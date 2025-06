Anđela ponovo dobila amneziju: Detalji putovanja s Pavlom joj se opet izbrisali iz sećanja, Gastoz je raskrinkao do srži! (VIDEO)

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o svom odnosu s Anđelom Đuričić, ali i njenom odnosu s Pavlom Jovanovićem.

- Anđela samo nemoj da se nerviraš - rekao je Gastoz.

- Kako da se ne nerviram kad nisam bila s njim? Šta pričaš? Je l' ti stvarno misliš da bih ja radije od sebe napravila sponzorušu nego bivšu devojku - rekla je Anđela.

- Ja sam na osnovu njenih reakcija i svega provalio da su bili zajedno - rekao je Gastoz.

- Meni je bolje da sam nečija bivša nego da ispadam sponzoruša - rekla je Anđela.

- Kako ti s jednim stavom pogaziš sve to s njim? Mesec dana sam ti dao prostor da me uhvatiš za ruku i kažeš mi neke stvari, ali ti to nisi uradila - rekao je Gastoz.

- Idi j*bi druge devojke i traži im da budu s tobom - rekla je Anđela.

- Evo sada vam svima kažem da kad izađemo iz Elite, ko god bude želeo da se j*be sa mnom, neka mi se javi kad izađemo - rekao je Gastoz.

- Nećeš ih zanimati jer im ne trebaš za duži opstanak - rekla je Anđela.

- Sve ću vas j*bati, je l' sad lakše? - upitao je Gastoz.

- On je pričao da se ohladio, a vređa me što mi ne veruje da nisam bila s Pavlom. Dok dobacuješ drugim ribama i spremaš giros, možeš samo sebi da ih nabiješ u d*pe - rekla je Anđela.

- Nudle i kremko, topla voda i ćao. Ne znam kakva vam je stolica posle tolikih nudli, to sam jeo u zatvoru kad sam bio zarobljen. Ja sam želeo da je učinim srećnom da proba giros, ali ona tvrdi da sam ja muvao druge devojke - rekao je Gastoz.

- Da, da. Ja sam sve to čula, slošilo mi se dok sam pričala o tome - rekla je Anđela.

- U hotelu smo se zamalo poljubili, ali nismo jer sam se izmakao. Ja sam ustanovio da ti mene lažeš i da si ti trebala da napraviš prvi korak jer se to čekalo, ali više se ne čeka - rekao je Gastoz.

- Anđela, ti si pre ulaska u šesticu napravila haos jer se priča da ste zajedno i ti si zvala Pavla da stopira te priče automatski - rekao je Milan.

- On je imao prijatelje koje je lagao da su bili zajedno - rekla je Anđela.

- Anđela ukoliko ste vi dobri do ulaska u tvojoj Zadruzi 6 i posle toga se svađaš s kumom jer mu je dala tvoju adresu. Šta se desilo, pa si se ti naljutila na njega? - upitao je Karić.

- Dobila sam prepiske gde on piše stvari koje nisu istinite i od tada sam završila kontakt s Pavlom, ali i s kumom koja mu je rekla gde živim - rekla je Anđela.

- Anđela, nisi se setila ni za etno selo, a bilo ih je više - rekao je Milan.

- Ne sećam se iskreno, sećam se za jedno samo - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić