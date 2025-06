KO MI DIRA PORODICU, DIRA MI SVE! Kačavenda objavila Eni RAT BEZ MILOSTI, pa joj uputila niz uvreda: NISI MORBIDNA, NEGO BOLESNA! (VIDEO)

Bez zadrške!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe, Milene Kačavende, bila je Ena Čolić.

- Ja sam te komentarisala veoma žustro, iza toga stojim. Međutim, kad sam spustila loptu, ispala si perfidna i zla. Ako mi diraš porodicu, diraš mi sve. Nisi mislila o mom sinu da li ima devojku kad si rekla ono. Nisi mislila o mom sinu kad si rekla da je ''overen'' - kazala je Milena.

- Mislila sam da je se*sualno aktivan - dodala je Ena.

- Vidiš koliko si ne morbidna, nego bolesna. Došla si ovde da pričaš ovde o ku*cu mog sina. Istripovana budaletino. Saznaću sve o tebi kad izađem, da vidim da li si afterašica i sa kim se družiš. Ne poštuješ svoje dete, to si pokazala. Ti si napaćeni folirant. Onog trenutka kad si mi dete spomenula, a da tvoje nisam uzela u usta, sa mnom si ušla u žestok rat, to zapamti za sva vremena. Mislim da si se vrlo zaigrala, da ćeš biti višegodišnji učesnik. Sujetna si do bola, iskomopleksirana do j*aja. Mogla si da budeš normalna, a što se mene lično tiče... Uništila si svoj život, došla si ovde da se j*beš sa klincem, Gastoz govorio da su te prskali, Mrvica govorila šta je govorila, Luka šta je govorio... Po mom mišljenju, ti si jedna k*rtonka, rijaliti paćenica, šljam, j*baću ti mater do samog kraja i tobom ću se baviti - rekla je Kačavenda.

- Mislim da si preletač. Bojim se da ne dobiješ čir koliko ćutiš i ne govoriš svoje pravo mišljenje ljudima ovde, ali dobro - kazala je Ena.

