zavisi od svog oca.

- Aneli, šta se dešava s tobom i Lukom? - upitao je Darko.

- Rešila sam da stavim tačku na naš odnos jer smo počeli mnogo da se svađamo i to ide u ekstrem. Čekam momenat ne bi li se pojavio da budem ponovo uz njega, ali mi ništa ne daje znak da mu priđem onako od srca. Jako sam povređena zbog mnogih izjava i stvari i po prvi put osećam da nemam potrebu da mu priđem - rekla je Aneli.

- Kako je bilo na njegovom rođendanu? - upitao je Darko.

- Pokušala sam da budem bezobraznica, ali nisam mogla da ne odem. Posle rođendana nismo ni razgovarali, a ni videli se. Sad sam prvi put počela da pričam sa Slađom o Luki i ja joj govorim: ''Volela bih da vidim naše slike'', a ona mi kaže: ''Pa zalepio je u vešeraju''. Jedva čekam da odem i da pogledam kako izgledaju slike - rekla je Aneli.

- Da li znaš da je bacio sliku sa Sandrom? - upitao je Darko.

- Da, ali to mi se ne dopada. Njega je povredilo što mu Baja nije poslao ketering i što mu nije bilo gala slavlje. Očekivao je da će poslati i bilo mu je neugodno kad je video da nije dobio. Baja ima uticaj na njega i to je tako. On se zaljubio u mene, ali radi sve da se odljubi. Ne mislim da je zaljubljen u Sandru, ali želi da se dodvori svom ocu. Zaista sam razočarana u njegovim postupcima i povređuju me reči koje kaže u besu, a onda mi kaže da on nikada nikog nije voleo kao mene. Ne mogu da provalim da li on živi sa ocem i zavisi od njega jer mi nije jasno. Ukoliko nema para, pa ja ću mu pomoći - rekla je Aneli.

- Čuo sam da si rekla da više ne možeš da smisliš Gastoza - rekao je Darko.

- Istina, ne mogu više da ga smislim. Jako je loš čovek, od početka me ponižava i predstavlja kao nekog najvećeg šljama. Ne mogu više uopšte da gledam tu njegovu zlobu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić