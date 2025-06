SPREMA MU SE ŠUT- KARTA: Sofija se ponovo razočarala u Daču, otkrila kako joj je zbog Anđele zabio nož u leđa! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom i žestokom sukobu sa Anđelom Đuričić i ostalim dešavanjima koja tresu Belu kući.

- Šta se dešava sa Terzom? - pitao je Darko.

- Nema šanse da se pomirimo, preko nekih stvari se ne prelazi. On može da te voli kao Boga, ali će sigurno da te prevari. Ja da sam ga bolje upoznala verovatno ne bih nikad bila sa njim - rekla je ona.

- Najavila si žestoko raskrinkavanje Anđele Đuričić, rekla si da ćeš sve da iskopaš o njenom životu - dodao je Darko.

- Zanima me sve otkako je došla u Beograd, ona morališe, a sigurna sam da je nemoralna. Ponaša se kao Uroš Stanić, neartikulisana, ona u sekundi slaže. Ja sam nešto pričala šta je ona radila ispred izolacije, a u sekundi je okrenula kao da sam rekla nešto za Terzu. Više neću da koristim te reči, ostaću dostojanstvena koliko mogu. Ona je sama za sebe rekla da je k*rvatina i ja ću to da koristim kao naziv za nju i mislim da za nju to nie uvreda. Ona priča da ne komunicira ni sa kim ko ju je vređao, a zar se nije ona vređala sa Jelenom i kako je koja izdala koju? Ona bukvalno nema sa kim da se druži jer je pokvarena, ona nikome nije prijatelj i ne znaš dok te gleda šta ti ona misli. Ona je lažna u svemu što radi - pričala je Sofija.

- Raspravljala si se više puta sa Dačom i deluje da te je baš razočarao jer brani njene postupke i stavove - rekao je voditelj.

- Ja znam koje mišljenje je o njoj imao do pre dva meseca. Sve detalje o Anđeli mi je Dača pričao. Razočarao me je kad sam rekla da sam ovde sve čula o Anđeli ovde i da mi je on rekao, a on je rekao da mi nije on rekao. On želi da se približi Anđeli ne znam zašto, možda zbog fanova. On mene nije prodao, on brani njenu stranu u njihovoj vezi i na taj način se on takmiči. Gastoz je isto njemu rekao da je on pričao njemu o Anđeli i izoalciji. Mnogo se zavozao za rijaliti. Preokrenuo je moju rečenicu za svadbu, on je samo kratko prokomentarisao, a Dača je totalno preokrenuo priču kako sam ja rekla da je Gastoz rekao da bi najbolje bilo da budemo on i ja mlada i mladoženja. Ja to nisam rekla. Ubacim Anđeli nekad rovca, ali samo za stolom - pričala je Janićijevićeva.

- Šta misliš o Aleksandri i Milovanu? - pitao je Darko.

- Ne znam, nikako ne sme sebi da dozvoli da se pomire. Ona sebi nije smela da dozvoli ni da pričaju dok on sve ne demantuje. Najgore stvari u životu koje sam čula su stvari koje je Milovan rekao Aleksandri - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić