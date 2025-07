Maratonsko moljakanje Anđele Đuričić za pomirenje: Štipanjem i tužnim pričama pokušala da obrlati Gastoza, on je zauzvrat izbacio iz kreveta! (VIDEO)

Ne prestaje!

Obzirom da je Nenad Marinković Gastoz otišao od Anđele Đuričić usred razgovora, ona je sad došla do njegovog kreveta i nastavila razgovor. Tom prilikom je on ponovo marširao, dok je ona do iznemoglosti molila za ljubav.

- Sad si otišao - rekla je Anđela.

- Prešla si sve limite, j*biga - rekao je Gastoz.

- Ne, nego ja tebi ne mogu da objasnim ovde ko je ta osoba. Ne mogu ovde, ali to je najveći problem. Došao si kod mene na krevet da razgovaramo, a onda otišao - rekla je Anđela.

- Da jer me taj arogantan stav ne zanima - rekao je Gastoz.

- Pričao si da ćeš ići na piće s njim? - upitala je Anđela.

- Snupi i ja nismo isti, njemu si gazda, ali ne i meni - rekao je Gastoz.

- Ukoliko imaš emocije prema meni, kako možeš da odeš na piće s nekim ko me toliko blati? - upitala je Anđela.

- Želim da vidim da li je hteo da istera istinu ili je totalni bolesnik - rekao je Gastoz.

- Pa gde je dokaz za to što priča? - upitala je Anđela.

- Pa nisam ga video - rekao je Gastoz.

- Valjda je normalno da imaš sliku sa devojkom - rekla je Anđela.

- Sačekaću da izađemo - rekao je Gastoz.

- Zašto se tako ponašaš prema meni svaki dan? - upitala je Anđela.

- Mislim da ne mogu biti bolji prema tebi, ali ti to ne vidiš - odgovorio je on.

- Ne mogu da verujem da neko ko je plovio sa mnom devet meseci mi samo spakuje neku priču i od sutra ćao. Nisam dobro - govorila je Anđela.

- Nisam ni ja dobro, mislio sam da će ovo biti drugačije - rekao je Gastoz.

- Ti si mene one sedmice uništio, ali ti nemaš emocije prema meni što si i dokazao. Da li si uopšte svestan šta mi radiš? Onda govoriš da imaš emocije prema meni, a molim te mi reci kada si ih pokazao - rekla je Anđela.

- Kada sam ti rekao da ti ne verujem i zagrlio te, pa ti rekao da sam tu i da ćemo ovo izgurati. Onda se setimo šta si sve radila nakon toga, a onda kada si shvatila da je stvarno kraj, ti si se povampirila - rekao je Gastoz.

- Nije, već danima razmišljam. To što ja nisam ista kao ti i pričam po ćoškovima, to je druga priča. Strpljiva sam i čekam kad moram o tome da pričam. Ne mogu da prežalim što nisi pored mene. Uživala sam kad si mi pevao u izolaciji jer sam to i htela da dobijem. Ja sam bila presrećna jer sam ispod pokrivača smejala, ali nisam htela da ti pokažem - rekla je Anđela.

- J*biga, previše znakova, a malo reakcija - odgovorio je on.

- Nije, kakvo je ponižavanje da možeš da me imaš za sedam dana? Isto kao što sam ja govorila da si moj bivši dečko. Ja ne znam što si ti došao kod mene da mi razgovaramo, ne možeš da ustaneš u pola razgovora i odeš. Završimo razgovor kao normalni ljudi kakav god da je, ne vidim razlog da ti odeš i sad ja moram ovde da blejim. Smrzavam se ispod ove klime - rekla je Anđela.

- Pa ne znam, je l' imaš još nešto da mi kažeš? - upitao je Gastoz.

- Nemam, je l' imaš ti nešto meni da kažeš za promenu? - upitala je ona.

- Laku noć, sutra prodavnica. Budi jaka, izdrži i nemoj da se ponižavaš - rekao je Gastoz.

- Molim? Šta ti to sad znači. Ponižavaš me jer sediš s dr*ljama - rekla je ona.

- Nađi neku zanimaciju - rekao je Gastoz.

- Ne razumem, zašto onda dođeš i kažeš mi sve što si rekao? Je l' voliš ti mene? - upitala je Anđela.

- To je velika reč - rekao je Gastoz.

- Ne zanima me, hoću odgovor - rekla je Anđela.

- Nema odgovora, ne zaslužuješ. Fali ti dve daske u glavi da se poboljšaš, uzmeš prvo mesto i odeš kući - rekao je Gastoz.

- Šta je s tobom? To mene ne zanima, planirala sam s tobom zajednički život - rekla je Anđela.

- Ni mene ne zanima da pričam s tobom - rekao je Gastoz.

- Je l' si ti bolestan dečko? Govoriš mi da uzmem pare i idem kući - rekla je Anđela.

- Pa da, mučno mi je da te slušam sada. Ne mogu da ti verujem i ne mogu da se opustim - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić