Milovan i Aleksandra na korak do pomirenja: Priznali da su se emocije vratila, Marijana i Uroš im pomogli da pronađu put do MIRA I SREĆE! (VIDEO)

Preokret!

Voditelj Darko Tanasijević u novom delu imanja razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem.

- Šta se dešava? - pitao je Darko.

- Ne znam, on će, a ti ga pitaj - rekla je Aleksandra.

- Dešava se svašta, Darko, neki leptirići. Znam šta se dešava, totalno sam izgubljen i sramota me je i glupo mi je da pričam i brojim minute da se ovo sve završi, ali kao što se pričalo ovde ništa ne može da se sakrije. Sramota me je samog sebe, imam 42 godine i radim šta radim. Sve što je ona rekla pre tri dana na sudu, vičem jedno, ovde drugo, a kad sve saberem i oduzmem Aleksandra mi je u srcu i to je to. Da li je to bio strah od stvarnosti ne znam. Imaćemo probleme napolju, njena porodica i moja porodica. Niko ništa neće da nam bira, napravili smo haos i sve ovo se ne bi desilo da ja nisam došao. Ja sam do pre pet dana hteo da umrem ovde, a sad sam na sedmom nebu. 300 tona mi je sa grudi palo. Ja sad nemam šta da izgubim, sigurno s razlogom. Najveći problem mi je bio jer njoj nikad nisam verovao i možda sam se plašio nekih stvari. To što sam osećao sa njene strane ne može da sa folira, ali sam imao strah - govorio je Milovan.

- Ajde da čujemo sad malo nju - dodao je Darko.

- Sve je spontano krenulo da ja njega tošim, imam snage za 10 ljudi i kad je nekome loše ja imam potrebu da pomognem. Meni je isto nešto lakše, ovde sam od provog dana u depresiji i otkako sam poslednjih dana videla da se on digao, spontano smo počeli da se zezamo kao nekad i kao da se nikad nismo razilazili i tako smo generalno funkcionisali kad nismo imali probleme. Iza mene je bio bivši muž, njemu žena i to je stvarno probleme - govorila je Aleksandra.

- Ispada da ste morali da prođete kroz ozbiljan haos i da se neke stvari same iskristališu da biste se oslobodili tereta i da biste mogli da uživate - rekao je voditelj.

- Sa njegove strane nije bilo iskreno i moralo je da se izdešava svašta. On je meni priznao sve detaljno šta me je sve lagao i sad mi se vraćaju sve slike. Ja sam mu slepo verovala. Ne mogu to baš tako da svarim i to mi nije tako jednostavno. Mi ne pričamo o budućnosti. Svašta mi je uradio, loše mi je bilo i ne mogu za pet dana da promenim sve. Treba vreme da prođe - govorila je ona.

- Meni je bitno da je sve izašlo na čistac, umorio sam se - dodao je Milovan.

Autor: A. Nikolić