Milosava NA LEKOVIMA zbog pomirenja Aleksandre i Milovana: Sad bih je išamarala, na sahranu nek mi ne dolazi!

Milovan Minić i njegova bivša ljubavnica Aleksandra Nikolić pomirili su se posle žestokog rata koji su mesecima vodili u "Eliti", a pitanje je trenutka kada će ponovo ozvaničiti emotivnu vezu koja je prekinuta kada je ona svojevremeno ušla u odnos s Ivanom Marinkovićem.

Aleksandra je tešila Milovana kada mu je definitivno potvrđeno da je njegova sada već bivša žena Marijana Minić, koju je varao s Aleksandrom, sada u emotivnoj vezi s Urošem Jovanovićem, Aleksandrinim bivšim mužem, a sada su i njih dvoje na korak do veze, zbog čega negoduje njena majka Milosava Pravilović.

- To ne dolazi u obzir. Ne prihvatam to, to niko ne prihvata, niti će, sigurno! Ako je ona odlučila tako, to će biti njen problem u životu. Ona ima četiri tužbe od Minića - dve tužbe od Milovanove sestre i dve od majke, samo ne znam za šta ju je tužila, kada Aleksandra govori samo istinu - kaže Milosava i dodaje:

- Milovana nikada u životu više ne bih prihvatila, ne smem vam ni pričati šta zapravo zaista mislim i osećam... Nikad, nikad! Niko od nas neće prihvatiti, ni prijatelji, drugovi, poznanici, niko. Krivo mi je što me povezuju, kao da smo se dogovorili. Nikakvog tu dogovora nema. Ne postoji veći lažov i manipulator od Milovana - tvrdi Pravilovićeva za Pink.rs.

- Milovanove ne diram, ne prozivam, to ste videli. Branka, njegova majka, spominje mene... Milovan je direktno otišao kod Uroša i njemu na ruke predao svoju ženu. Možemo da pričamo, ali upao je u mrežu... Mislio je da je veći od Uroša, ali nije, Uroš je za njega doktor nauka! Milovan je ispao težak magarac. Hteo je da se zajedno udruže, pa unište Aleksandru, a ako je ona to zaboravila, mi nismo. Nadam se samo da je toliko pametna da kad izađe, da popriča sa ozbiljnim ljudima, ja ću biti zadnja s kojom će pričati. Ne možemo da određujemo ko će s kim živeti, nisam ja staromodna, ali ovo je prekardašilo sve granice - objašnjava Aleksandrina majka, koja je istakla da je Milovan težak folirant.

Za ćerku više ne želi da čuje, niti da je vidi, ukoliko se definitivno bude pomirila s Minićem.

- Čovek je plakao par dana, kao u žalosti... Folirant, odglumio je dobro. Sve vreme dok je cmizdrio gledao je u kamere. Aleksandra je osećajna osoba, da mi je sad tu, da joj lupim dva-tri šamara da dođe sebi... Ona ga žali sad, a kada bude izašla napolje i pogledala sve šta se izdešavalo, kada joj budu prijatelji rekli sve što treba, videće. Niko nije za to, svi smo u šoku. Ne odvajam se od lekova za pritisak. Kada bih ušla sada, ne bi prošla dobro, a tek on. Ona mi je ćerka, ali ako se bude pomirila sa njim, moja vrata nikada otvoriti neće. I kad umrem neću joj dozoliti da mi dođe na sahranu - poručila je Milosava.

Autor: D. Tanasijević