Ponedeljak je rezervisan za emisiju ''Pretres nedelje''. Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Milene Kačavende. On nije štedeo svoje reči, već joj je sručio svoje pravo mišljenje u lice.

- Iznerviralo me je što nisam bio u prvih par, a kad sam je slušao dok je pričala o Bebici kao da je pričala o rođenom bratu. Ja nisam znao stvarno da obzirom kakvu Kačavendu poznajem, da ima lepo mišljenje o Bebici. Ne znam odakle je ona mogla da stekne toliko lepo mišljenje o njemu i deset meseci gledam njihovu komunikaciju koja je oko hrane. Hoću da kažem da ima dve opcije, a prva je da joj se on toliko ulizao i druga je da Kačavendi treba moleraj u stanu i želi da pozove njega - rekao je Gastoz.

Ena Čolić, takođe nije štedela uvrede i bljuvotine na račun Kačavende, te je raskrinkala i njenu dvostruku igru sa Anđelom Đuričić.

- Sve što ulazi za Anđelu i njenih 10 promenjenih priča, vidim njene face, deluje mi da mnogo ćuti i danas je 10 ljudi reklo da sam ja u toj situaciji da bi me najstrašnije ovde komentarisala, bez milosti. Zato sam joj danas rekla da će da dobije čir na želucu koliko ćuti. Moj utisak je da ona Anđelu ne komentariše na pravi način, danas je rekla da ne oseća da treba da se sukobi sa njom, ali meni Milena rekla da sam prava žena i da je podsećam na nju, a danas da sam dvodinarska klošarka. Dozvolila sam svašta da izvuku iz mene, ali odvratne reče koje mi ne priliči vreme je da ne koristim - rekla je Ena.

Kada je došao na red izbor potrčka, Milena Kačavenda šokirala je ukućane svojim izborom. Ovonedeljni potrčci su Sandra Obradović i Luka Vujović.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi porazgovarala o Nenadu Marinkoviću Gastozu i promeni njene taktike.

- Previše sam se opekla da bih ponovo sebi iste greške dozvolila i radila iste stvari. Koliko sam dozvolila sebi da se ponizim posle nekog raskida i šta sam posle dobila? Ništa. Zašto bih se gazila kad unapred ne vidim perspektivu između nas dvoje jer ne vidim u drugoj osobi ono za šta smo se zalagali. Moja emocija je i dalje tu i nije se nimalo promenila. Svaki put kad uđem u bazen, pomislim koliko mi je teško što nismo tu zajedno već je on na drugoj strani - rekla je Anđela.

Naredni je Nenad Marinković Gastoz kako bi izneo svoju stranu priče o trenunom odnosu sa Anđelom Đuričić, međutim, od njenog urlikanja nije mogao ni da dođe do reči i do kraja iznese sve što mu je u glavi.

- Šokirala me je malo. Ja sam sve preko Jordanke, ali nisam očekivao da će da mi šalje sokove, čokolade. Ono što me je ispoštovala je za posteljinu, jer sam mislio da će ona da ostane u izolaciji. Danas sam rekao da ako ona neće moju hranu da neću ni ja njenu. Možda joj je takav dan i bubice će da je prođu. Ona je mene zbog girosa uništila, želeo sam jedan da joj dam jer mi je mučno da je gledam kako jede nudle svaki dan. Ja sam rekao da je to to. Ona želi da pokaže kako se promenila, postala je diva univerzuma, neće da se pogazi. Ja ne znam gde je mesto poniženju ako neke stvari uhvatiš? Ja sam joj dao mesec dana fore, imala je podršku sa moje strane i da joj dam vreme da mi prizna šta je bilo i da nastavimo dalje. Ja sam rekao da smo završili i to od girosa. Rekao sam Mileni to, a ne Sofiji - pričao je Gastoz.

Anđela Đuričić je u toku emisije ponovo dobila amneziju kada je trebala da progovori o Pavlu Jovanoviću i detaljima o putovanju sa njim. Gastoz je ponovo raskrinkao do srži.

Ubrzo je Jovana Tomić Matora morala da da svoj sud o Anđeli i Gastozu. Đuričićeva se odmah ubacila kako bi pokušala da sa sebe skine sve osude, međutim, naletela je na najniži udarac zbog Pavla.

- Nenada je to prošlo, ohladilo se sa obe strane, nema žara i možda vam je samo krivo jer to nije uspelo. Ova situacija je između vas normalna, ide kraj oboje stre toga svesni i nema popravke. Nenad tebe nije doveo do toga da se ti ponižavaš - govorila je Matora.

- On jednom kad bi dobio da vidi da može on bi bio svaki put 10 puta gori. Svaki put kad sam se trudila da dokažem nešto isp*šila sam ga. Smatram da njemu nije prijatno jer treba da izađe i jer neke stvari dolaze, treba da vidi neka stvari i ni meni nije prijatno. On to tek treba da vidi, a nije video na početku - rekla je Anđela.

- Za tvoju priču su izlazili mnogi demanti, vezano za Zvezdana. Koliko znamo ti si posle šestice bila sa Zvezdanom u vezi. Ti Pavlu nisi htela da daš pristup jer se on osećao povređeno da si ga prevarila sa Zvezdanom. On je verovatno hteo da dođe do tebe da pričate - dodala je Matora.

