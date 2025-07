Ko je sad ova Anđela Đuričić? Gastoza pokušala da izbaci iz kuće zbog Sofije, pa mu najavila DEVETI KRUG PAKLA: Srušiću celu Elitu ako... (VIDEO)

Pukla kao nikad do sad!

U emisiji "Pretres nedelje" došlo je do nove svađe između Sofije Janićijević i Anđele Đuričić, a kad se Nenad Marinković Gastoz umešao ona je doživela nervni slom i počela da ga izbacuje iz Bele kuće kako bi sa njim obavila razgovor, ali je on to odbio.

- Svako moj loš postupak je bioiz srca, a ti tvoje srce je kaman, škart i rđa. Ja sam za tvoju informaciju bila ovde treća, a nisam imala vezu od 12 dana - govorila je Anđela.

- Žao mi je što Maja nije ove sezone sa nama jer verujem da bismo njih dve zajedno komentarisale - dodala je Sofija.

- Sofija je rekla da će za Anđelu biti Maja iz šestice mala maca šta će ona da joj radi sa Gastozom - otkrila je Slađa.

- Osvesti se, ti braniš ženu koja mi ovako preti - rekla je Anđela Gastozu.

- Daj mi primer gde je branim? Ja mislim da to možeš zgaziš kad god poželiš, a da ona mora da se napne da bi ti se dodvorila. Ona šilji m*da na tebi jer si najjača karika i ovo sa Terzom joj nije prošlo. Šta si očekivala? Daješ joj teren svaki dan - nastavio je Gastoz.

- Ti kad sediš sa njom gaziš po sebi i po meni - rekla je Anđela.

- Zabole me k*rac za tvoje mišljenje sa kim ja sedim. Ti nemaš emocije prema meni i o tome se ovde radi. Ti ovde imaš ljubav prema sebi i prema ponoso -

- Hoćeš da vidiš da imam? Nećeš jer znaš da ih ti nemaš -

- Dobila si mesec dana fore, a sad te molim da ako se do sad nisi ponižavala, pa nemoj ni sad. Evo ti Sofija, ovo ti je divno i svađaj se sa njom. Šta ti ja trebam? Ja samo slušam ono što si izazvala u njoj, šta hoćeš od mene? Sofija, da li možeš sledeći put da joj ne poželiš smrt - pričao je Gastoz.

- On da može svakoga bi stavio pored mene i streljao me - rekla je Anđela.

- Sofija, molim te porodicu nemoj i smrt, a sad ću da idem kod nje da vidim šta joj smeta, pa da rešim sa tobom - rekaoje Gastoz.

- Skolni mi se s očiju, idi kod k*rve i j*bi je. Sad ćeš da izađeš napolje, sad ćeš da ideš napolje i nećeš da stojiš pored Tetovke. Kunem ti se sad, jednom još da staneš pored k*rve to će da ti bude poslednje - besnela je Anđela.

- Čekam da mi Anđela kaže šta joj smeta kod Sofije - rekao je Gastoz.

- Nećeš stajati pored nje jer ću da te zadavim golim rukama i neće mi biti žao dinara. Nećep da stojiš pored nje, da li ti je jasno? Pored mene će da te boli k*rac, ruka i noga. On je namerno stao pored nje. To će poslednje da ti bude u životu, ova Tetovka koja se verovatno j*be za lovu neće stajati pored mog dečka - govorila je Anđela.

- Oan laže da neće da stoji pored mog dečka, oni nas rade - rekao je Gastoz.

- Mrš napolje, Izvini što sam rekla mrš, ali izađi napolje. Izvini, izađi napolje - dodala je ona.

- Ti si velika Anđela, nemoj da se ponižavaš - rekao je on.

- Nemoj da me teraš da budem još gora. Srušiću "Zadrugu" ne možeš da stojiš pored k*rva - nastavila je da besni Anđela.

- Ovde se vide emocije - bio je ironičan Gastoz.

- Još jednom da te vidim pored k*rvatine, ne postojiš i odavde idemo ti i ja - pričala je Anđela.

- Ne postojiš odavno - rekao je on.

- Ima da pričaš sa mnom, znam da se foliraš. Mi ćemo sad da razgovaramo. Neće on meni da stoji sa dr*ljama koje ispiraju usta mojom porodicom - govorila je Đuričićeva.

- Isprovocirala si me i dobila si ovo - dodao je on.

- Ti ćeš sad da razgovaraš sa mnom jer ja nisam dobro - rekao je Anđela.

- Znaš da od toga nema ništa, ne blamiraj se. Velika Anđela se sad hoće da je smirim, a kad sam pričap 15 puta nap*šavala si me. Ne može kako hoćeš, a više ne može nikako. Izvoli, vrati se na mesto. Blamiramo se, vrati se na mesto - rekao je Gastoz.

- Ja ne želim da sediš sa dr*ljama. Ti više nećeš postojati u "Eliti" - naredila je Anđela.

- Ja ti kažem da od tog k*rca nema ništa - dodao je on.

Autor: A. Nikolić