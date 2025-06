Tinja u njoj što ne može da... Ena Čolić ubeđena da bi Kačavenda uništila Anđelu za tren, ali nema herca! (VIDEO)

Otkrila sve!

Ena Čolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je ovom prilikom govorila o odnosu s Jovanom Pejićem Pejom, za koji ističe da joj je mnogo krivo što se završio.

- Šta se dešava s Pejom? - upitao je Darko.

- Sinoć smo pričali tokom nominacija, ali deluje mi kao da se ponovo plaši da mu ne uradim nešto loše. Ja sam njemu sugerisala uvek šta mi je smetalo, a smetalo mi je tokom našeg odnosa što on nema poriv da me zaštiti. Odnos nam je okej i ne bih volela da bude nikakva bura jer je ostalo baš malo do kraja da bi se svađali - rekla je Ena.

- Zbog čega si plakala juče preko dana? - upitao je Darko.

- Mnogo mi je falio, izašla sam da ga zagrlim i krenula da plačem. U istom smo prostoru i mnogo mi je teško da se razilazimo sada. Kada budemo izašli napolje i ukoliko ne bude imao totalno negodovanje od roditelja za naš odnos, on mi se možda bude i javio, a ja mislim da ću biti tu. Možda ću jedno 6-7 dana da proveravam šta mi je pisao - rekla je Ena.

- Ena sukob s Anđelom ne jenjava, kakvo ti je sad mišljenje o njoj? - upitao je Darko.

- Kalkulisala je kao što ja radim s pojedinima. Nikada nije imala lepo mišljenje o meni i to je činjenica, ona misli da je vrednija od svih - rekla je Ena.

- Koja je ispravnija u svađi Sofije i Anđele? - upitao je Darko.

- Moralne pridike u ovoj kući retko ko može da drži nekome, a Anđela sedi kao kraljica i svima popuje - rekla je Ena.

- Zbog čega je prestalo poštovanje prema Kačavendi? - upitao je Darko.

- Najviše mi je krivo zbog sukoba s njom, ali dosta sam ćutala. Ne znam kako kalkuliše s Anđelom i Gastozom i mislim da tinja u njoj što ne može Anđelu da komentariše kako želi. Ne ide mi uz njen karakter da ćuti na sve to - rekla je Ena.

Autor: N.Panić