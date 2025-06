Preterano sita Anđele Đuričić: Kačavenda konačno iznela pravo mišljenje, evo zbog čega je promenila ploču! (VIDEO)

Haos u najavi!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o dešavanjima koja su prethodnih dana tresle Belu kuću.

- Gastoz uopšte nije bio srećan zbog moguće svadbe sa Sofijom, nego smo komentarisali, a Dača je to preneo Anđeli kao da Gastoz i Sofija navijaju da se venčaju, kao da je svadva prava i da ih čeka 10 miliona evra. On potencira na tome, a dobar je sa Sofijom i druži se - rekla je Milena.

- Čuo sam da pljuješ Anđelu sa Sofijom - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja sam to rekla i na nominacijama, a jedina stvar koju sam zaboravila da kažem je to kako ona zamera Gastozu neka druženja, a realno je bilo da je Gastoz uvek imao korektan odnos sa Karićem. Njoj kad odgovara zbog sukoba sa Sofijom peva sa Sanjom koja joj je izgovarala najveće morbidarije. Ona nije fleksibilna, ako ti je do nekog stalo, a polazna tačka je Pavle, ako si mogla da govoriš za Karića ispod pokrivača, kako nisi za Pavla? Zašto ja njoj ne bih sad rekla šta mislim? Ona je pokazala da nije dobar drug - govorila je Kačavenda.

- Kad su joj svi uočavali na kontradiktornosti ti nisi, zato mnogi i misle da nisi iskrena - rekao je voditelj.

- Izostalo je jer sam očekivala da će u nekom trenutku ona njemu nešto reći i da ima razloge zbog kojih neće da iznese ispod pokrivača. Ja nisam sumnjala da je sa tim momkom imala nešto. Bio Gastozov drug ili ne to je tema za stolom. Mene je nervirala na novinarima jer je sve vreme pričala u bradu da ona zna šta Gastoz radi. Gastoz ne deluje kao da je lud kad su ljubavni odnosi u pitanju, a izgleda da ona u tome ne ume da pliva. Sad joj je objasnio da nije dominantna. Mislim da se njegove emocije nisu promenile, ali je situacija otišla predaleko. Ona kad kaže da će da iznese šta je pričao izgleda kao da ga optužuje da on tera rijaliti sa njom. Mene je on nervirao jer započinje sa onim njegovim hip-hopom, a ona u bradu priča da će da kaže neke stvari i imam utisak da i njega čeka kao što je čekala za Karića - pričala je Milena Kačavenda.

- Ena Čolić izgorela si kad je sina pokušala da ti uvuče za zadatak? - pitao je Darko.

- Zabila mi je prst u oko. Ona je šest dana to kuvala u glavi, a onda tek sledeći utorak predložila. Ko me zna, zna da na bivšeg i decu ne dam. Nije razmišljala ni da li mi sin ima partnerku, ona ga kao overila - komentarisala je Milena.

Autor: A. Nikolić