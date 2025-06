Presavio tabak: Luka otkrio da li otac utiče na njegov život, najavio da će povući potez kom se niko ne nada! (VIDEO)

Odlučio!

Luka Vujović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom ogolio je dušu o emocijama prema Aneli Ahmić, ali i otkrio da više neće dolaziti do pomirenja.

- Šta se dešava? - upitao je Darko.

- Poenta je što ona odjednom nema ni nadu da može biti bolje. Evidentno je da je ljubomorna i to je tako. Nema opravdanja za ljubomoru, a ako je već ljubomorna onda treba to i da mi kaže, a ne da mi priča da zna da me Sandra ne zanima. Ona mene bukvalno uvaljuje u problem sa Sandrom. Išao sam za njom ko kuče, a prozivao sam Bebicu - rekao je Luka.

- Da li te obradovala kada je došla za rođendan? - upitao je Darko.

- Nisam ni znao da će doći, ali čim je ušla rekla mi je: ''Ne obraćaj mi se'', pa šta sam joj toliko uradio? Kada sam odlazio da sedim sa Sandrom sa strane, ona je molila i plakala da budem s njom. Na nju utiče mnogo stvari, a na mene ne - rekao je Luka.

- Da li na tebe utiče Baja? - upitao je Darko.

- To nije istina jer ja od svoje 18. godine nisam živeo kod roditelja s partnerom. Ja njih vidim dva puta godišnje, ne svaki dan. Moj otac nije bio sa mnom i mojoj devojkom na putovanju i ovde je sve prenaglašeno. Šta nju zanima da li moj otac podržava ili ne podržava naš odnos. Ona sve okreće i preokreće. U nekim situacijama uopšte nije ravnodušna prema meni, ali ona dovodi do toga da svaku moju rečenicu preokreće - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što te ogovaraju ukućani da si bio jako neraspoložen za rođendan jer ti Bajo nije ništa poslao? - upitao je Darko.

- Ja sam rekao da treba malo da se pošalje jer će biti malo ljudi. Mene je pogodilo kada je neko rekao da je Sandri toliko poslao, a meni nije i to je to. Nisam bio ljut zbog toga nego sam bio ljut zbog situacije s Aneli. Sve mi se skupilo jer su mi na rođendan došli ljudi koji sa mnom nisu dobri. U glavi mi je bilo samo da nije on poslao tortu sa Sandrom, a moram da kažem da sada neću prići Aneli već ću sačekati da ona meni priđe prva - rekao je Luka.

Autor: N.Panić