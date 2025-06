Ona je diva univerzuma, a ja sam bio ponizan mesec dana: Gastoz odjavio Anđelu za sva vremena, ona urlikanjem ponovo pokušala da spijune priču! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

Voditelj Milan Milošević u emisij i "Pretres nedelje" podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi izneo svoju stranu priče o trenunom odnosu sa Anđelom Đuričić, međutim, od njenog urlikanja nije mogao ni da dođe do reči i do kraja iznese sve što mu je u glavi.

- Šokirala me je malo. Ja sam sve preko Jordanke, ali nisam očekivao da će da mi šalje sokove, čokolade. Ono što me je ispoštovala je za posteljinu, jer sam mislio da će ona da ostane u izolaciji. Danas sam rekao da ako ona neće moju hranu da neću ni ja njenu. Možda joj je takav dan i bubice će da je prođu. Ona je mene zbog girosa uništila, želeo sam jedan da joj dam jer mi je mučno da je gledam kako jede nudle svaki dan. Ja sam rekao da je to to. Ona želi da pokaže kako se promenila, postala je diva univerzuma, neće da se pogazi. Ja ne znam gde je mesto poniženju ako neke stvari uhvatiš? Ja sam joj dao mesec dana fore, imala je podršku sa moje strane i da joj dam vreme da mi prizna šta je bilo i da nastavimo dalje. Ja sam rekao da smo završili i to od girosa. Rekao sam Mileni to, a ne Sofiji - pričao je Gastoz.

- Ja uvek kažem da imam emocije i da neću da se mirim, a on priča o emocijama prema meni, a muva pet riba sa strane i misli da to ljudi ne vide - dodala je Anđela.

- Iskreno, neke se muvaju same - rekla je Jelena.

- Ajde sad da pričamo o Kristini, a ne da sam joj dao mesec dana fore. Čim mi krenemo da pričamo o pravim problemima ona promeni na Kristinu. Malo sam namazaniji od tebe i mene je lisica pitala kad će da se rodi. Ja sam posle girosa odlučio da više nikad ne poželim da imam bilo šta sa njom. Rekao sam joj na nomincijama, kad je već htela da je ponizi, zbog nekoga je radila zadatak da se pomiri. Ne kažem da me nije zavolela, ali ja sam donela odluku. Drago mi je da se preko mene izigla i da svi vide da je velika Anđela i što si se naučila na meni. Ja sam bio ponizan mesec dana, a ti si sj*bala stvari. To je možda ljubav za koju ti nikad nisam rekao - govorio je Gastoz.

- Dok dobacuješ drugim ribama ne možeš da praviš meni giros. Ili ja ili druge ribe - urlala je Anđela.

- Druge ribe - poručio je on.

- On više vremena nađe za svakoga nego što nađe za mene i neka objašnjena. J*be mi se za hranu, ali neću lika koji pravi giros i priča lika kako će ne znam šta da liže. On ne shvata da nije pažnja samo da se donosi hrana. Ako se zalažeš za nešto ne treba da ti bude preče svaka druga riba. On je otišao od mene kad je flertovao sa drugom devojkom i tresao mu se polni organ od sreće kad je išao sa njom u izolaciju. Tebi da je toliko stalo, kao što predstavljaš ovde, ima ovde da pričaš o tim devojkama jer to radiš sa strane. Kad je on došao kod mene i pitao me da razgovaramo? Za šta sam ja kriva? On je išao u izolaciju sa drugom ribom, rekao da će da j*be, a da nije bilo tih stvari odavno bismo razgovarali. Ti si to samo meni uradio. Jedino kome si ti bitan u ovoj kući sam ja, a očekuješ posle toga da dođem da razgovaramo. Dobijaš pitanja da si lep par sa drugom - pričala je Đuričićeva.

- Ja sam čuo za tebe nešto što mislim da si me slagala, a ja mojim drugaricama ne kupujem Svarovski minđuše... Mnogo smo mi dugo ovde ja znam kako se ona ponša, zna da se izgubila i jasno je sve kao dan. Dao sam joj mesec dana prostora da mi kaže i ne bih j*bao živu silu - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da priznam nešto što nije istina - dodala je ona.

- Ti tebi kad se neko nabacuje, a ne sviđa ti se ti ga odstraniš. Je l' tako? Sa njom ne može iskreno. Svaka njoj čast. Ja više ne želim da se pegla ta priča i nema potrebe više da objašnjava šta bi radila - pričao je on.

Autor: A. Nikolić