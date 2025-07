Poklekao, pa joj uleteo u krevet: Gastoz i Anđela pokušali da pronađu zajednički jezik, nastala žestoka svađa! (VIDEO)

Ne mogu da isteraju stvari na čistac!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da priđe Anđeli Đuričić kad su se ugasila svetla. On je legao u njen krevet, a onda su počeli da razgovaraju o svom odnosu i haosu koji se desio zbog njenih laži o Pavlu Jovanoviću.

- Ne mogu to stvarno... Takva je situacija - rekla je Anđela.

- Okej, ja ću da ćutim, a ti kad se budeš setila da pričaš o čemu hoćeš ti mi reci - govorila je ona.

- Teško mi je - priznao je Gastoz.

- Proći će, nije ni meni lako - rekao je on.

- Pa proći će i život. Čemu potreba da mi kažeš da će da prođe? - pitala je ona.

- Pa i meni je teško što nisam pored tebe. Ja mislim da je tako najispravnije. Hoćeš da ti pričam ono što ti hoćeš da čuješ? - govorio je Gastoz.

- To je kao ono kad te neko pita kad ćemo na piće i kao dogovorićemo se i bude nikad - rekla je Anđela.

- Jako mi je mučno, teško mi je da budem sad ovde - rekao je Gastoz.

- U kom smislu? - pitala je Anđela.

- U smislu da mi je jako teško - rekao je on.

- Ne mogu da ti dam priznanje nečega što ne postoji - dodala je ona.

- Onda je on ozbiljan bolesnik - poručio je Marinković.

- Naravno, nema dokaz jer to nije istina. Dokaz za to ne postoji, ne postoji slika, ne znam na koji način više tebi da objasnim. Mnogo me boli jer znam da je pogrešno što mi ne veruješ za to. Nemam snage da se pravda za nešto što znam da nije istina. Ti znaš da dva meseca traje, ja više nemam snage za to. Ne mogu da se objašnjavam za nešto što nije istina. Ne znam kako da ti objasnim - pričala je Anđela.

- Pa nemoj - dodao je Gastoz.

- Mene da nije pitao za etno selo ja se nikad ne bih setila, to je stvarno istina. Nemam Instagram kod sebe - rekla je ona.

- Ti dok ne kreneš da k*njaš ja tebe ne diram. Bolesno mi je da sve to priča - dodao je Gastoz.

- Mi da smo bili zajedno morao bi da ima najveći dokaz. Ispada da sam ga iskompleksirala. Ja njega finansijski sigurno nisam koristila jer da sam htela ne bih ušla u "Zadrugu 6". Meni je i sad smešno, ajde da je neko sa kim sam bila, pa da sam te slagala i prevarila sa tobom - rekla je Đuričićeva.

- Je l' si svesna koliko si stvari prećutala i zaboravila? - pitao je on.

- Nemam Instagram da ti pokažem. Mi smo ovde već dugo, već tri godine i ne mogu toga da se setim i on mi je nebitan. Družili se jesmo, sve to stoji. U 90% situacija ako ne i jače... Ja sam otišla u rijaliti posle toga. Nisam se zaljubila u njega, šta da radim? Ne postoji ništa više. Mene nije zanimlao da mu se pravdam i ispitujem šta je pisao, nisam očekivala da će ovoliko da ode pričama. Mene je bolelo uvo, boli me i sad. Neće niko da mi prepiše da sam bila sa njim - pričala je Anđela.

- Onda nemoj da vrištiš. Što bi te cedili toliko ako nisi imala ništa sa njim? - dodao je on.

- To je posao - odgovorila je Anđela.

- Ne svađaj se više sa budala i nemoj da mi kukaš - pričala je ona.

- Da li je moguće da dozvoljavaš dr*ljama i da se družiš sa njima i pričaš o s*ksu? One mene vređaju jer ja nisam sa tobom. One hoće meni da napakoste preko tebe - pričala je Anđela.

- Ne, nego ti hoćeš njima da napakostiš, pa ti one vrate - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić