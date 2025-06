OSVETILA SAM SE MILJANI: Bivša učesnica Elite 8 priznala da je iskoristila Zolu, pa podgrejala sumnje da će se pomiriti sa BIVŠOM!

Odlučila da ispriča sve!

Matea Stanković sinoć je napustila "Elitu 8", tim povodom oglasila se za Pink.rs kako bi prokomentarisala trenutna dešavanja u Beloj kući. Poseban fokus stavila je na svog, očigledno, bivšeg momka Lazara Čolića Zolu.

- Još uvek sumiram utiske. Obrizom da sam bila malo polupana, zadovoljna sam. Nisam se nadala da ću ostati deset meseci, videla sam sebe napolju još u oktorbu ili novembru - počela je Matea, pa se dotakla odnosa Anđele i Gastoza:

- Verujem da Anđela nije imala ništa sa Pavlom. Ne znam da li je neki inat, da li krije kumu, da li je njena kuma bila sa njim, ali je toliko nelogičnosti što je ona lagala. Njeno ponašanje je udaljilo Gastoza od nje. Jasno nam je stavio do znanja da je raščistio sa Anđelom i da se neće pomiriti. Nikad ne reci nikad, oni su mi bili jedina prava ljubav. Drugi su mi bili fejk- rekla je Matea, pa se osvrnula na Zolu:

- Nisam se čula sa njim. Čula sam se sa prijateljima po Beču. Čula sam da se raspitivao ko sam, šta sam i da je zapratio moju bivšu, da se čuo sa njom. Nije me sačekao, imali smo dogovor da me ne čeka. Ne zanima me šta on ima da kaže. Ja sam Miljani rekla da ću joj se osvetiti i održala sam to obećanje. Rekla sam da ću biti sa Zolom, sad može slobodno da mu se vrati. Mislim da on nju i dalje voli, ali da to krije. Neću pričati da li mi je možda pričao ispod pokrivača ili nije. Ako će biti iskreni da kažu jedno drugom šta misle to bi bilo najidealnije. Sa moje strane ne postoji nikakva ljubav, nije se lepo ponašao prema meni dok smo bili zajedno. Kako kaže Sofija: "Zna se gde su moje emocije" - rekla je Matea, pa progovorila o bivšoj devojci:

- Nisam se čula sa njom, trenutno sam emotivno slobodna. Ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć. Možda ćemo se pomiriti, a možda ne, možda ću upoznati nekog novo, ali sa njim se neću pomiriti. Beč je moj grad, moji prijatelji će mi javiti šta se raspituje i gd eburgija. Zaključila sam da ga interesuju samo papiri, lova i stan. On ima neke papire na klimavim nogama. Ima papire samo na godinu dana, ako nema stalni radni odnos ne bi mogao da ih produži. Preko mene bi dobio papire sa kojim bi imao neograničen boravak. Mogu da sumnjam da me tipovao spolja, a možda se sve desilo i spontano - završila je.

Autor: A.Anđić