U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Jovana Ilića bili su Predrag Lazić Peca, bivši učesnik ''Farmera'' i nekadašnja učesnica ''Elite 8'', Ana Spasojević.

Ana Spasojević je na samom početku emisije otkrila da je razočarana u Uroša Rajačića, s obzirom na to da je na nju svalio krivicu zbog curenja informacije o njegovom emotivnom odnos sa Milicom Veličković.

- Uroš je znao da ja od prvog dana znam kakva je situacija sa Milicom. Što nisam odmah rekla, ako sam već znala? Sa mnom je najiskrenije pričao preko telefona o toj situaciji, a onda sam navodno ja bila pretnja da u javnost iznesem sve o njegovom odnosu sa Milicom. Nikada sa njim nisam nasamo pričala o tome, već sam sedela sa njom, a pričala sam sa njim preko njenog telefona. Za njih sam saznama preko tiktoka, ljudi su mi pisali, a ona mi je sve priznala. Uroš me je iznervirao jer smo bili dobri, priznao mi je da je sve istina, ja sam ćutala o tome, nisam nikada prva rekla da znam šta se tu dešava. Iskoristio je momenat da bi se na njega skrenula pažnja. Nisam ga nikad gledala kao prijatelja, ali sam ga smatrala poznanikom, prema kom sam imala poštovanje - kazala je Ana.

Spesojevićeva se i osrnula na njihov raskid i razloge razilaženja ovog para.

- Nisu stigli da se vole, nije toliko vremena prošlo. Jedino što znam je da nisu zajedno i da je ona shvatila kakav je on. Kada je reč o odnosu Milice i Rajačića, to je bila fizička privlačnost među njima. Milica je bila zaljubljenija, naravno. Rajačić je svakoj devojci isto govorio, to smo svi videli - istakla je Spasojevićeva.

Autor: S.Z.