Gastoz poklekao i pao na Anđeline suze: Emotivnom ispovešću pokušala da ga vrati, on povukao potez kom se niko nije nadao! (VIDEO)

Ogolila dušu!

Anđela Đuričić plakala je za stolom nakon svađe s Nenadom Marinkovićem Gastozom, a on nije mogao da gleda njene suze već joj je prišao i tom prilikom mu je ona otvorila dušu.

- Anđela, dokle više suze? - upitao je Gastoz.

- Nisam dobro - rekla je Anđela.

- Anđela, više ne znaš gde udaraš. Pucaš po svima - rekao je Gastoz.

- Nisam dobro uopšte, ti to ne razumeš i ne shvataš ozbiljno - rekla je Anđela.

- Anđela idemo brzo kući, smiri se i nemoj da se blamiramo - rekao je Gastoz.

- Ne mogu zato što sam mnogo razočarana i povređena, ti ne razumeš moju emociju jer sam žensko - rekla je Anđela.

- Smiri se Anđela, nemoj više da provociraš ljude - rekao je Gastoz.

- Ja ne provociram već oni svi mene diraju i provociraju sa strane. Ti mene ne možeš da razumeš jer sam ostala sama ovde - rekla je Anđela.

- Ti si to želela - rekao je Gastoz.

- Nisam, ja sam uvek želela tebe. Nikada nisam želela da ostanem bez tebe - rekla je Anđela.

- Ja sam želeo tebe - rekao je Gastoz.

- Nisi - rekla je Anđela.

- Tako možemo u krug. Mala, izdigni se iz ovoga ne mogu da te gledam takvu jer mi je žao. Duša me boli - rekao je Gastoz.

- Nemoj da sediš sa mnom jer ti je žao mene, rekao si mi da me ne vidiš više pored mene. Najgore od svega je što ja sebe vidim pored tebe, a ti ne vidiš sebe pored mene - rekla je Anđela.

- Ti meni nisi neprijatelj - rekao je Gastoz.

- To meni ne menja stvar jer ja imam emociju - rekla je Anđela.

- Boli me k*rac za emocije, budi jaka - rekao je Gastoz.

- Daj ne z*jebavaj me, bila sam s tobom osam meseci - rekla je Anđela.

- Je l' možemo da imamo normalnu komunikaciju? Imam emocije prema tebi, ali te ne vidim više pored sebe i žao mi te. Nemoj da budeš tako tužna - rekao je Gastoz.

- Zašto si došao tu kad ti ja ništa ne značim? - upitala je Anđela.

- Jer mi je teško da te gledam takvu. Budi lepa, budi jaka, ostalo je još malo vremena - rekao je Gastoz.

- Ne mogu, veruj mi da ne mogu. Mnogo sam nesrećna, uništio si me. Ja ne želim da budeš pored mene samo zato što ti je žao jer vidiš da mi je loše. Želim da kad sedneš pored mene da to bude iz istih namera kao što ja imam prema tebi - rekla je Anđela.

- Ceo sto nas sprda da igramo rijaliti - rekao je Gastoz.

- Mene to ne zanima, ja znam koliko te volim i koliko mi je teško. Znam koliko mi je teško jer nemam tvoj zagrljaj, nemam tvoj miris, nemam ništa. Spavam na silu, ne znam više ni što spavam - rekla je Anđela.

- Sve si to ti želela - rekao je Gastoz.

- Nije tako - rekla je Anđela.

- Jeste, sve si to želela i radila sama - rekao je Gastoz.

- Želim da je neko sa mnom zato što me neko voli, mislim da zaslužujem to. Mislila sam da ćeš ti biti taj, ali nisi očigledno si me izj*bao u tom smislu i to je to - rekla je Anđela.

- Znaš već šta je problem - rekao je Gastoz.

- Nije jer nisam bila s njim. Nisam mogla da se setim nekih detalja, ali ne lažem - rekla je Anđela.

- Meni je krivo, ali ne mogu da ti verujem - rekao je Gastoz.

- Ti mene nisi voleo čim mi pričaš da će se nešto ugasiti. Nisam dugme da mi pričaš da kad odem kući će se sve ugasiti - rekla je Anđela.

- Sve će proći, idemo kući za deset dana - rekao je Gastoz.

- Samo mi priznaj da nemaš emociju prema meni - rekla je Anđela.

- Imam - rekao je Gastoz.

- Kako onda nemaš želju za mnom? - upitala je Anđela.

-Imam, ali nisam pas koji ide za tobom. Ja imam emocije prema tebi, ali ne želim da uđem u nešto s tobom jer nisam čist. Idemo deset dana kući i zapamti da sam tu. Samo si ti izabrala ovaj put i meni je žao, ali nisi htela da slušaš muškarca. Ovo je sada tvoj proizvod. Možda bi se usput pomirili i možda bi me boleo k*rac, ali ti si udarila blokadu meni umesto ja tebi. Sve si sama želela, samo nemoj da budeš tužna jer me to boli - rekao je Gastoz.

- Ovde mene boli jer me nikad nećeš voleti koliko sam ja tebe. Prosto mi je suđeno da imam muškarce koji me uvek nesrećnom prave u životu. Vidim da sam osuđena da budem nesrećna i imam muškarca koji nikad nije uradio stvari koje sam očekivala. Želela sam da dođeš nekad da sedneš pored mene i da te osetim kad sam normalna, ali si ti bacao fore - rekla je Anđela.

- Nemoj da me ubeđuješ da sam za sve ja kriv - rekao je Gastoz.

- Nisi za sve, ali za ove neke situacije jesi. Ne možeš da očekuješ da ću ti ja kao žena doći - rekla je Anđela.

- Pa j*biga brate ode, izvini. Za sad sam ti dao sve na dlanu - rekao je Gastoz.

- Nisi mi dao sebe jer da si mi dao sebe, sve bi bilo drugačije - rekla je Anđela.

- Ti si super komplikovana i zato se tako osećaš. Želiš hiljadu detalja i zato se tako osećaš. Mi nismo bitni, nego hoću da budeš sama sebi bitna - rekao je Gastoz.

- Želim tvoje prirodno ponašanje prema meni, a ne da sediš pored mene i da mi kažeš da si došao jer ti je žao - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić