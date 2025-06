Video sam da dobro radi g*zu i miriše: Pegi niže brutalne prozivke na račun Anđele Đuričić, bez milosti je unakazio! (VIDEO)

Skandal!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Pegijem, Gastozovim drugarom, o Anđeli Đuričić koju je žestoko ponovo ponizio i otkrio da ona i Nenad Marinković Gastoz nikada neće biti zajedno.

- Piše mi neka gospođa i pita me: ''Da li ćeš ići na svadbu ukoliko dođe do nje?'', ja joj odgovorim: ''Gospođe, vi stvarno niste normalni ukoliko mislite da bi oni dva dana opstali zajedno''. Mnogi se pitaju zašto sam to tako napisao, ali on je pevač i treba da ide na nastup, a ona da prvu devojku koja mu priđe - počupa za kosu - rekao je Pegi.

- Najteže je biti u vezi s pevačem - rekla je Dušica.

- Najteže je biti u vezi s njom - rekao je Pegi.

- Nemoj tako - rekla je Dušica.

- Ajde da pitamo nekog iz publike da li ona ima jedan kvalitet sem što je lepa. Naravno da nema, pokazala je da nema empatiju kada je štipala Džordi i nije joj se izvinila. Vidimo da je dobra kad radi guzu, to moram da pohvalim - rekao je Pegi.

- Dobra je kad se raspravlja - dobacio je neko iz publike.

- Tu je doktorirala. Strašno je shvaćeno što je on njoj rekao: ''Ohladio sam se'', a ona šta sve njemu nije rekla? Ponavljala je da prdi i smrdi, a gledao sam njene klipove kako je mirisala - rekao je Pegi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić