PREOKRET DO PREOKRETA: Anđelino priznanje sve ostavilo u ŠOKU, Milovan i Aleksandra na korak do pomirenja, Aneli ubeđena da Luka nema novac, već zavisi od oca! (VIDEO)

Prethodne noći u sklopu emisije "Izbacivanje" u najgledanijem rijalitiju u Srbiji i regionu, voditelj Darko Tanasijević je razgovarao sa takmičarima o akutelnim temama koje su obeležile prethodnu nedelju.

Prvi koji je razgovarao sa Darkom bio je Stefan Karić. On je govorio o svom nekadašnjem odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i o sadašnjim nemirima koji tresu Belu kuću. Ubeđen je da je sve informacije o njima obelodanila zbog rijalitija, kako bi na neki način sebe zaštitila i oprala jer se nalazi na meti osuda.

Sledeća na redu za razgovor bila je Anđela Đuričić. Progovorila je o muvanju sa Karićem, ali se dotakla i Nenada Marinkovića Gastoza, prema kome je totalno promenila ploču u odnosu na prethodne dane. Deluje kao da je ipak ostavila mesta pomirenju, jer kako kaže mora da vodi računa o njemu dok je u izolaciji.

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tansijevića, te je tom prilikom progovorila o odnosu s Lukom Vujovićem, za kojeg tvrdi da zavisi od svog oca.

- Da, ali to mi se ne dopada. Njega je povredilo što mu Baja nije poslao ketering i što mu nije bilo gala slavlje. Očekivao je da će poslati i bilo mu je neugodno kad je video da nije dobio. Baja ima uticaj na njega i to je tako. On se zaljubio u mene, ali radi sve da se odljubi. Ne mislim da je zaljubljen u Sandru, ali želi da se dodvori svom ocu. Zaista sam razočarana u njegovim postupcima i povređuju me reči koje kaže u besu, a onda mi kaže da on nikada nikog nije voleo kao mene. Ne mogu da provalim da li on živi sa ocem i zavisi od njega jer mi nije jasno. Ukoliko nema para, pa ja ću mu pomoći - rekla je Aneli.

Luka Vujović ogolio je dušu o emocijama prema Aneli Ahmić, ali i otkrio da više neće dolaziti do pomirenja. Dotakao se i svog oca, te je detaljno obrazložio da li on ima uticaj i da li zavisi od njega.

Ena Čolić je ovom prilikom govorila o odnosu s Jovanom Pejićem Pejom, za koji ističe da joj je mnogo krivo što se završio.

- Mnogo mi je falio, izašla sam da ga zagrlim i krenula da plačem. U istom smo prostoru i mnogo mi je teško da se razilazimo sada. Kada budemo izašli napolje i ukoliko ne bude imao totalno negodovanje od roditelja za naš odnos, on mi se možda bude i javio, a ja mislim da ću biti tu. Možda ću jedno 6-7 dana da proveravam šta mi je pisao - rekla je Ena.

Milena Kačavenda sačuvala je oštre reči za Anđelu Đuričić, ali se i dotakla svih aktuelnih dešavanja u kući.

- Ja sam to rekla i na nominacijama, a jedina stvar koju sam zaboravila da kažem je to kako ona zamera Gastozu neka druženja, a realno je bilo da je Gastoz uvek imao korektan odnos sa Karićem. Njoj kad odgovara zbog sukoba sa Sofijom peva sa Sanjom koja joj je izgovarala najveće morbidarije. Ona nije fleksibilna, ako ti je do nekog stalo, a polazna tačka je Pavle, ako si mogla da govoriš za Karića ispod pokrivača, kako nisi za Pavla? Zašto ja njoj ne bih sad rekla šta mislim? Ona je pokazala da nije dobar drug - govorila je Kačavenda.

Nenad Macanović Bebica sačuvao je poesbne reči za Anđelu i Gastoza, koje je proglasio najvećim folirantima, ali je i otkrio zbog čega je Sofija Janićijević promenila svoje ponašanje i počela da vređa.

U toku večeri Darko je porazgovarao sa Sofijom Janićijević o žestokim sukobima sa Anđelom. Osvernuli su se i na moguće pomirenje nje i Borislava Terića Terze.