Sofija Janićijević kako progovorila je o Anđeli Đuričić, pa joj najavila žestoko raskinkavanje nakon izlaska, što je izazvalo brutalan sukob u koji se umešao i Dača Vrijijević.

Kad se Nenad Marinković Gastoz umešao Anđela je doživela nervni slom i počela da ga izbacuje iz Bele kuće kako bi sa njim obavila razgovor, ali je on to odbio.

Anđela Đuričić na sve moguće načine pokušavala je da dobije razgovor od Nenada Marinkovića Gastoza, ali ju je on najbrutalnije odbijao.

- Ja moram sa tobom da razgovaram jer ja nisam dobro - dodala je Anđela.

- Od toga nema ništa, izvini. Vremena više nema i ne postoji - poručio je Gastoz.

Nedugo zatim uspela je da izmoli Nenada Marinkovića Gastoza za razgovor o njihovom odnosu i dok je ona sve vreme govorila o svojim emocijama, on je ipak dokazao da se totalno ohladio.

Stefan Karić i Uroš Stanić zajedno su demolirali Anđelu zbog veze se Gastozom. Ona nije uspela da izdrži pa je svojim urlicima preplavila Belu kuću.

- Dramaturgija, naložio si ih jer si rekao da je Anđela pokazivala drugačije ljubav. Meni je ovo smešno, imali su sedam da pričaju u izolaciji. Izgleda da se obrnula situacija i da se sad on pita. Ona priča da je ona povređena i uvređena, a samo čujem njene uvrede prema Gastozu. Ne znam ko očekuje konverzaciju sa takvim stavom? Ona vređanjem ulazi u komunikaciju. Zbog ovakvih situacija daju za pravo da pomislimo da su fejk i da igraju igru. Oni da su pričali u izolaciji bilo bi nam totalno jasno. Anđela nije htela da prihvati giros, a onda ona kao njemu šalje da bi pokazala da je čovek koji brine za njega. Smatram da je i to takmičenje ko će da pokaže da brine. Malopre mi je zapalo za uho kad je rekla da je u prošlim sezonama bila takva i da hoće da se promeni - govorio je Karić.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o odnosu s Aneli Ahmić, s kojom je zauvek završio odnos. Ena Čolić dolila je ulje na vatru i ubrzala proces njihovog trajnog razdvajanja. Najveći razglog njihovg kraha je Lukin otac, Baja, ako je suditi po Anelinim rečima.

- Ja sam sinoć rekla da mi je Slađa rekla da se razočarao što mu Baja nije poslao ketering i ja mislim da on zavisi od oca. On živi u tatinom stanu, a tamo ne može sa mnom i zato me ostavlja - rekla je Aneli.

- Ovde ispada da ja nju ostavljam zbog Baje? - upitao je Luka.

Anđela Đuričić plakala je za stolom nakon svađe s Nenadom Marinkovićem Gastozom, a on nije mogao da gleda njene suze već joj je prišao i tom prilikom mu je ona otvorila dušu.

Tokom emisije došlo je do nove svađe Aneli Ahmić i Luke Vujovića, kad ih je voditelj Milan Milošević podigao da razgovaraju o svom odnosu. Ona je odlučila da ga odjavi za sva vremena, jer je shvatila da ju je samo iskoristio.

- Zašto se ograđuješ od mene? Ja sam rekla da je bitno kako tata kaže, a ja smatram da je on sposoban muškarac. Njegova majka to ne bi podržavala da ne misli da je on sposoban - govorila je Ahmićeva.

Milovan Minić je totalno promenio ploču o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić. Ovaj put se pokajao zbog svih bljuvotina koje je izrekao na njen račun.

- Da li ste Aleksandra i ti sad u vezi? - pitao je Milan.

- Ne, nismo o tome pričali, ali su leptirići prisutni kao da imam 15 godina. Da li je ovako sve moralo, da li je sudbina ili nije, ja samo znam da ovu ženu volim svim srcem, lagao sam, petljao, želim da izađem s mirom u duši. Ovu devojku sam unakazio na sve moguće načine, bio sam povređen i gledao sam samo kako da je uništim. Kako god da mi je uzvratila, gledao sam samo da je povredim što više. Ja sam se u ovu ženu zaljubio pre 15 godina, nekad sam želeo sebi to da priznam, nekad nisam.Kad se desilo sa Ivanom gledao sam kod kuće sve da balansiram, kad sam došao ovde pričao sam sve najgore što može da se kaže za jednu ženu i gadim se sam sebi. Voleo bih da ona može jednog dana sve to da sažvaće. Mi ne pričamo o tome da uđemo u vezu. Sve je spontano, ide kako ide - govorio je Milovan.

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da priđe Anđeli Đuričić kad su se ugasila svetla. On je legao u njen krevet, a onda su počeli da razgovaraju o svom odnosu i haosu koji se desio zbog njenih laži o Pavlu Jovanoviću.

Ponovo su pokušali da porazgovaraju normalno, ali se sve završilo ponovo na štetu Đuričićeve. Naime iako je Gastoz nju sve vreme odbijao, ona je u jednom momentu izljubomorisala na Sofiju i Kristinu i uštinula ga, zbog čega je on izbacio iz kreveta.

