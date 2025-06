Doneo konačnu odluku: Terza priznao da li bi se posle svega pomirio sa Sofijom, pa progovorio o vezi Luke i Aneli! (VIDEO)

Šok!

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom je progovorio je o pomirenju sa Sofijom Janićijević, ali i aktuelnim temama u Beloj kući.

- Ima li šansa da se ti i Sofija pomirite? - upitao je Darko.

- Nama je odnos fenomenalan, ali poslednjih tri dana se loše oseća. Ne znam iskreno, teška je priča da ćemo se ovde pomiriti. Ja osećam da bi ona pogazila sve što je pričala pomirenjem sa mnom - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa tobom i Lukom? - upitao je Darko.

- Jako je poljuljan, izgubio je sve. Mislim da gora ljubav od nje i Aneli ne postoji, ali on je lud za njom - rekao je Terza.

- Otkud to da si sad promenio ploču? - upitao je Darko.

- Pa video sam da je jednostavno zavoleo, to se vidi da je odlepio. Ona je folirant i čeka samo kraj da ode kući i malo se provrti kroz Narod pita - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Milovanom? - upitao je Darko.

- On je ponovo odlepio za Aleksandrom, to svi u kući vide. On nju ljubi i grli po ceo dan da to nije realno. Kočnica mu je bila samo Marijana, a sada cvrkuću oboje - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Munjom i Stefani? - upitao je Darko.

- Loša je situacija i to je evidentno. Mnogo problema imaju sa strane zbog porodica, ali ispratićemo sve - rekao je Terza.

Autor: N.Panić