- Nema šanse da se pomirimo, preko nekih stvari se ne prelazi. On može da te voli kao Boga, ali će sigurno da te prevari. Ja da sam ga bolje upoznala verovatno ne bih nikad bila sa njim - rekla je ona, pa dodala:

- Zanima me sve otkako je došla u Beograd, ona morališe, a sigurna sam da je nemoralna. Ponaša se kao Uroš Stanić, neartikulisana, ona u sekundi slaže. Ja sam nešto pričala šta je ona radila ispred izolacije, a u sekundi je okrenula kao da sam rekla nešto za Terzu. Više neću da koristim te reči, ostaću dostojanstvena koliko mogu. Ona je sama za sebe rekla da je k*rvatina i ja ću to da koristim kao naziv za nju i mislim da za nju to nie uvreda. Ona priča da ne komunicira ni sa kim ko ju je vređao, a zar se nije ona vređala sa Jelenom i kako je koja izdala koju? Ona bukvalno nema sa kim da se druži jer je pokvarena, ona nikome nije prijatelj i ne znaš dok te gleda šta ti ona misli. Ona je lažna u svemu što radi - pričala je Sofija.

Teodora Delić iskazala je svoje mišljenje o Sofiji Janićijević, te je nakon toga u potpunosti stala na stranu Anđele.

- Tu sam isto na Anđelinoj strani s obzirom na to šta je Sofija uradila ove sezone. Ne sviđaju mi se Sofijine provokacije i što kao sa Gastozom tera cirkus. Otkud od dostojanstvene Sofije da ispadnu onakve reči iz njenih usta? Ona je folirala sve i folirala se s Terzom. Sve je ovde folirala i zato sam na Anđelinoj strani jer mi je iskrenija u svemu onom što je radila. Ono kad Sofija ustane i unjanjavi se, na faci joj piše folirant. Bogami ni Anđela joj nije ostala dužna, ali su mi još jači što mnogi podržavaju Sofiju - rekla je Teodora.

Sandra Obradović ispričala je sve o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i žestokim sukobima koji ne prestaju, iako su prošli meseci od njihovog raskida.

- Danas je tokom buđenja bila pesma "Hotel Hilot Barsa" on se dere, a ja sam samo produžila. Milovan mi je dao da ispečem picu, zeznuo je stvar, stao je pored mene i počeo da mi dobacuje. Sad sam bila da operem tanjir, a on mi se nabio pored česme. Na nominacijama je prvi počeo s provokacijama, počeo je do dobacuje. On je došao i prošao iza mojih čeđa i šapnuo mi: "Još 20 dana". S obzirom da se bliži kraj i da je video da je zas*ao motku kod Baje od kojeg očigledno zavisi finansijski, video je da ova priča ne ide, a sa Aneli ništa ne bi ni bilo napolju, a on sad misli da može da mi ubaci rovca da će da mi se obrati za 20 dana i da mi prospe priču da je sve ovo bio rijaliti - govorila je Sandra.

Borislav Terzić Terza otkrio je svoje mišljenje o tome da li ima mesta pomirenju sa Sofijom, kao i o odnosu Aneli i Luke.

- Nama je odnos fenomenalan, ali poslednjih tri dana se loše oseća. Ne znam iskreno, teška je priča da ćemo se ovde pomiriti. Ja osećam da bi ona pogazila sve što je pričala pomirenjem sa mnom - rekao je Terza, pa progovorio o Luki i Aneli:

- Jako je poljuljan, izgubio je sve. Mislim da gora ljubav od nje i Aneli ne postoji, ali on je lud za njom - rekao je Terza.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić priznali su da su se ponovo pojavili leptirići između njih dvoje, ali su otkrili sve o problemima koji ih čekaju napolju sa porodicama.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić priznali su da su se ponovo pojavili leptirići između njih dvoje, ali su otkrili sve o problemima koji ih čekaju napolju sa porodicama.

- Dešava se svašta, Darko, neki leptirići. Znam šta se dešava, totalno sam izgubljen i sramota me je i glupo mi je da pričam i brojim minute da se ovo sve završi, ali kao što se pričalo ovde ništa ne može da se sakrije. Sramota me je samog sebe, imam 42 godine i radim šta radim. Sve što je ona rekla pre tri dana na sudu, vičem jedno, ovde drugo, a kad sve saberem i oduzmem Aleksandra mi je u srcu i to je to. Da li je to bio strah od stvarnosti ne znam. Imaćemo probleme napolju, njena porodica i moja porodica. Niko ništa neće da nam bira, napravili smo haos i sve ovo se ne bi desilo da ja nisam došao. Ja sam do pre pet dana hteo da umrem ovde, a sad sam na sedmom nebu. 300 tona mi je sa grudi palo. Ja sad nemam šta da izgubim, sigurno s razlogom. Najveći problem mi je bio jer njoj nikad nisam verovao i možda sam se plašio nekih stvari. To što sam osećao sa njene strane ne može da sa folira, ali sam imao strah - govorio je Milovan.

Članica Kačavendinog klana, Matea Stanković ove noći zauvek je napustila Elitu 8.

