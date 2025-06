Čudim se kako je ona dostojanstvena ispljunula onakve uvrede: Teodora razotkrila Sofiju Janićijević do srži, pa zauzela Anđelinu stranu! (VIDEO)

Na Anđelinoj strani!

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Burna su zbivanja u Beloj kući i svi komentarišu raskol Anđele i Gastoza. Kakvo je tvoje viđenje? - upitao je Darko.

- Karić mi je najveći folirant u Beloj kući, sudeći po svemu što je meni pisao mogu da zaključim šta je Anđeli pisao. Zvao me je da se vidimo i šta sve ne još. Anđela je u pravu kad kaže da se on predstavlja kao fin dečko, a sve je sem toga. Pranje na 90 stepeni i u svakom slučaju katastrofa. Karić je najveći folirant, a onda Gastoz u ovoj situaciji. Njih dvoju je zbližio njegov raskid s Anđelom što mi je jako sumnjivo. Isto tako mi je sumnjivo što se sve vreme nešto dešavalo između Anđele i Karića - rekla je Teodora.

- Slušamo već danima na koji način se svađaju Sofija i Anđela, šta ti misliš? - upitao je Darko.

- Tu sam isto na Anđelinoj strani s obzirom na to šta je Sofija uradila ove sezone. Ne sviđaju mi se Sofijine provokacije i što kao sa Gastozom tera cirkus. Otkud od dostojanstvene Sofije da ispadnu onakve reči iz njenih usta? Ona je folirala sve i folirala se s Terzom. Sve je ovde folirala i zato sam na Anđelinoj strani jer mi je iskrenija u svemu onom što je radila. Ono kad Sofija ustane i unjanjavi se, na faci joj piše folirant. Bogami ni Anđela joj nije ostala dužna, ali su mi još jači što mnogi podržavaju Sofiju - rekla je Teodora.

- Kako gledaš na novonastala dešavanja između Aneli i Luke? - upitao je Darko.

- Kada sam videla kako je Luka skočio na Munju, zapitala sam se zbog čega Nenad nije nikada skočio tako da odbrani mene. Luka mi je pokazao emociju i zaštitnički stav, to mi se sviđa i to mnogo volim kod muškaraca. Meni to manjka itekako kod Bebica, zbog toga se stalno svađamo - rekla je Teodora.



Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić